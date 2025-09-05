„Ronaldo nélkül senki lennél” – durva támadások érték Georgina Rodríguezt

Amióta Georgina Rodrígueznek saját dokumentumsorozata fut a Netflixen, a reflektorfény mellé a kritikák is állandó kísérőivé váltak. Nézők és kommentelők egy része szerint Georgina önállóan nem érte volna el mindazt, amit ma képvisel, és a sikere kizárólag Cristiano Ronaldóhoz köthető. Gyakran emlékeztetik rá, hogy évekkel ezelőtt még egy Gucci üzletben dolgozott eladóként, most pedig magánrepülőkön utazik, vörös szőnyegeken pózol és olyan életet él, amelyről sokan csak álmodhatnak.

Georgina Rodríguez kezét 9 év után kérte meg Cristiano Ronaldo Fotó: Anadolu

A sorozat ugyan betekintést nyújt a hétköznapjaiba, de a bemutatott fényűzés sokaknál visszatetszést keltett. A kritikusok szerint túl nagy hangsúly van a luxuson, míg a támogatói úgy látják, bátorság kell ahhoz, hogy valaki ennyire nyíltan vállalja a mindennapjait a nyilvánosság előtt.

Georgina Rodríguez Olaszországban is a reflektorfényben volt

A legutóbbi velencei vörös szőnyeges szereplése is hasonló reakciókat váltott ki: Georgina feltűnően mutatta meg 3 millió dolláros eljegyzési gyűrűjét, emellett rengeteg ékszert viselt, ami közel 2 milliárd forintnak felel meg, amit egyesek túlzásnak, mások természetes gesztusnak tartottak.

Ha valaki kíváncsi, mennyire megosztó személyiség Georgina Rodríguez, elég csak egy pillantást vetni a kommentekre. Van, aki aranyásónak tartja, mások viszont példaként tekintenek rá:

„Feltűnési viszketegséged van, aranyom”

– írta egy kritikus hozzászóló.

„Ronaldo nélkül sehol nem lennél”

– jegyezte meg valaki kíméletlen őszinteséggel.

„Ronaldo a karrierjét a pályán építette fel, te meg a kapcsolatból élsz.”

– állította egy másik kommentelő.

Ugyanakkor akadnak olyanok is, akik védelmükbe veszik Georginát: szerintük sokan csak irigyek rá, és bárki más is ugyanígy élne a világklasszis futballista oldalán.

Egy biztos: Georgina Rodríguez megítélése továbbra is megosztó. Sokan csak Cristiano Ronaldo párjaként tekintenek rá, mások viszont már önálló médiakarakterként is figyelemmel kísérik a pályafutását.