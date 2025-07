„Hasta la vista, baby" – mennyit tudsz Arnold Schwarzeneggerről? – Kvíz, a legnagyobb rajongóknak

Arnold Schwarzenegger nem csak egy név – egy ikon, aki a testépítés, a mozi és a politika világában is maradandót alkotott. Ebből a kvízből most kiderül, mennyire tudod fejből a karrierje legfontosabb pillanatait és érdekességeit.

Arnold Schwarzenegger kvíz – Tudtad, hogy középső neve Schwarzeneggernek Alois?

Fotó: TRI STAR PICTURES / NORTHFOTO

8 kőkemény kvízkérdés Arnold Schwarzeneggerről

Készülj fel, mert ebben a kvízben Arnold Schwarzenegger legfontosabb és legérdekesebb pillanatait vesézzük ki! Megtudhatod, honnan indult a legendás akcióhős, mely sportágban hódított, és hány Mr. Olympia címet zsebelt be. Felidézzük, melyik film tette igazán híressé, és azt is, melyik Terminátor részben hangzott el a kultikus „Hasta la vista, baby” mondat. Lesznek filmes kihívások is: vajon emlékszel, milyen szerepet játszott a Batman és Robinban, vagy melyik filmben kérte azt, hogy „Tegye le azt a süteményt, most!”? Ha tényleg ismered Arnoldot, ez a kvíz akkor is megizzaszt majd!