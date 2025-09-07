Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Itt a bizonyíték: Lebukott Cristiano Ronaldo, teljes titokban érkezett meg Budapestre

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 13:13
magyar válogatottvb-selejtező
Az örményországi vb-selejtező után azonnal repülőre szállt a portugál válogatott, és vasárnap hajnalban, rendőri felvezetéssel gördült be Budapestre a csapat busza. Cristiano Ronaldóék egyelőre titokban tartják, melyik szállodában készülnek majd a magyarok elleni vb-selejtezőre.

A portugál válogatott szombat este még Jerevánban lépett pályára a világbajnoki selejtezők első fordulójában, ahol magabiztos, 5–0-ás győzelmet arattak Örményország felett. Cristiano Ronaldo és Joao Félix is duplázott, Joao Cancelo pedig egy góllal járult hozzá a sikerhez. A lefújás után azonban nem sokat ünnepeltek: a csapat azonnal repülőre szállt, és Magyarország felé vette az irányt.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo két góllal járult hozzá a portugál válogatott 5–0-s örményországi győzelméhez / Fotó: MB Media

Cristiano Ronaldóék titokban érkeztek meg Magyarországra

Egy felvétel tanúsága szerint a portugál válogatott busza vasárnap hajnalban, rendőri kísérettel érkezett meg Budapestre. A hatóságok biztosították a gyors és zavartalan közlekedést, ám a szálláshelyük körül továbbra is nagy a titkolózás. Hivatalos megerősítés eddig nem érkezett, de nem kizárt, hogy ismét a Margitszigeten található szállodában készülnek, ahogyan az Európa-bajnokság idején is tették.

@f._noel17 #portugalia #ronaldo #foryouu #hungary #team @ronlukcs ♬ оригинальный звук - 𝓐𝓡𝓚

A portugál válogatott három nap múlva, kedden este (20:45, Tv: M4 Sport) lép pályára a Puskás Arénában, ahol a magyar válogatottal csapnak össze a vb-selejtezők következő fordulójában. A találkozó iránt óriási az érdeklődés, minden jel szerint telt ház fogadja majd Ronaldóékat.

 

