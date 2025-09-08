Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Titokban rátaláltak Ronaldóra Budapesten, ikonikus helyen tűnt fel

Portugália
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 09:35
RonaldóraBudapest
A portugál válogatott már vasárnap megérkezett Budapestre, a keddi világbajnoki selejtezőre. Cristiano Ronaldo Budapesten egy ikonikus hely előtt tűnt fel.

Míg a magyar válogatott döntetlent játszott Írországban, Portugália 5-0-ra nyert Örményországban világbajnoki selejtezőn. Keddi ellenfelünk haza sem utazott, vasárnap délelőtt már meg is érkezett a második idegenbeli meccsük helyszínére, Budapestre. Cristiano Ronaldo így két napig nálunk készül a magyarok elleni, keddi vb-selejtezőre (20.45, Tv: M4 Sport).

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Örményországban Fotó: AFP

Egy szurkoló le is videózta a portugál válogatottat, a játékosok a csapatbuszra szálltak fel. Cristiano Ronaldo a belvárosban, éppen egy, a sokak által kedvelt, éjszaka is nyitva tartó Roni ABC előtt jelent meg.

@alenka_kukhta #ronaldo #cristianoronaldo #budapest #portugal ♬ som original - Arctic👑

 

