AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas az érdeklődés: Tízezrek állnak sorba a magyar-portugál meccsjegyekért

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 11:42 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 11:43
MagyarországPortugáliaSzoboszlai Dominik
Mutatjuk Te hogy szerezhetsz jegyet a sorsdöntő meccsre!

A szélesebb szurkolói közösség számára is megnyílt a lehetőség kedden 10 órakor, hogy meccsjegyhez jussanak a szeptember 9-én megrendezésre kerülő találkozóra a Puskás Arénába. Tízezrek álltak sorba már percekkel a kapunyitást követően, hogy majd megtekinthessék a mérkőzést.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőjén Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo is pályán lesznek, így más nem is csodálkozunk a hatalmas érdeklődésen. Az első nap csak az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak jegyet, majd két napig a többi SZK-tag következik, augusztus 14-én, szerdán 10 órától pedig minden regisztrált szurkoló beszerezheti a belépőjét - írja a beol.

 

Te is megszerezheted a meccsjegyedet!

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A vásárlás során egy szurkoló egy tranzakció során maximum 4 belépőjegyet vásárolhat. További fontos tudnivalók a valogatott.mlsz.hu oldalon. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu