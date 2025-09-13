Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
A marokkói medinák nemcsak szépséget, de turistacsapdákat is rejtenek, jobb rájuk felkészülni

Piaci trükkök és bosszantó turistacsapdák a gyönyörű Marokkóban – Így kerüld el a leggyakoribb átveréseket

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 13:15
Marokkóturistacsapda
Marokkó színes bazárjai, fűszerillatú utcái és nyüzsgő terecskéi felejthetetlen élményt ígérnek minden utazónak. Ugyanakkor érdemes résen lenni, hiszen a turistacsapdák könnyen beárnyékolhatják az utazás varázsát.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Marokkó színes bazárjai, illatos fűszerpiacai és vendégszerető emberei első pillantásra minden utazót elbűvölnek. Ám a turisták tömegei új helyzetet teremtettek, főleg Marrákes medinájában, ahol nem mindenki a legendás vendégszeretet szellemében közelít. Érdemes felkészülten érkezni, hogy a főszerepben az élmény maradjon – és ne a kellemetlen meglepetések, a bosszantó turistacsapdák.

turistacsapdák, Marokkó., Marrakech
Marokkó kétség kívül a világ egyik legelbűvölőbb egzotikus országa, azonban a turistacsapdák itt sem kerülik el az embert, ha nem figyel.
Fotó: wikipedia

Ezek a leggyakoribb turistacsapdák

1. Henna-tetoválások
A Jemaa el-Fna téren sétálva pillanatok alatt egy „ingyenes” minta díszítheti a kezünket – amit aztán borsos áron számolnak el. Van, aki szándékosan rákeni a hennát a bőrünkre, majd fizetséget követel. Tipp: mindig előre tisztázd az árat, és ha szeretnél hennát, inkább kérj ajánlást a szállodádtól.

turistacsapdák, Marokkó, hennával tetovált lábfej magassarkú papucsban
A mutatós henna tetoválások is okozhatnak kellemetlen perceket
Fotó: wikipedia

2. Taxisok és a hiányzó mérőóra
A marrákesi taxisok hírhedtek arról, hogy nem kapcsolják be a taxamétert. Ehelyett sokszoros árat mondanak, különösen az idegeneknek. Kérd a compteur használatát, és ha azt állítják, hogy elromlott, inkább keress másik autót. Jó alternatíva a reptéri busz vagy a városi járatok.

A marokkói taxisok hírhedten lehúzósak: nem kapcsolják be a taxamétert, majd sokszoros árat kérnek egy fuvarért
Fotó: wikipedia

3. Éttermi trükkök
A főtér környéki éttermekben gyakori, hogy az asztalra sorakoztatják az olívabogyót, kenyeret és előételeket – majd külön felszámolják őket. Kérd meg a pincért, hogy vigye el, amit nem szeretnél, és minden étel árát érdeklődd meg előre.

turistacsapdák, Marokkó, tradicionális ételek
Vigyázz az éttermek előételeivel, amelyeket kitesznek az asztalra anélkül, hogy kérted volna, mert a végén felszámolják az árát.
Fotó: wikipedia

4. Fotódíjak
A kígyóbűvölők, majomtartók és népviseletbe öltözött alakok szívesen pózolnak, de sosem ingyen. Ha fényképezni akarsz, mindig számíts fizetségre – állatokkal pedig jobb nem fotózkodni, hiszen gyakran rosszul tartják őket.

Inkább nézd meg ezen a videón, így olcsóbb lesz: 

5. Ál-idegenvezetők
A medinák utcáin sokan „önként” segítenek eligazodni, majd a végén pénzt követelnek. Van, aki nem létező ünnepre hivatkozik, és inkább a saját jutalékos boltjába visz. Ha útba igazítást szeretnél, kérdezz egy boltost vagy családot, ők biztosan nem fognak elkísérni – és fizetséget kérni sem. Hivatalos idegenvezetőt a szállodád tud ajánlani.

turistacsapdák, Marokkó, kilátás Fez medinájára
Kilátás Fez medinájára: itt valóban nem nehéz eltévedni.
Fotó: wikipedia

6. Hamis áruk
   • Fosszília és ásvány: ha tökéletesen egyforma darabokat látsz, biztosan másolat.
   • Márkás termékek: a szuvenírboltokban árult „Adidas” cipők pár hónapig sem bírják.
   • Argánolaj: a valódi argánolaj drága és jellegzetesen diós ízű. A legjobb helyi termelőktől vásárolni – de ott is figyelj a hitelességre.

Mindig nézzük meg, hogy az argánolaj, amit vásároltunk, valóban a legjobb helyi termelőktől származik-e?
Fotó: wikipedia

7. Az alku művészete
Marokkóban az alku nem trükk, hanem hagyomány. A medinák árusai sokszor háromszoros árat mondanak indulásként, mert tudják, hogy a turisták fizetőképessége jóval nagyobb a helyiekénél. A jó alkuhoz:
   • járd körbe a boltokat, hogy legyen összehasonlítási alapod,
   • határozd meg előre, mennyit adnál, és ragaszkodj hozzá,
   • maradj jókedvű – az alkudozás inkább társas játék, mint csata.

turistacsapdák, Marokkó, piac, bazár, rézedények
Az alkudozás hozzátartozik az arab országok kultúrájához. Ha jól csinálod, nemcsak élmény lesz, de jól is jársz.
Fotó: wikipedia


Ha nincs kedved huzakodni, keresd a kézműveseket, ahol fix áron kínálják a helyi termékeket, közvetlenül a készítőktől.

Azt azonban mindig tartsd szem előtt, hogy a marokkói bazár nem csak egy átlagos piac, hanem több száz éves közösségi tér, amelyet a turizmus alaposan átalakított. Légy határozott, de közben maradj nyitott és tiszteletteljes. Ha minden alkudozást, étkezést és beszélgetést természetes emberi interakcióként kezelsz, akkor nem csak vásárolni fogsz – hanem valódi marokkói élményben lesz részed.

