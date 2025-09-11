Titok a múltból: Így született meg az első Táncdalfesztivál

1966 januárjában a magyar sajtó még az olasz dalversennyel foglalkozott, szó sem volt magyar verzióról. "A Sanremói Táncdalfesztivál rendszerint nem sztárparádé, hanem egy-két nagynevű szereplése ürügyén ismeretlen starletek, csillagocskák felvonulása, versenyzése az impresszáriók, hanglemezcégek, varietéigazgatók kegyeiért” – írta akkoriban kissé karcosan a Tükör. 1966. február 11-én azonban megjelent az Esti Hírlapban az első cikk arról, hogy a Magyar Televízió székházában aznap délelőtt kiderült, hogy lesz magyar kiadás, ismertették a "balatoni magyar táncdalfesztivál" programját.

Az első táncdalfesztivál: megosztott első helyen végzett Toldy Mária énekesnő (a képen) és Kovács Kati (Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán)

Megirigyelve a San Remó-i rendezvény körüli csillogást, a fesztivált „a hazai slágertermés színvonalának emelése, alkotó- és előadóművészei nemzetközi hírnevének öregbítése céljából” hirdették meg. A zeneszerzők és szövegírók szöveges táncdalokkal nevezhettek név nélkül, a sanzon- és táncdalbizottság döntött a pályaművek sorsáról. Egy szerző legfeljebb két számmal pályázhatott.

A pályaműveket zongorakivonat formájában kellett benyújtani, írta a Magyar Nemzet. „A döntőt augusztus 20-án a Balaton partján, előreláthatóan Tihanyban rendezik a televízió, sőt valószínűleg az Intervízió nyilvánossága előtt. A Balatoni Táncdalfesztivál tíz-, öt- és kétezerforintos díjait a Szerzői Jogvédő Hivatal biztosítja” – tudatta a sajtó. Még májusban is „balatoni táncdalfesztivált” emlegettek a lapok, végül a fővárosban rendezték a zenei eseményt.

Fiatalok és befutott énekesek az első Táncdalfesztivál mezőnyében

Az első hazai Táncdalfesztivált 1966. július 7-e és augusztus 20-a között bonyolították le, az Erkel színházból közvetítette a Magyar Televízió a döntőt. Az elődöntőkkel együtt négy adás készült, az akkori mezőnyben voltak már ismert előadók és fiatalok egyaránt, fellépett például Ambrus Kyri, Hollós Ilona, Mátrai Zsuzsa, Mikes Éva, Sárosi Katalin, Toldy Mária, Záray Márta, Harangozó Teri, Molnár Piroska, Kovács Kati, Koncz Zsuzsa, Aradszky László, Koós János, Korda György, Németh József, Vámosi János. De az Atlantis, az Illés és a Metro együttes is a mezőnyben volt.