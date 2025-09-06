3 bizonyíték, hogy Szoboszlai Dominik biztosan kimarad a kezdőcsapatból

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 09:30
Három sportoldal is kitette a Liverpool kezdőjéből. A szurkolók viszont a csapatba követelik Szoboszlai Dominikot.
Hiába a nagyszerű idénykezdés, a jobbhátvéd poszton mutatott kiváló teljesítmény és az Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólja, kiteszik a Liverpool kezdőcsapatából Szoboszlai Dominikot a legnagyobb angol sportoldalak. Miután Alexander Isak leigazolásával véglegesse vált Arne Slot kerete, sorra jelentek meg a különböző szakportálokon az idény hátralévő részére várható kezdőcsapat.

Kiteszik a Liverpool kezdőcsapatából Szoboszlai Dominikot a legnagyobb angol sportoldalak Fotó: Liverpool FC

Három sportoldal is kitette a Liverpool kezdőjéből Szoboszlai Dominikot

Szerintünk nincs vita arról, hogy ki nyerte az átigazolási időszakot

– fogalmazott először a Onefootball. Majd a SPORTbible azt a kérdést tette fel:

Ki tudja majd megállítani ezt a liverpooli csapatot a Premier League-ben vagy a Bajnokok Ligájában?!

A The Football Community pedig azt írta:

Elkészült a szezon legijesztőbb felállása.

Mindhárom sportoldal ugyanazt a liverpooli kezdőcsapatot várja a szezon hátralévő részére: Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch, Wirtz – Szalah, Isak, Ekitiké

A magyarok nagy örömére Kerkez Milost valamennyi sportoldal a kezdőbe rakta, Szoboszlai Dominikot viszont egyik sem. Aminek meg is lett a következménye! A hozzászólásokban szurkolók ezrei követelik a csapatba a magyar válogatott csapatkapitányát – csakúgy, mint a holland Cody Gakpót.

Dominikot és Gakpót is be kell tenni a kezdő tizenegybe

– kommentelt egy angol szurkoló. Más úgy fogalmazott:

No Szobo, no party

A Vörösök drukkerei közül a legtöbben a német Florian Wirtz helyén látnák legszívesebben Szoboszlait, míg Gakpót a francia Hugo Ekitiké helyett követelik a kezdőbe.

 

