Hugh Jackman filmes kvíz – Most kiderül mennyit tudsz a születésnapos ausztrál szépfiúról: profiknak is kihívás

Kevés olyan színész van Hollywoodban, aki ennyire sokoldalú, karizmatikus és szerethető, mint Hugh Jackman.

Hugh Jackman 2022-ben, a 79. Velencei Filmfesztiválon. Kvízünkből most kiderül, mennyit tudsz az ausztrál színészről. Fotó: PA Images / Northfoto

A színész, aki minden műfajban otthon van - Ez Hugh Jackman titka

Ausztráliából indult, és mára a világ egyik legismertebb filmsztárja lett – egyaránt otthonosan mozog a látványos akciókban, a zenés filmekben és a drámai szerepekben. Pályafutása során játszott már hőst, áldozatot, bűvészt, katonát és énekest, miközben sosem veszítette el azt a szelíd eleganciát, ami a védjegyévé vált.

Rajongói egyszerre szeretik a kemény, vad oldaláért és a színpadi profizmusáért, amely a Broadway-től a mozikig mindenhol lenyűgözi a közönséget. Jackman nemcsak színész, hanem producer, énekes és igazi showman is, akinek neve egyet jelent a megbízható, minőségi szórakoztatással. Évtizedek óta képes újra és újra megújulni, miközben sosem felejti el, honnan jött – és ez talán a legnagyobb erénye.

Ha azt hitted, már mindent tudsz róla, filmes kvízünkből most kiderül, mennyire ismered valójában Hugh Jackmant?