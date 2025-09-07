Itt a bizonyíték: Lebukott Cristiano Ronaldo, teljes titokban érkezett meg Budapestre

A portugál válogatott szombat este még Jerevánban lépett pályára a világbajnoki selejtezők első fordulójában, ahol magabiztos, 5–0-ás győzelmet arattak Örményország felett. Cristiano Ronaldo és Joao Félix is duplázott, Joao Cancelo pedig egy góllal járult hozzá a sikerhez. A lefújás után azonban nem sokat ünnepeltek: a csapat azonnal repülőre szállt, és Magyarország felé vette az irányt.
Egy felvétel tanúsága szerint a portugál válogatott busza vasárnap hajnalban, rendőri kísérettel érkezett meg Budapestre. A hatóságok biztosították a gyors és zavartalan közlekedést, ám a szálláshelyük körül továbbra is nagy a titkolózás. Hivatalos megerősítés eddig nem érkezett, de nem kizárt, hogy ismét a Margitszigeten található szállodában készülnek, ahogyan az Európa-bajnokság idején is tették.
A portugál válogatott három nap múlva, kedden este (20:45, Tv: M4 Sport) lép pályára a Puskás Arénában, ahol a magyar válogatottal csapnak össze a vb-selejtezők következő fordulójában. A találkozó iránt óriási az érdeklődés, minden jel szerint telt ház fogadja majd Ronaldóékat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.