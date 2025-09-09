Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Cristiano Ronaldo Budapesten van – te mennyit tudsz a sztárról? Teszteld magad most

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 11:45
Budapestfocimagyar válogatottkvíz
A Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzésre már az első napon elfogytak a jegyek, ami nem véletlen. A portugál válogatott csapakapitánya, ugyanis nem más, mint Cristiano Ronaldo, aki már meg is érkezett Budapestre. Ennek apropóján az aranylabdás csatárról hoztunk egy kvízt!

Cristiano Ronaldo vitathatatlanul az egyik legismertebb focista a világon, aki számtalan rekordot döntött már pályafutása során. Nem véletlen, hogy a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező mérkőzésre sokan azért is vásároltak jegyet, hogy láthassák még a pályán az ötszörös aranylabdás világklasszist. 

Cristiano Ronaldo a portugál válogatott mezében mosolyog.
Cristiano Ronaldo még mindig a portugál válogatott legnagyobb sztárja. 
Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Cristiano Ronaldo hamarosan a Puskás-arénában lép pályára

A portugál válogatott már vasárnap megérkezett Budapestre, a keddi világbajnoki selejtezőre. Cristiano Ronaldo Budapesten egy ikonikus hely előtt tűnt fel, ahol le is fotózták a világklasszist. A portugál és a magyar válogatott kedden 20:45-kor csap össze a Puskás-arénában, ahol Cristiano Ronaldo mellett a magyar csapat sztárja, Szoboszlai Dominik is pályára lép majd. Az alábbi kvízben te is kiderítheted, hogy mennyit tudsz a Real Madrid, a Manchester United és a Juventus korábbi világklasszis csatáráról!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hol született a portugál futballzseni?

