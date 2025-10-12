Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Hihetetlenül vicces volt" – Diane Keaton utolsó pillanataiban is önmaga maradt

Diane Keaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 07:20
betegséghalál
A 79 éves színésznő halála után több közeli barátja is megosztotta emlékeit róla.
CJA
A szerző cikkei

Diane Keaton barátai szerint a színésznő élete végéig megőrizte erős karakterét. Az Oscar-díjas Keaton október 11-én hunyt el, 79 éves korában. Egy közeli barátja mesélt utolsó napjairól.

Diane Keaton utolsó pillanataiban is önmaga maradt
Diane Keaton utolsó pillanataiban is önmaga maradt Fotó: AFP

Pontosan úgy élt, ahogy akart, a saját szabályai szerint, körülvéve magát azokkal az emberekkel és dolgokkal, akiket, illetve amiket nagyon szeretett.

A barát szerint Keatont soha nem érdekelte a reflektorfény. Imádta otthonát, és különösen ragaszkodott golden retrieveréhez, Reggie-hez.

Mindig is erős megérzése volt arról, ki is ő valójában, és hogyan szeretne élni. Az utolsó pár évében nagyon szűk kör vette körül, és ezt pontosan így szerette. A legvégéig hihetetlenül vicces volt, és mindig különlegessé tudta tenni a hétköznapi pillanatokat is.

Több híresség is megemlékezett Diane Keatonról

A First Wives Club című filmben kolléganője, Bette Midler is megemlékezett Keaton egyediségéről:

Vidám volt, teljesen eredeti, és teljesen mentes volt a ravaszságtól vagy attól a versengéstől, amit egy ilyen sztártól elvárnánk.

Robert De Niro, aki a Keresztapa 2 című filmben dolgozott Keatonnal így fejezte ki résztvétét:

Nagyon szerettem őt, és teljesen váratlanul ért a hír, hogy elhagyott minket. Nem számítottam rá, hogy elhagy minket. Hiányozni fog. Nyugodjon békében.

Paul Feig rendező így nyilatkozott: 

Nagy megtiszteltetés volt Diane Keatont a barátomnak nevezni. Egy hihetetlenül kedves és kreatív ember volt, aki történetesen hollywoodi legenda is. Túl korán vették el tőlünk. Hiányozni fogsz, Diane.

A színésznő Kaliforniában hunyt el, 79 éves korában, szóvívője így nyilatkozott: 

Jelenleg nem állnak rendelkezésre további részletek, a család pedig a magánélet tiszteletben tartását kéri ebben a nehéz időszakban

 - olvasható a Metro által említett közleményben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu