Kalap, napszemüveg, nadrág és egy hatalmas mosoly: Kiderült, kik inspirálták Diane Keaton legendás stílusát

Szinte felfoghatatlan, hogy az álomgyár legnagyobb kívülállója tegnap örökre itt hagyta ezt a világot. Ahogy hírt adtunk róla, elhunyt Diane Keaton 79 éves korában. A halálának pontos okát még nem hozták nyilvánosságra, de a hírek szerint az utóbbi pár hónapban drasztikusan megromlott a sztár egészsége. Diane nem csak nagy formátumú színésznő, de igazi stílusikon is volt, közel hat évtizedes pályája alatt nők millióinak segített kibújni a feszes és szexista ruhákból, és megtalálni a saját, laza stílusukat.

Diane Keaton stílusa milliókra volt hatással (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Diane Keaton stílusa

A kritikusokat mindig is az foglalkoztatta, hogy Annie Hall stílusát a filmhez alkották meg, vagy a karakter maga Diane Keaton volt. Woody Allen az utóbbit állítja, ugyanis a film alacsony költségvetése miatt Keaton a saját ruháit használta a forgatáson. Logó nadrág, mellény, bő ing, nyakkendő, kalap... a hetvenes években és azelőtt nem ez a kép élt a férfiak fejében egy nőről, pláne egy színésznőről. Keaton azonban már a pályája igazi berobbanása előtt tett a szabályokra, ugyanis mindig a maga útját akarta járni, ám azért picit inspirálódott legendás ikonjaitól is. Keaton két legendát nevezett meg, akik hatással voltak a stílusára: Marlene Dietrich és Katherine Hepburn.

Katherine Hepburn merész stílusa adta az inspirációt Keatonnek (Fotó: KEYSTONE Pictures USA)

Mindkét színésznő a maguk korában ( harmincas évektől kezdve) szembementek az akkor még kifejezetten konzervatív hollywoodi elképzelésekkel. Hepburn nem viselt szoknyát, állandóan nadrágban és zakóban jelent meg, ezzel is szimbolizálva, hogy egy nő is lehet erős. A sztár kevésbé ügyelt a megjelenésére, hozzá hasonlóan Keaton sem töltött hetente órákat a fodrásznál, néha csak pár pillanat alatt felcsatolta és már ment is egy forgatásra vagy partira. Dietrich sokkal inkább a szabadság szimbóluma volt számára, bár tény, hogy ő volt az első színésznő, aki frakkban jelent meg a vásznon. Az egykori német díva szintén a szabad szerelem híve volt, Keaton rengeteget tanult a sztár férfiakhoz fűződő viszonyáról.

A kalap és a nyakkendő alapkiegészítői voltak a színésznőnek (Fotó: PA)

Diane Keaton kalapjai

A színésznő stílusát saját maga alakította ki még a hatvanas években, amikor pályakezdő színésznőként New Yorkban próbált szerencsét. Kevés pénze volt, így a legtöbbször az olcsóbb darabokat kereste a turkálókban, és akadt, amikor férfi ruhákat vásárolt. Mint mondta, nem akart feszengeni, ahogyan a világháború után elvárták a nőktől, hogy a férfiak szexizmusát testesítsék meg az öltözködésükkel, mint a rövid szoknya vagy a mély dekoltázs. Nos, de honnan jöttek a kalapok? Keaton egyszer így nyilatkozott a Variety-nek a fejfedőkről, amikből több százat gyűjtött össze az élete során.

A kalapom a hajam, a hajam a kalapom. Gyűjtöm az újakat és a vintage darabokat... soha nem szabadulnék meg egyiktől sem

- mesélte a színésznő.