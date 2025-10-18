Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Jean-Claude van Damme 65 éves

Szülinapi Jean-Claude Van Damme kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a hősről, aki sosem fárad el

játék
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 09:15
harcművészJean-Claude Van Dammekvíz
Kevés színész tudott olyan erővel és karizmával berobbanni a vászonra, mint ő. Legújabb filmes kvízünk főhőse Jean-Claude Van Damme most 65 éves, mi pedig ezzel a teszttel ünnepeljük. Felkészültél?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Október 18-án ünnepli 65. születésnapját a mozi egyik legikonikusabb akcióhőse, a „Brüsszeli Izom” néven ismert Jean-Claude van Damme. A nyolcvanas és kilencvenes évek harcművészeti filmjeinek meghatározó alakja volt: egyszerre volt elegáns, halálpontos és szinte filozofikus jelenség a vásznon. Szülinapja alkalmából egy nagy Van Damme kvízzel emlékezünk rá.

Jean-Claude Van Damme kvíz a harcművészről
Jean-Claude Van Damme-kvízzel ünnepeljük a 65 éves belga harcművészt
Fotó: Kiri Karma / wikipedia

Ünnepelj velünk: kőkemény Jean-Claude Van Damme kvíz

Karrierje során megjárta Hollywood csúcsát, megégette magát a hírnév tüzében, majd öniróniával és bölcsességgel talpra állt. Jean-Claude Van Damme ma már legenda, aki a nosztalgiát és a tiszta fizikai erőt testesíti meg.

Születésnapja alkalmából most nem izzadtságszagú edzésekkel, hanem egy szórakoztató filmes kvízzel idézzük fel legemlékezetesebb pillanatait.

Ha te is láttad, ahogy a levegőben spárgázva rúg le három embert egyetlen mozdulattal, akkor ez a játék neked való. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik filmben küzd Jean-Claude Van Damme a testvére bosszújáért Thaiföldön, Muay Thai harcosok között?

 

Ezek a kvízek is érdeklhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu