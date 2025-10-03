Harry Potter-kvíz: elég jól ismered a varázsigéket, vagy inkább nem kellene pálcád adni a kezedbe?

Egy igazi Harry Potter rajongó bármikor maximum pontszámot szerez ezen a kvízen. Nézzük, te közéjük tartozol-e!

Harry Potter-filmkvíz: te átmész a varázslóvizsgán?

Van egy tantárgy a Roxfortban a Jóslás, Bájital- és Gyógynövénytan mellett, amit minden varázsló és boszorkány imádott, de félt is tőle egyszerre – és mi nézők is mindig arra gondoltunk, mennyivel jobb lett volna azon az órán ülni, mint a másodfokú egyenletek megoldóképletét magolni. Ez a tantárgy a Sötét varázslatok kivédése névre hallgatott. A roxforti diákok itt tanultak meg minden izgalmas, veszélyes varázsigét és átkot, amellyel harcba szállhattak a halálfalókkal, dementorokkal és mumusokkal, sőt, magával a Sötét Nagyúrral is.

De tudtad, hogy ez a tantárgy volt a Harry Potter-univerzum egyik legfurcsább rejtélye is? Mógus professzor, Gilderoy Lockhart, Lupin, Umbridge. Biztosan észrevetted, hogy egyetlen tanár sem tudta megtartani posztját a tantárgy professzoraként egy évnél tovább.

Bár ez a filmekből nem derülki, hanem J.K. Rowling erősítette meg, hogy a magyarázat a rejtélyre egy átok, amelyet Tom Denem, maga Tudjukki szórt a Sötét varázslatok kivédése tantárgyra, amiért Dumbledore kétszer is visszautasította jelentkezését a professzori posztra.

De az átok ellenére reméljük ragadt a varázslótanoncokra egy-két hasznos varázsige. Ezzel a kvízzel könnyen ellenőrízhetjük. Te hány varázslatot tudsz még fejből?

Harry Potter-kvíz: elég jól ismered a varázsigéket, vagy inkább nem kellene pálcát adni a kezedbe?

Készen állsz? Fogd a pálcád és kezdődjön a varázskvíz!