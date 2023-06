Kutatók állítják: jöhetnek a Terminátorhoz hasonló valósághű, öngyógyító robotok

Sokakban mély nyomot hagyott James Cameron mára kultikussá vált, Terminátor-szériája, és a sci-fi akciófilmben feltűnt öngyógyító robotok, amit most úgy látszik, hogy tudósok tényleg megalkottak.

Közelebb vannak a realisztikus bőrrel ellátott robotok, mint gondolnánk Fotó: Photo12 via AFP

Pontosabban nem is annyira a robot az újdonság – hiszen azokkal már évek óta kisebb-nagyobb sikerrel kísérleteznek –, hanem az azokat borító, ultra realisztikus öngyógyuló anyagról, amelyet Stanford Egyetem kutatói fejlesztettek ki. A kutatók már évek óta tanulmányozzák és folyamatosan fejlesztik ezeket a robotok számára készült bőranyagokat. A Stanford professzora, Zhenan Bao 2012-ben mutatta be a fejlesztés első változatát.

A professzor és csapata azóta is ezen dolgozott, ennek köszönhetően pedig most, több mint egy évtized után eljutottak oda, hogy a szintetikus bőr rétegei már képesek az önfelismerésre és az egymáshoz igazodásra is, tehát ha mondjuk megsérülnek, képesek az öngyógyításra. Ezek az anyagok – az emberi bőrhöz hasonlóan – képesek érzékelni a körülöttük bekövetkező termikus, mechanikai vagy elektromos változásokat.

Puha és nyújtható. De ha átszúrjuk, felsértjük vagy megvágjuk, minden egyes réteg szelektíven gyógyul, hogy helyreállítsa eredeti önmagát. Pontosan úgy, mint a valódi bőr

– mondta Sam Root társkutató. A kutatók szerint, ha az anyag megsérül, 158 Celsius-fokra felhevítve 24 óra alatt képes az öngyógyításra, míg szobahőmérsékleten körülbelül egy hét alatt – számolt be róla a Fox News.