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Ezek Európa legtúlértékeltebb látnivalói

Hatalmas turistacsapdák: ezek Európa legnépszerűbb, mégis legrosszabb látnivalói

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 11:00
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Készülsz a nyári utazásra, de szeretnéd elkerülni a hatalmas csalódásokat és a felesleges pénzkidobást? Az idealo árösszehasonlító oldal adatelemzése alapján most kiderült, melyek Európa legtúlértékeltebb látnivalói, így könnyebben tervezheted meg a tökéletes, stresszmentes kikapcsolódást.
Etédi Alexa
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A legfrissebb turisztikai kutatások rávilágítottak arra, hogy a bakancslistás helyszínek sokszor több bosszúságot okoznak, mint amennyi élményt nyújtanak. A látogatók értékeléseit, a tisztaságot, a zsúfoltságot és a jegyárakat vizsgáló elemzés megdöbbentő eredményeket hozott a népszerű nevezetességek körében. Sok utazó számol be arról, hogy a hatalmas tömeg és a túlárazott szolgáltatások teljesen tönkreteszik a kulturális élményt. Ezen szempontok alapján gyűltek össze Európa legtúlértékeltebb látnivalói, amelyeket a turisták visszajelzései alapján érdemes alaposan átgondolni a következő utazás előtt.

Európa legtúlértékeltebb látnivalói egyike a barcelonai Güell Park.
Ezek a helyszínek Európa legtúlértékeltebb látnivalói: bakancslistások, de valóban megéri felkeresni őket?
Fotó: V_E /   shutterstock
  • A Versailles-i kastély és a vatikáni Sixtus-kápolna a tömeg és a külön fizetős zónák miatt vezeti a csalódást keltő helyek listáját.
  • Gaudí barcelonai Park Güellje a meredek lépcsők és a drága belépő miatt kapott komoly kritikát a turistáktól.
  • A Neuschwanstein kastély és a prágai vár a hosszú várakozási idő és a rohanós tárlatvezetések miatt lett túlértékelt.

Melyek Európa legtúlértékeltebb látnivalói, amelyeket a turisták szerint érdemes elkerülni?

Versailles-i kastély, Franciaország

A Párizs külvárosában található monumentális Versailles-i kastély vezeti a leginkább csalódást keltő helyszínek listáját. A látogatók közel egyharmada panaszkodik a kezelhetetlen, már-már veszélyesnek érződő tömegre és a kevés mosdóra. Sokak szerint igazi turistacsapda, ahol szinte minden egyes részlegért, még a kertekért is külön méregdrága belépőt kell fizetni.

Versailles barokk pompája.
Versailles a hatalmas tömeg és a borsos árak miatt csalódást keltő helyszín. 
Fotó: Takashi Images /  shutterstock

Güell Park, Barcelona

Antoni Gaudí különleges szabadtéri alkotása a második helyet szerezte meg a negatív rangsorban. A turisták leginkább a 18 eurós belépőjegyet (kb. 6400 Ft) sokallják egy olyan parkért, amelynek dombvidéki bejáratához ráadásul fárasztó, meredek lépcsőzés vezet. Sokan úgy vélik, hogy a helyszín egy tiszta profitszerzésre épülő csapda, és a híres házakat sokkal jobban meg lehet nézni az internetes fotókon.

A barcelonai Güell Park egyik lépcsősora.
Gaudi szép parkja hiába különleges és színes, ha egy túlárazott turistacsapda. 
Fotó: V_E /   shutterstock

Sixtus-kápolna, Vatikán

Michelangelo világhírű mennyezetfreskója ellenére a Sixtus-kápolna látogatása a harmadik helyre került a túlértékelt listán. A panaszok szerint a turistákat szinte csordaként, egy bonyolult labirintuson keresztül terelik be, a bent tölthető idő pedig rendkívül rövid és kapkodó. A vállat vállnak vetve szorongó tömegben a látogatók alig tudják élvezni a művészetet, ráadásul a fotózási tilalom is sokaknak rontja az élményt.

A Sixtusi-kápolna mennyezetfreskói.
Sokan a fotózási tilalmat emlegetik bosszantóként a Sixtusi-kápolna esetében, ez azonban a freskók védelme miatt még érthető, sokkal zavaróbb a tömeg, amely miatt csak egy rövid és küzdelmes látogatás lehetséges itt. 
Fotó: Mistervlad /   shutterstock

Neuschwanstein kastély, Bajorország

A Disneyland-kastély mintájaként ismert bajor épület szintén Európa csalódást keltő látnivalóinak egyike, amely gyakran okoz csalódást az utazóknak. A mesebeli külső mögött a belső terek megtekintése mindössze egy rohanó, alig félórás vezetett túrából áll, ami nem áll arányban a hosszú sorban állással és a magas árakkal. A legjobb fotópontokért és a híres hídért ráadásul külön meg kell küzdeni a hömpölygő embertömeggel.

Neuschwanstein kastély és környezete madárávlatból
A filmdíszletnek ható Neuschwanstein kastélynál is meg kell küzdeni a hömpölygő tömeggel. 
Fotó: canadastock /   shutterstock

Prágai vár, Csehország

A világ legnagyobb összefüggő várkomplexuma, a prágai vár, vagyis a Hradzsin a kötelező prágai programok közé tartozik, mégis sok kritika éri. A történelmi falak közötti séta a biztonsági ellenőrzések miatti órás várakozással indul, a belső udvarok pedig folyamatosan zsúfoltak. A fizetős zónák és a híres Arany utcácska szűk terei a turisták szerint inkább emlékeztetnek egy túlárazott szabadtéri bazárra, mintsem nyugodt történelmi barangolásra.

A prágai vár esti kivilágításban a folyó felől.
A prágai vár, Hradzsin is inkább történelmi örökségével büszkélkedhet, nem annyira jelenlegi túlzsúfolt turistacsapda szerepével. 
Fotó: Sven Hansche /   shutterstock

A lista további szereplői:

Pisai ferde torony, Pisa

Brandenburgi kapu, Berlin

Diadalív, Párizs

Louvre Múzeum, Párizs

Eiffel-torony, Párizs

Nézd meg az alábbi videót is, amely szintén túlértékelt nevezetességeket mutat be:

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