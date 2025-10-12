"Hihetetlenül vicces volt" – Diane Keaton utolsó pillanataiban is önmaga maradt

Diane Keaton barátai szerint a színésznő élete végéig megőrizte erős karakterét. Az Oscar-díjas Keaton október 11-én hunyt el, 79 éves korában. Egy közeli barátja mesélt utolsó napjairól.

Diane Keaton utolsó pillanataiban is önmaga maradt Fotó: AFP

Pontosan úgy élt, ahogy akart, a saját szabályai szerint, körülvéve magát azokkal az emberekkel és dolgokkal, akiket, illetve amiket nagyon szeretett.

A barát szerint Keatont soha nem érdekelte a reflektorfény. Imádta otthonát, és különösen ragaszkodott golden retrieveréhez, Reggie-hez.

Mindig is erős megérzése volt arról, ki is ő valójában, és hogyan szeretne élni. Az utolsó pár évében nagyon szűk kör vette körül, és ezt pontosan így szerette. A legvégéig hihetetlenül vicces volt, és mindig különlegessé tudta tenni a hétköznapi pillanatokat is.

Több híresség is megemlékezett Diane Keatonról

A First Wives Club című filmben kolléganője, Bette Midler is megemlékezett Keaton egyediségéről:

Vidám volt, teljesen eredeti, és teljesen mentes volt a ravaszságtól vagy attól a versengéstől, amit egy ilyen sztártól elvárnánk.

Robert De Niro, aki a Keresztapa 2 című filmben dolgozott Keatonnal így fejezte ki résztvétét:

Nagyon szerettem őt, és teljesen váratlanul ért a hír, hogy elhagyott minket. Nem számítottam rá, hogy elhagy minket. Hiányozni fog. Nyugodjon békében.

Paul Feig rendező így nyilatkozott:

Nagy megtiszteltetés volt Diane Keatont a barátomnak nevezni. Egy hihetetlenül kedves és kreatív ember volt, aki történetesen hollywoodi legenda is. Túl korán vették el tőlünk. Hiányozni fogsz, Diane.

A színésznő Kaliforniában hunyt el, 79 éves korában, szóvívője így nyilatkozott:

Jelenleg nem állnak rendelkezésre további részletek, a család pedig a magánélet tiszteletben tartását kéri ebben a nehéz időszakban

- olvasható a Metro által említett közleményben.