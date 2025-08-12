Hatalmas az érdeklődés: Tízezrek állnak sorba a magyar-portugál meccsjegyekért

A szélesebb szurkolói közösség számára is megnyílt a lehetőség kedden 10 órakor, hogy meccsjegyhez jussanak a szeptember 9-én megrendezésre kerülő találkozóra a Puskás Arénába. Tízezrek álltak sorba már percekkel a kapunyitást követően, hogy majd megtekinthessék a mérkőzést.

Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőjén Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo is pályán lesznek, így más nem is csodálkozunk a hatalmas érdeklődésen. Az első nap csak az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak jegyet, majd két napig a többi SZK-tag következik, augusztus 14-én, szerdán 10 órától pedig minden regisztrált szurkoló beszerezheti a belépőjét - írja a beol.

Te is megszerezheted a meccsjegyedet!

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A vásárlás során egy szurkoló egy tranzakció során maximum 4 belépőjegyet vásárolhat. További fontos tudnivalók a valogatott.mlsz.hu oldalon.