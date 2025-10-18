Szülinapi Jean-Claude Van Damme kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a hősről, aki sosem fárad el

Október 18-án ünnepli 65. születésnapját a mozi egyik legikonikusabb akcióhőse, a „Brüsszeli Izom” néven ismert Jean-Claude van Damme. A nyolcvanas és kilencvenes évek harcművészeti filmjeinek meghatározó alakja volt: egyszerre volt elegáns, halálpontos és szinte filozofikus jelenség a vásznon. Szülinapja alkalmából egy nagy Van Damme kvízzel emlékezünk rá.

Jean-Claude Van Damme-kvízzel ünnepeljük a 65 éves belga harcművészt

Fotó: Kiri Karma / wikipedia

Ünnepelj velünk: kőkemény Jean-Claude Van Damme kvíz

Karrierje során megjárta Hollywood csúcsát, megégette magát a hírnév tüzében, majd öniróniával és bölcsességgel talpra állt. Jean-Claude Van Damme ma már legenda, aki a nosztalgiát és a tiszta fizikai erőt testesíti meg.

Születésnapja alkalmából most nem izzadtságszagú edzésekkel, hanem egy szórakoztató filmes kvízzel idézzük fel legemlékezetesebb pillanatait.

Ha te is láttad, ahogy a levegőben spárgázva rúg le három embert egyetlen mozdulattal, akkor ez a játék neked való.