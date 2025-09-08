Előkerült egy fotó, itt találkozott Budapesten Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:05
Ha Ronaldo nem is, a magyar focista biztosan emlékszik az első találkozóra. Szoboszlai Dominik is ott volt a stadionban tizenhat évvel ezelőtt.

Cristiano Ronaldo összesen hetedszer, a válogatottal ötödször játszik kedden Budapesten a világbajnoki selejtezőn. Az első alkalom 2009 szeptemberében volt, akkor szintén vb-részvétel volt a tét. Ronaldo csapatkapitányként volt ott a portugál nemzeti együttesben, s mára kiderült, az akkor kilenc éves Szoboszlai Dominik centikre volt az akkor már aranylabdás sztártól.

Szoboszlai Dominik
Ronaldo akkor még nem Szoboszlai Dominik, hanem Torghelle Sándor ellen focizott Fotó: AFP

Bocsák Bence Angliában élő magyar újságíró osztott meg most egy fotót arról a meccsről. A kép a himnuszok előtt készült, s bizony Szoboszlai Dominik is rajta van, a bekarikázott kisfiú Raúl Meirelest kísérte be a pályára. Eltelt tizenhat év, s kedden már csapatkapitányként fognak egymással kezet.

Ronaldo korábban a válogatottal négyszer játszott Budapesten, a magyarok ellen kivétel nélkül az összes meccsét megnyerte Portugália, a 2021-es Eb-n a franciákkal szintén a Puskás Arénában csaptak össze. Klubcsapataival a Manchester United és a Juventus színeiben a Debrecen és a Ferencváros volt az ellenfél, Ronaldo mindannyiszor nyert.

 

 

