Ezek a leggyakoribb turistacsapdák a nagyvilágban

Ezekkel az undorító trükkökkel fosztják ki a gyanútlan magyarokat a legnépszerűbb turisztikai helyszíneken

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 07:45
turistalátványosságzsebtolvajláscsalásturistacsapda
Egy külföldi utazás felejthetetlen élményeket nyújt, a nyüzsgő turistalátványosságok környékén azonban könnyen csalók áldozatává válhatunk. Éppen ezért elengedhetetlen a felkészültség, hiszen a közkedvelt európai és tengerentúli nagyvárosokban a rafinált turista átverések száma drasztikusan megemelkedett az utóbbi időben.
A statisztikák szerint az elmúlt másfél évben ugrásszerűen megnőtt az utazási csalások száma, ami komoly fejfájást okoz a gyanútlan nyaralóknak. A nemzetközi adatok alapján a csalók ma már sokkal kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, kihasználva a mesterséges intelligenciát vagy éppen a váratlan járattörlések miatti káoszt. Az anyagi veszteségen túl a legnagyobb probléma, hogy az áldozatok gyakran iratok, telefon vagy bankkártya nélkül maradnak a világ másik felén. Ahhoz, hogy megvédd a pénztárcádat, érdemes előre megismerni a legújabb trükköket, mivel az egyre kreatívabb turista átverések szinte bárkit elérhetnek, aki nem figyel eléggé a legapróbb részletekre is.

A zsrebolvajlás még mindig a turista átverések egyik leggyakoribb formája.
Turista átverések utazás során: a zsebtolvajlás még mindig a csalások egyik leggyakoribb formája, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy mire figyeljünk még / Fotó: SLindenau / shutterstock
  • 900%-os növekedés: az elmúlt másfél évben drasztikusan megugrott a rafinált utazási csalások száma, amihez a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárult.
  • Manipulált kártyaterminálok: Brazíliában egyetlen utcai kebabért közel 1500 fontot (700 ezer forintot) is le tudnak húzni a gyanútlan utazók kártyájáról.
  • Figyelemelterelő trükkök: Londonban a madárürülék-festékkel, Párizsban barátságkarkötővel, míg Kelet-Európában a taxisok az Uber-alkalmazások kijátszásával fosztják ki a turistákat.

Melyek a leggyakoribb turista átverések a világ különböző helyszínein?

A zsebtolvajlás klasszikus formái szinte teljesen átalakultak, a bűnözők ma már összehangolt csoportokban, figyelemelterelő taktikákkal dolgoznak Barcelonától egészen Rómáig. Gyakori, hogy valamilyen folyadékot, szószt vagy kávét öntenek a ruhádra, majd azonnal ott terem egy segítőkésznek tűnő helyi lakos, aki nagy hévvel elkezdi letörölni a foltot: a zűrzavarban pedig a társa pillanatok alatt kirabol. Hasonló elven működik a Londonban újra divatba jött madárürülék-trükk is. Itt a galambok által látogatott tereken, például a Trafalgar Square-en a bűnözők madárürülékre hasonlító, szagos festéket juttatnak a hajadra vagy a táskádra, és miközben törlőkendőt kínálva látszólag tisztítanak, a zsebeid tartalmának azonnal nyoma vész.

A galambok már az 50-es években is a Trafalgar Square megszokott attrakciói voltak, a hozzájuk kapcsolódó ürülék-trükk azonban újkeletű / Fotó: Go My Media / shutterstock

Kebab 700 ezer forintért és trükköző Uber-sofőrök

A készpénzmentes fizetés elterjedésével a digitális csalások is megjelentek az utcákon, mint gyakori turistacsapdák. Brazíliában, a Copacabana strandjain nemrégiben letartóztattak egy hálózatot, amely manipulált bankkártyaterminálokat használt a gyanútlan utazók megkárosítására. Egy brit turista például abban a hitben fizetett a kártyájával, hogy egy olcsó kebabért mindössze másfél fontot vonnak le tőle, ám a tranzakció után döbbenten tapasztalta, hogy a számlájáról közel 1500 font, azaz nagyjából 700 ezer forint tűnt el. Az elkövetők ellenőrizhetetlen utcai árusokként működnek, így a terminál kijelzőjének alapos ellenőrzése nélkül szinte garantált a bukás.

Európában a fuvar megrendelő applikációkkal, például az Uber használatával is visszaélnek a csalók. Bukarestben előfordult, hogy a sofőr az út közepén állt félre, miután észlelte, hogy angol utas ül az autóban, és arra hivatkozva, hogy az alkalmazás rossz tarifát mutat, készpénzt vagy közvetlen online utalást követelt a továbbindulásért. Portugáliában pedig a lemondási díjakra utaznak: a sofőrök szándékosan nem mennek el a megbeszélt találkozási pontra, hanem távolabb várakoznak, arra kényszerítve a turistát, hogy törölje a fuvart, amiért az applikáció automatikusan levonja a bánatpénzt.

A fuvar megrendelő applikációk is tartogathatnak kellemetlen élményeket / Fotó: fast-stock / shutterstock

Agresszív fotósok és a kéretlen barátságkarkötők

Észak-Afrikában, különösen a gízai piramisoknál vagy Marokkó nyüzsgő piacain a helyiek gyakran közelednek azzal a látszólag kedves gesztussal, hogy lefényképeznek a látványossággal, vagy egy egzotikus állatot tesznek a válladra egy fotó erejéig. Amint elkészült a kép, a hangulat azonnal megváltozik, a segítőkész helyiekből pedig agresszív követelőzők lesznek, akik társaikkal körbeállva kényszerítenek ki komoly összegeket a segítségért.

Egy ártatlannak tűnő állatos fotó is okozhat kellemetlenséget, csak óvatosan velük! / Fotó: Hyserb / shutterstock

Párizs és Róma utcáin ugyanezt a pszichológiai nyomást alkalmazzák a fonalból készült barátságkarkötőkkel: a csaló beszélgetést kezdeményez, villámgyorsan a csuklódra csomózza az ékszert, majd azonnal pénzt követel, és ha nem fizetsz, jelenetet rendez a nyílt utcán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
