Ezekkel az undorító trükkökkel fosztják ki a gyanútlan magyarokat a legnépszerűbb turisztikai helyszíneken

A statisztikák szerint az elmúlt másfél évben ugrásszerűen megnőtt az utazási csalások száma, ami komoly fejfájást okoz a gyanútlan nyaralóknak. A nemzetközi adatok alapján a csalók ma már sokkal kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, kihasználva a mesterséges intelligenciát vagy éppen a váratlan járattörlések miatti káoszt. Az anyagi veszteségen túl a legnagyobb probléma, hogy az áldozatok gyakran iratok, telefon vagy bankkártya nélkül maradnak a világ másik felén. Ahhoz, hogy megvédd a pénztárcádat, érdemes előre megismerni a legújabb trükköket, mivel az egyre kreatívabb turista átverések szinte bárkit elérhetnek, aki nem figyel eléggé a legapróbb részletekre is.

Turista átverések utazás során: a zsebtolvajlás még mindig a csalások egyik leggyakoribb formája, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy mire figyeljünk még

900%-os növekedés: az elmúlt másfél évben drasztikusan megugrott a rafinált utazási csalások száma, amihez a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárult.

az elmúlt másfél évben drasztikusan megugrott a rafinált utazási csalások száma, amihez a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárult. Manipulált kártyaterminálok: Brazíliában egyetlen utcai kebabért közel 1500 fontot (700 ezer forintot) is le tudnak húzni a gyanútlan utazók kártyájáról.

Brazíliában egyetlen utcai kebabért közel 1500 fontot (700 ezer forintot) is le tudnak húzni a gyanútlan utazók kártyájáról. Figyelemelterelő trükkök: Londonban a madárürülék-festékkel, Párizsban barátságkarkötővel, míg Kelet-Európában a taxisok az Uber-alkalmazások kijátszásával fosztják ki a turistákat.

Melyek a leggyakoribb turista átverések a világ különböző helyszínein?

A zsebtolvajlás klasszikus formái szinte teljesen átalakultak, a bűnözők ma már összehangolt csoportokban, figyelemelterelő taktikákkal dolgoznak Barcelonától egészen Rómáig. Gyakori, hogy valamilyen folyadékot, szószt vagy kávét öntenek a ruhádra, majd azonnal ott terem egy segítőkésznek tűnő helyi lakos, aki nagy hévvel elkezdi letörölni a foltot: a zűrzavarban pedig a társa pillanatok alatt kirabol. Hasonló elven működik a Londonban újra divatba jött madárürülék-trükk is. Itt a galambok által látogatott tereken, például a Trafalgar Square-en a bűnözők madárürülékre hasonlító, szagos festéket juttatnak a hajadra vagy a táskádra, és miközben törlőkendőt kínálva látszólag tisztítanak, a zsebeid tartalmának azonnal nyoma vész.

A galambok már az 50-es években is a Trafalgar Square megszokott attrakciói voltak, a hozzájuk kapcsolódó ürülék-trükk azonban újkeletű

Kebab 700 ezer forintért és trükköző Uber-sofőrök

A készpénzmentes fizetés elterjedésével a digitális csalások is megjelentek az utcákon, mint gyakori turistacsapdák. Brazíliában, a Copacabana strandjain nemrégiben letartóztattak egy hálózatot, amely manipulált bankkártyaterminálokat használt a gyanútlan utazók megkárosítására. Egy brit turista például abban a hitben fizetett a kártyájával, hogy egy olcsó kebabért mindössze másfél fontot vonnak le tőle, ám a tranzakció után döbbenten tapasztalta, hogy a számlájáról közel 1500 font, azaz nagyjából 700 ezer forint tűnt el. Az elkövetők ellenőrizhetetlen utcai árusokként működnek, így a terminál kijelzőjének alapos ellenőrzése nélkül szinte garantált a bukás.