Kalap, napszemüveg, nadrág és egy hatalmas mosoly: Kiderült, kik inspirálták Diane Keaton legendás stílusát

Szinte felfoghatatlan, hogy az álomgyár legnagyobb kívülállója tegnap örökre itt hagyta ezt a világot. Ahogy hírt adtunk róla, elhunyt Diane Keaton 79 éves korában. A halálának pontos okát még nem hozták nyilvánosságra, de a hírek szerint az utóbbi pár hónapban drasztikusan megromlott a sztár egészsége. Diane nem csak nagy formátumú színésznő, de igazi stílusikon is volt, közel hat évtizedes pályája alatt nők millióinak segített kibújni a feszes és szexista ruhákból, és megtalálni a saját, laza stílusukat.
A kritikusokat mindig is az foglalkoztatta, hogy Annie Hall stílusát a filmhez alkották meg, vagy a karakter maga Diane Keaton volt. Woody Allen az utóbbit állítja, ugyanis a film alacsony költségvetése miatt Keaton a saját ruháit használta a forgatáson. Logó nadrág, mellény, bő ing, nyakkendő, kalap... a hetvenes években és azelőtt nem ez a kép élt a férfiak fejében egy nőről, pláne egy színésznőről. Keaton azonban már a pályája igazi berobbanása előtt tett a szabályokra, ugyanis mindig a maga útját akarta járni, ám azért picit inspirálódott legendás ikonjaitól is. Keaton két legendát nevezett meg, akik hatással voltak a stílusára: Marlene Dietrich és Katherine Hepburn.
Mindkét színésznő a maguk korában ( harmincas évektől kezdve) szembementek az akkor még kifejezetten konzervatív hollywoodi elképzelésekkel. Hepburn nem viselt szoknyát, állandóan nadrágban és zakóban jelent meg, ezzel is szimbolizálva, hogy egy nő is lehet erős. A sztár kevésbé ügyelt a megjelenésére, hozzá hasonlóan Keaton sem töltött hetente órákat a fodrásznál, néha csak pár pillanat alatt felcsatolta és már ment is egy forgatásra vagy partira. Dietrich sokkal inkább a szabadság szimbóluma volt számára, bár tény, hogy ő volt az első színésznő, aki frakkban jelent meg a vásznon. Az egykori német díva szintén a szabad szerelem híve volt, Keaton rengeteget tanult a sztár férfiakhoz fűződő viszonyáról.
A színésznő stílusát saját maga alakította ki még a hatvanas években, amikor pályakezdő színésznőként New Yorkban próbált szerencsét. Kevés pénze volt, így a legtöbbször az olcsóbb darabokat kereste a turkálókban, és akadt, amikor férfi ruhákat vásárolt. Mint mondta, nem akart feszengeni, ahogyan a világháború után elvárták a nőktől, hogy a férfiak szexizmusát testesítsék meg az öltözködésükkel, mint a rövid szoknya vagy a mély dekoltázs. Nos, de honnan jöttek a kalapok? Keaton egyszer így nyilatkozott a Variety-nek a fejfedőkről, amikből több százat gyűjtött össze az élete során.
A kalapom a hajam, a hajam a kalapom. Gyűjtöm az újakat és a vintage darabokat... soha nem szabadulnék meg egyiktől sem
- mesélte a színésznő.
Sokan vádolták azzal - ahogy Hepburn és Dietrich esetében is - hogy férfinak öltözik. Keaton maga is bevallotta, hogy számos férfi ruhát hordott, de ez az excentrikusságának, játékosságának a kifejezése volt számára, mintsem hogy a férfiakra hasonlítson. A kényelem és a komfort elsődleges volt a számára, egy másik kiegészítőről azonban szintén sose volt hajlandó lemondani; az öveiről.
Imádom a kiegészítők, minden jópofaságot. Szeretem a garbót is... de egy övre mindig szükségem van!
- mondta ugyanebben az interjúban.
Az Annie Hall sikere és Keaton Oscar-díja az alakításáért túlmutatott a filmtörténelmen, még az aranyszobrát sem estélyiben vette át, hanem sálban és zakóban. A modern, nagyvárosi nő ugyanis a figurára akart hasonlítani, legyen szó a döntéseiről, ruháiról, sminkjéről...mindenki tökéletesen tökéletlen akart lenni, mint Annie vagyis Keaton. A következő években számos divatház fedezte fel a keresletet a lezserebb női ruhák iránt, aminek - akarva akaratlanul - egy egyszerű lány volt az úttörője, aki végül világsztár lett és nők milliónak változtatta meg az életét egy kalappal, gatyával, nyakkendővel és mellénnyel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.