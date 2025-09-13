Piaci trükkök és bosszantó turistacsapdák a gyönyörű Marokkóban – Így kerüld el a leggyakoribb átveréseket

Marokkó színes bazárjai, illatos fűszerpiacai és vendégszerető emberei első pillantásra minden utazót elbűvölnek. Ám a turisták tömegei új helyzetet teremtettek, főleg Marrákes medinájában, ahol nem mindenki a legendás vendégszeretet szellemében közelít. Érdemes felkészülten érkezni, hogy a főszerepben az élmény maradjon – és ne a kellemetlen meglepetések, a bosszantó turistacsapdák.

Marokkó kétség kívül a világ egyik legelbűvölőbb egzotikus országa, azonban a turistacsapdák itt sem kerülik el az embert, ha nem figyel.

Ezek a leggyakoribb turistacsapdák

1. Henna-tetoválások

A Jemaa el-Fna téren sétálva pillanatok alatt egy „ingyenes” minta díszítheti a kezünket – amit aztán borsos áron számolnak el. Van, aki szándékosan rákeni a hennát a bőrünkre, majd fizetséget követel. Tipp: mindig előre tisztázd az árat, és ha szeretnél hennát, inkább kérj ajánlást a szállodádtól.

A mutatós henna tetoválások is okozhatnak kellemetlen perceket

2. Taxisok és a hiányzó mérőóra

A marrákesi taxisok hírhedtek arról, hogy nem kapcsolják be a taxamétert. Ehelyett sokszoros árat mondanak, különösen az idegeneknek. Kérd a compteur használatát, és ha azt állítják, hogy elromlott, inkább keress másik autót. Jó alternatíva a reptéri busz vagy a városi járatok.

A marokkói taxisok hírhedten lehúzósak: nem kapcsolják be a taxamétert, majd sokszoros árat kérnek egy fuvarért

3. Éttermi trükkök

A főtér környéki éttermekben gyakori, hogy az asztalra sorakoztatják az olívabogyót, kenyeret és előételeket – majd külön felszámolják őket. Kérd meg a pincért, hogy vigye el, amit nem szeretnél, és minden étel árát érdeklődd meg előre.

Vigyázz az éttermek előételeivel, amelyeket kitesznek az asztalra anélkül, hogy kérted volna, mert a végén felszámolják az árát.

4. Fotódíjak

A kígyóbűvölők, majomtartók és népviseletbe öltözött alakok szívesen pózolnak, de sosem ingyen. Ha fényképezni akarsz, mindig számíts fizetségre – állatokkal pedig jobb nem fotózkodni, hiszen gyakran rosszul tartják őket.

Inkább nézd meg ezen a videón, így olcsóbb lesz:

5. Ál-idegenvezetők

A medinák utcáin sokan „önként” segítenek eligazodni, majd a végén pénzt követelnek. Van, aki nem létező ünnepre hivatkozik, és inkább a saját jutalékos boltjába visz. Ha útba igazítást szeretnél, kérdezz egy boltost vagy családot, ők biztosan nem fognak elkísérni – és fizetséget kérni sem. Hivatalos idegenvezetőt a szállodád tud ajánlani.

Kilátás Fez medinájára: itt valóban nem nehéz eltévedni.

6. Hamis áruk

• Fosszília és ásvány: ha tökéletesen egyforma darabokat látsz, biztosan másolat.

• Márkás termékek: a szuvenírboltokban árult „Adidas” cipők pár hónapig sem bírják.

• Argánolaj: a valódi argánolaj drága és jellegzetesen diós ízű. A legjobb helyi termelőktől vásárolni – de ott is figyelj a hitelességre.