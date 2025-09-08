Előkerült egy fotó, itt találkozott Budapesten Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo összesen hetedszer, a válogatottal ötödször játszik kedden Budapesten a világbajnoki selejtezőn. Az első alkalom 2009 szeptemberében volt, akkor szintén vb-részvétel volt a tét. Ronaldo csapatkapitányként volt ott a portugál nemzeti együttesben, s mára kiderült, az akkor kilenc éves Szoboszlai Dominik centikre volt az akkor már aranylabdás sztártól.

Ronaldo akkor még nem Szoboszlai Dominik, hanem Torghelle Sándor ellen focizott Fotó: AFP

Bocsák Bence Angliában élő magyar újságíró osztott meg most egy fotót arról a meccsről. A kép a himnuszok előtt készült, s bizony Szoboszlai Dominik is rajta van, a bekarikázott kisfiú Raúl Meirelest kísérte be a pályára. Eltelt tizenhat év, s kedden már csapatkapitányként fognak egymással kezet.

🇭🇺 Tomorrow Dominik Szoboszlai meets Cristiano Ronaldo again.



This time as the captain of his country and a Premier League champion.



📆 Throwback to 2009 when he was just a ball boy (standing in front of Raul Meireles). pic.twitter.com/LrEwTgn8sI — Bence Bocsák (@BenBocsak) September 8, 2025

Ronaldo korábban a válogatottal négyszer játszott Budapesten, a magyarok ellen kivétel nélkül az összes meccsét megnyerte Portugália, a 2021-es Eb-n a franciákkal szintén a Puskás Arénában csaptak össze. Klubcsapataival a Manchester United és a Juventus színeiben a Debrecen és a Ferencváros volt az ellenfél, Ronaldo mindannyiszor nyert.