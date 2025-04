Legatyásodnak Hollywood sztárjai? A Titanic rendezője szerint leáldozott a drága filmeknek

Ha továbbra is olyan filmeket akarunk látni, amelyeket mindig is szerettem, és amiket szeretek készíteni, és amiket megnézek – „Dűne”, „Dűne: Második rész”, vagy valamelyik film, ami sok speciális effektust, CGI-t tartalmaz –, akkor ki kell találnunk, hogyan csökkenthetjük ezeknek a költségeit a felére. Nem az a megoldás, hogy bocsássuk el az effektkészítők felét. Az AI segítségével dupla olyan gyorsan is haladhat egy-egy felvétel elkészítésével, gyorsabb a ritmus és a művészek hamarabb továbbléphetnek