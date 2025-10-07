„Egyedül indultam az El Caminora nőként – és teljesen megváltoztatta az életem"

„Felismertem hogy tényleg bármivel szembe találhatod magad, de a te kezedben van a döntés, hogyan éled az életed.” Mészáros Nóra arról mesélt a Borsnak, milyen volt 25 évesen, egyedül, nőként végigsétálni az El Camino 260 km-es zarándokútját.

„Az El Camino nem oldja meg minden problémáidat, de nekem segített elengedni a felesleges gondolataimat, aggodalmaimat, a lényegre helyezni a fókuszomat, valamint elindítani egy új úton."

Forrás: Mészáros Nóra

Nórit nem az egyszerű kíváncsiság vagy kalandvágy hajtotta az El Camino felé. A fő motivációja az volt, hogy bebizonyítsa magának, képes egyedül is végigcsinálni ezt a nemcsak fizikálisan, de mentálisan is rendkívül megterhelő 12 napot.

„Sose voltam egyedül sehol, még egy moziba se ültem be egyedül, ezért nagyon mély víz volt. De motivált, hogy bebizonyítsam magamnak, egyedül is bármit képes vagyok megoldani, amit szeretnék, vagy amire vágyom.”

Valóban nem kis próbatétel volt: a Portugál El Camino – Coastal – Litoral szakasz, napi akár 25-30 km gyaloglást jelent. Ismeretlen ország, helyzetek és emberek. De Nóri szerint ez az út egy szuper önismereti lehetőség, amit szerinte minden 20-as éveiben járó fiatal nőnek érdemes lenne végigcsinálnia egyszer az életében.

Felkészülés az El Caminora

Az El Camino nem feltétlenül igényel évekig tartó felkészülést, de Nóri szerint fontos, hogy meglegyen egy alap fizikuma és terhelhetősége az embernek. De tulajdonképpen mindenki magának osztja be az idejét és azt, hány kilométert szeretne megtenni egy nap alatt.

„Mivel én rendszeresen mozgok, csak körülbelül 4 héttel indulás előtt kezdtem el rendszeresen sétákra járni, eleinte 4-5 km-t, aztán növeltem ezt a távot.”

De a mentális felkészülésbe is fektetett energiát:

„Beszéltem a pszichológusommal, összeírtam kérdéseket, amikre kerestem a válaszokat magammal kapcsolatban, és a terheket, múltbéli nehézségeket, amiket szerettem volna elhagyni az út során.”

Mindennapok az El Caminon

Nóri gyönyörű tájakon; erdős utakon, kisvárosokban, kikötőkben és tengerparti ösvényeken haladt végig Portótól egészen Santiago de Composteláig.

Forrás: Mészáros Nóra

A zarándok út legfurcsább ellentmondása Nóri szerint, hogy egyszerre hihetetlenül emlékezetes – teljesen ismeretlen impulzusokkal, érzésekkel – és monoton. Az El Camino egy igazi érzelmi hullámvasút:

„Minden nap volt egy pont, ahol azt éreztem, én vagyok a világ legboldogabb embere… de olyan is, amikor azt, hogy fáj mindenem, és a saját ágyamban akarok aludni.”