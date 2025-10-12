Diane Keaton – a modern nők úttörője a filmvásznon és azon túl

Amikor Diane Keaton először feltűnt az Annie Hall című filmben, az pillanatok alatt forradalmasította Hollywoodot. A címszerepben megformált karakter a modern nő megtestesítője lett a ’70-es években – abban az időben, amikor a nők jogaiért küzdők az Egyenlő Jogok Törvénye ratifikálásáért harcoltak.

Diane Keaton és Woody Allen egy párt alkottak, de a színésznő soha sem ment férjhez Fotó: ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE

Diane Keaton egy igazi ikon volt a nők számára

Annie Hall figurája különc, egyedi és felszabadító volt. Keaton férfias öltözködési stílusa, természetessége és önállósága szöges ellentétben állt a kor női főszereplőinek idealizált képével. Bár a történet szerelmi szálat is tartalmazott Woody Allen karakterével, Annie messze nem volt csupán „a női főhős” – ő maga volt a modern nő szimbóluma. - olvasható KION cikkében.

A 79 éves korában elhunyt Keaton a valóságban is így élt: önazonosan, függetlenül, szabályokat nem követve. Az Annie Hall-ért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, és a filmben elhangzó ikonikus „la di da” sor örökre beírta a nevét a filmtörténelembe. „Életemben soha nem mondtam korábban, hogy la di da – ezt ő írta nekem. De igaza volt: akkoriban tényleg nehezen tudtam befejezni egy mondatot” – emlékezett vissza Keaton később Katie Couric műsorában. A sztár tudatosan elutasította a tökéletesre formált női szerepeket, ezzel újradefiniálta, mit is jelent vezető női karakternek lenni. Önálló, rétegezett, bonyolult nők bőrébe bújt – a Reds, a Baby Boom, a Something’s Gotta Give és a Book Club című filmekben is. Keaton mindig hálásan beszélt édesanyjáról: „Ő bátorított, hogy megvalósítsam, amit szeretnék. Mindig a saját utamat követtem.” Ez az út a Keresztapa trilógiától egészen a Szenilla nyomában című animációig vezetett. Még ő maga sem hitte mindig, milyen karriert futott be. Egy 2023-as Instagram-beszélgetésben például megkérdezte Francis Ford Coppolát: „Miért választottál engem a Keresztapába?!” A rendező így felelt: „Mert bár a karaktered visszafogott volt, benned volt valami mélyebb, viccesebb és különlegesebb.”

Diane mindig a szívére hallgatott – a munkában, a divatban és az életben is. Bár olyan hírességekkel járt, mint Woody Allen, Al Pacino vagy Warren Beatty, soha nem ment férjhez.

Nem hiszem, hogy jó ötlet lett volna. Boldog vagyok, hogy nem tettem, és szerintem ők is azok

– mondta nevetve a People-nek.