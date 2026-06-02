Ezekkel az undorító trükkökkel fosztják ki a gyanútlan magyarokat a legnépszerűbb turisztikai helyszíneken

A statisztikák szerint az elmúlt másfél évben ugrásszerűen megnőtt az utazási csalások száma, ami komoly fejfájást okoz a gyanútlan nyaralóknak. A nemzetközi adatok alapján a csalók ma már sokkal kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, kihasználva a mesterséges intelligenciát vagy éppen a váratlan járattörlések miatti káoszt. Az anyagi veszteségen túl a legnagyobb probléma, hogy az áldozatok gyakran iratok, telefon vagy bankkártya nélkül maradnak a világ másik felén. Ahhoz, hogy megvédd a pénztárcádat, érdemes előre megismerni a legújabb trükköket, mivel az egyre kreatívabb turista átverések szinte bárkit elérhetnek, aki nem figyel eléggé a legapróbb részletekre is.
A zsebtolvajlás klasszikus formái szinte teljesen átalakultak, a bűnözők ma már összehangolt csoportokban, figyelemelterelő taktikákkal dolgoznak Barcelonától egészen Rómáig. Gyakori, hogy valamilyen folyadékot, szószt vagy kávét öntenek a ruhádra, majd azonnal ott terem egy segítőkésznek tűnő helyi lakos, aki nagy hévvel elkezdi letörölni a foltot: a zűrzavarban pedig a társa pillanatok alatt kirabol. Hasonló elven működik a Londonban újra divatba jött madárürülék-trükk is. Itt a galambok által látogatott tereken, például a Trafalgar Square-en a bűnözők madárürülékre hasonlító, szagos festéket juttatnak a hajadra vagy a táskádra, és miközben törlőkendőt kínálva látszólag tisztítanak, a zsebeid tartalmának azonnal nyoma vész.
A készpénzmentes fizetés elterjedésével a digitális csalások is megjelentek az utcákon, mint gyakori turistacsapdák. Brazíliában, a Copacabana strandjain nemrégiben letartóztattak egy hálózatot, amely manipulált bankkártyaterminálokat használt a gyanútlan utazók megkárosítására. Egy brit turista például abban a hitben fizetett a kártyájával, hogy egy olcsó kebabért mindössze másfél fontot vonnak le tőle, ám a tranzakció után döbbenten tapasztalta, hogy a számlájáról közel 1500 font, azaz nagyjából 700 ezer forint tűnt el. Az elkövetők ellenőrizhetetlen utcai árusokként működnek, így a terminál kijelzőjének alapos ellenőrzése nélkül szinte garantált a bukás.
Európában a fuvar megrendelő applikációkkal, például az Uber használatával is visszaélnek a csalók. Bukarestben előfordult, hogy a sofőr az út közepén állt félre, miután észlelte, hogy angol utas ül az autóban, és arra hivatkozva, hogy az alkalmazás rossz tarifát mutat, készpénzt vagy közvetlen online utalást követelt a továbbindulásért. Portugáliában pedig a lemondási díjakra utaznak: a sofőrök szándékosan nem mennek el a megbeszélt találkozási pontra, hanem távolabb várakoznak, arra kényszerítve a turistát, hogy törölje a fuvart, amiért az applikáció automatikusan levonja a bánatpénzt.
Észak-Afrikában, különösen a gízai piramisoknál vagy Marokkó nyüzsgő piacain a helyiek gyakran közelednek azzal a látszólag kedves gesztussal, hogy lefényképeznek a látványossággal, vagy egy egzotikus állatot tesznek a válladra egy fotó erejéig. Amint elkészült a kép, a hangulat azonnal megváltozik, a segítőkész helyiekből pedig agresszív követelőzők lesznek, akik társaikkal körbeállva kényszerítenek ki komoly összegeket a segítségért.
Párizs és Róma utcáin ugyanezt a pszichológiai nyomást alkalmazzák a fonalból készült barátságkarkötőkkel: a csaló beszélgetést kezdeményez, villámgyorsan a csuklódra csomózza az ékszert, majd azonnal pénzt követel, és ha nem fizetsz, jelenetet rendez a nyílt utcán.
