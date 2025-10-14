Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Diane Keaton színésznő.

Filmes kvíz: mennyire ismered a legendás Diane Keaton leghíresebb szerepeit, ikonikus filmjeit?

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 10:15
A KeresztapaDiane KeatonAnnie Hallkvíz
Emlékezzünk egy filmes kvízzel a híres színésznő karrierjére! Ezek voltak Diane Keaton legikonikusabb szerepei. Te ismered mindet?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Diane Keaton október 11-én, 79 korában hunyt el. Személyében Hollywood, a popkultúra és a filmtörténelem egyik legikonikusabb nőalakját gyászoljuk.

Diane Keaton megemlékezés kvíz a leghíresebb szerepeiről.
2025. október 11-én Hollywood tehetséges, különc, kalapos, Oscar-díjas dívája távozott közülünk: a legendás Diane Keaton 
Fotó: AFP /  AFP

Diane a 70-es évek elején, A keresztapa című film első részével robbant be a filmvilágba, ahonnan egyenes út vezette a világhírnévhez. A híres rendező, Woody Allen előszeretettel válogatta híresebbnél, híresebb alkotásaiba a színésznőt. A színésznő legismertebb filmje, az 1977-es Annie Hall című romantikus komédia is Woody munkásságát dicséri.

Tartás kell ahhoz, hogy az ember feltárja a tökéletlenségeit.

Diane Keaton valóban egy igazi ikon volt. Sosem félt önmaga lenni. Egy olyan nagybetűs Nőt ismerhettünk meg benne, aki bebizonyította, hogy lehet egyszerre törékeny, de bátor, vicces, de elegáns – és ha kell, megindítóan drámai is. Ezzel pedig generációk sokaságát inspirálta és szórakoztatta. Nem csoda, hogy ilyen rajongótáborra tett szert.

Diane Keaton filmes kvíz

Ünnepeljük a színésznő legendás pályafutását egy különleges filmkvízzel, és idézzük fel legemlékezetesebb szerepeit! Töltsd ki a kvízt és teszteld a tudásodat!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik filmben nyerte el Diane Keaton az Oscar-díjat a legjobb női főszereplő kategóriában?

Diane Keaton 10 legjobb filmes alakítása:

Tölts ki még több filmes kvízt a Borson:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu