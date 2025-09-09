Cristiano Ronaldo Budapesten van – te mennyit tudsz a sztárról? Teszteld magad most

Cristiano Ronaldo vitathatatlanul az egyik legismertebb focista a világon, aki számtalan rekordot döntött már pályafutása során. Nem véletlen, hogy a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzésre sokan azért is vásároltak jegyet, hogy láthassák még a pályán az ötszörös aranylabdás világklasszist.

Cristiano Ronaldo még mindig a portugál válogatott legnagyobb sztárja.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Cristiano Ronaldo hamarosan a Puskás-arénában lép pályára

A portugál válogatott már vasárnap megérkezett Budapestre, a keddi világbajnoki selejtezőre. Cristiano Ronaldo Budapesten egy ikonikus hely előtt tűnt fel, ahol le is fotózták a világklasszist. A portugál és a magyar válogatott kedden 20:45-kor csap össze a Puskás-arénában, ahol Cristiano Ronaldo mellett a magyar csapat sztárja, Szoboszlai Dominik is pályára lép majd. Az alábbi kvízben te is kiderítheted, hogy mennyit tudsz a Real Madrid, a Manchester United és a Juventus korábbi világklasszis csatáráról!