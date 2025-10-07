Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Egyedül indultam az El Caminora nőként – és teljesen megváltoztatta az életem"

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 11:45
zarándokútvonalönismereti útEl CaminoSpanyolországPortugália
Gondolkodtál rajta, hogy te is végigcsináld? Mészáros Nóra szerint a legnagyobb kaland és önismereti utazás az El Camino – és azt is elárulta miért.
Ripszám Boglárka
„Felismertem hogy tényleg bármivel szembe találhatod magad, de a te kezedben van a döntés, hogyan éled az életed.” Mészáros Nóra arról mesélt a Borsnak, milyen volt 25 évesen, egyedül, nőként végigsétálni az El Camino 260 km-es zarándokútját.

El Camino zarándokút tájképe.
„Az El Camino nem oldja meg minden problémáidat, de nekem  segített elengedni a felesleges gondolataimat, aggodalmaimat, a lényegre helyezni a fókuszomat, valamint elindítani egy új úton."
Forrás: Mészáros Nóra

Nórit nem az egyszerű kíváncsiság vagy kalandvágy hajtotta az El Camino felé. A fő motivációja az volt, hogy bebizonyítsa magának, képes egyedül is végigcsinálni ezt a nemcsak fizikálisan, de mentálisan is rendkívül megterhelő 12 napot.

„Sose voltam egyedül sehol, még egy moziba se ültem be egyedül, ezért nagyon mély víz volt. De motivált, hogy bebizonyítsam magamnak, egyedül is bármit képes vagyok megoldani, amit szeretnék, vagy amire vágyom.”

Valóban nem kis próbatétel volt: a Portugál El Camino – Coastal – Litoral szakasz, napi akár 25-30 km gyaloglást jelent. Ismeretlen ország, helyzetek és emberek. De Nóri szerint ez az út egy szuper önismereti lehetőség, amit szerinte minden 20-as éveiben járó fiatal nőnek érdemes lenne végigcsinálnia egyszer az életében.

Felkészülés az El Caminora

Az El Camino nem feltétlenül igényel évekig tartó felkészülést, de Nóri szerint fontos, hogy meglegyen egy alap fizikuma és terhelhetősége az embernek. De tulajdonképpen mindenki magának osztja be az idejét és azt, hány kilométert szeretne megtenni egy nap alatt.

„Mivel én rendszeresen mozgok, csak körülbelül 4 héttel indulás előtt kezdtem el rendszeresen sétákra járni, eleinte 4-5 km-t, aztán növeltem ezt a távot.”

De a mentális felkészülésbe is fektetett energiát:

„Beszéltem a pszichológusommal, összeírtam kérdéseket, amikre kerestem a válaszokat magammal kapcsolatban, és a terheket, múltbéli nehézségeket, amiket szerettem volna elhagyni az út során.”

Mindennapok az El Caminon

El Camino tengerparti útvonala Esposende.
Nóri gyönyörű tájakon; erdős utakon, kisvárosokban, kikötőkben és tengerparti ösvényeken haladt végig Portótól egészen Santiago de Composteláig.
Forrás: Mészáros Nóra

A zarándok út legfurcsább ellentmondása Nóri szerint, hogy egyszerre hihetetlenül emlékezetes –  teljesen ismeretlen impulzusokkal, érzésekkel –  és monoton. Az El Camino egy igazi érzelmi hullámvasút:

„Minden nap volt egy pont, ahol azt éreztem, én vagyok a világ legboldogabb embere… de olyan is, amikor azt, hogy fáj mindenem, és a saját ágyamban akarok aludni.”

Megkérdeztük arról is, milyen kapcsolatai születtek az út során:

„Az út során rengeteg nagyon értékes emberrel találkoztam és ismerkedtem meg nemtől, korosztálytól és nemzetiségtől függetlenül. Mindenki egytől-egyig segítőkész és kedves volt. Minden ember mellett úgy haladsz el, hogy rámosolyogsz, és tudod, hogy van köztetek egy kapocs.”

Az egyik legemlékezetesebb pillanatát is más zarándokokhoz köti:

„Megismerkedtem 7 német zarándokkal. Ők sem ismerték egymást, akkor találkoztak először és mind egy országból érkeztek, egy nyelvet beszéltek, de miattam mégis mindenki angolul beszélt, hogy megértsem őket. Annyira meghatott, hogy elsőre így befogadtak…”

De ez a fajta nyitottság és kedvesség végigkísérte Nóra egész útját. Rengeteg új kapcsolatot teremtett.

Az El Camino nőként

Mészáros Nóra a Portugál El Caminon.
„Kevés olyan alkalom volt eddigi életem során amikor azt éreztem bármire képes vagyok..." – gondol vissza Nóri az El Caminon eltöltött napjaira.
Forrás: Mészáros Nóra

Nem ő volt az egyedüli női zarándok az El Caminon. Sok fiatal nővel találkozott, akik szintén egyedül vágtak neki ennek az életre szóló kalandnak.

„Az a légkör, ami körülvesz, teljesen eloszlatja az összes kételyt vagy veszélyt, amit érezhetsz.”

Az El Camino vonzza az embereket, akik keresnek vagy épp elengednének valamit.

Mit üzen Nóri azoknak – a főleg fiatal nőknek –, akik gondolkodnak az El Caminon, de még nem határozták el magukat?

„Ez az út olyan magabiztosságot, bátorságot és lelki békét adott, amelyet el sem tudtam volna képzelni korábban. Ha valaki attól fél, hogy magányos lesz vagy veszélybe kerül, ne tegye!”

Csodálatos emberekkel találkozol, akik a szívükön viselik a sorsodat ismeretlenül is.

De sok módon felkészülhetsz a biztonságos gyaloglásra. Nóri például mindig megosztotta telefonján a helyzetét a családjával, elküldte az útvonalát, a zarándokszállást, ahol aznap megszállt, és értesítette őket arról is, amikor beért az aznapi alvóhelyére.

Nóra válasza arra, mit adott neki az El Camino, rövid, de sokatmondó:

Visszakaptam a magamba vetett hitemet.

Ezt vidd magaddal az El Caminora nőként:

