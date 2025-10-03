Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Harry Potter-kvíz: elég jól ismered a varázsigéket, vagy inkább nem kellene pálcád adni a kezedbe?

varázsvilág
2025. október 03.
Harry Pottervarázsigefilmkvíz
Harry Potter rajongóknak kötelező: átmennél a roxforti vizsgákon? Ha te is a nagy varázslók közé tartozol, hibátlanul kitöltöd ezt a kvízt.
Egy igazi Harry Potter rajongó bármikor maximum pontszámot szerez ezen a kvízen. Nézzük, te közéjük tartozol-e!

Harry Potter kvíz, Hermione Granger és Ron Weasley.
Harry Potter-filmkvíz: te átmész a varázslóvizsgán?
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Van egy tantárgy a Roxfortban a Jóslás, Bájital- és Gyógynövénytan mellett, amit minden varázsló és boszorkány imádott, de félt is tőle egyszerre – és mi nézők is mindig arra gondoltunk, mennyivel jobb lett volna azon az órán ülni, mint a másodfokú egyenletek megoldóképletét magolni. Ez a tantárgy a Sötét varázslatok kivédése névre hallgatott. A roxforti diákok itt tanultak meg minden izgalmas, veszélyes varázsigét és átkot, amellyel harcba szállhattak a halálfalókkal, dementorokkal és mumusokkal, sőt, magával a Sötét Nagyúrral is. 

De tudtad, hogy ez a tantárgy volt a Harry Potter-univerzum egyik legfurcsább rejtélye is? Mógus professzor, Gilderoy Lockhart, Lupin, Umbridge. Biztosan észrevetted, hogy egyetlen tanár sem tudta megtartani posztját a tantárgy professzoraként egy évnél tovább. 

Bár ez a filmekből nem derülki, hanem J.K. Rowling erősítette meg, hogy a magyarázat a rejtélyre egy átok, amelyet Tom Denem, maga Tudjukki szórt a Sötét varázslatok kivédése tantárgyra, amiért Dumbledore kétszer is visszautasította jelentkezését a professzori posztra. 

De az átok ellenére reméljük ragadt a varázslótanoncokra egy-két hasznos varázsige. Ezzel a kvízzel könnyen ellenőrízhetjük. Te hány varázslatot tudsz még fejből? 

Harry Potter-kvíz: elég jól ismered a varázsigéket, vagy inkább nem kellene pálcát adni a kezedbe? 

Készen állsz? Fogd a pálcád és kezdődjön a varázskvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik bűbáj alkalmas a mumusok ellen (nevetségessé varázsolja őket)

