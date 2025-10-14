Filmes kvíz: mennyire ismered a legendás Diane Keaton leghíresebb szerepeit, ikonikus filmjeit?

Diane Keaton október 11-én, 79 korában hunyt el. Személyében Hollywood, a popkultúra és a filmtörténelem egyik legikonikusabb nőalakját gyászoljuk.

2025. október 11-én Hollywood tehetséges, különc, kalapos, Oscar-díjas dívája távozott közülünk: a legendás Diane Keaton

Fotó: AFP / AFP

Diane a 70-es évek elején, A keresztapa című film első részével robbant be a filmvilágba, ahonnan egyenes út vezette a világhírnévhez. A híres rendező, Woody Allen előszeretettel válogatta híresebbnél, híresebb alkotásaiba a színésznőt. A színésznő legismertebb filmje, az 1977-es Annie Hall című romantikus komédia is Woody munkásságát dicséri.

Tartás kell ahhoz, hogy az ember feltárja a tökéletlenségeit.

Diane Keaton valóban egy igazi ikon volt. Sosem félt önmaga lenni. Egy olyan nagybetűs Nőt ismerhettünk meg benne, aki bebizonyította, hogy lehet egyszerre törékeny, de bátor, vicces, de elegáns – és ha kell, megindítóan drámai is. Ezzel pedig generációk sokaságát inspirálta és szórakoztatta. Nem csoda, hogy ilyen rajongótáborra tett szert.

Diane Keaton filmes kvíz

Ünnepeljük a színésznő legendás pályafutását egy különleges filmkvízzel, és idézzük fel legemlékezetesebb szerepeit! Töltsd ki a kvízt és teszteld a tudásodat!