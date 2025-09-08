Míg a magyar válogatott döntetlent játszott Írországban, Portugália 5-0-ra nyert Örményországban világbajnoki selejtezőn. Keddi ellenfelünk haza sem utazott, vasárnap délelőtt már meg is érkezett a második idegenbeli meccsük helyszínére, Budapestre. Cristiano Ronaldo így két napig nálunk készül a magyarok elleni, keddi vb-selejtezőre (20.45, Tv: M4 Sport).
Egy szurkoló le is videózta a portugál válogatottat, a játékosok a csapatbuszra szálltak fel. Cristiano Ronaldo a belvárosban, éppen egy, a sokak által kedvelt, éjszaka is nyitva tartó Roni ABC előtt jelent meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.