70 felett a világ végén: Luk és Nico elképesztő kalandjai az Andokban

Egy tartalmas dél-amerikai utazás gondolata sokakban ébreszt vágyat, de kevesen vannak, akik az aktív és kalandos felfedezést idősebb korban is bevállalják. A legtöbben ilyenkor már a jól bevált, kényelmes úti célokat keresik, ám az igazán elszánt világjárókat a koruk egyáltalán nem gátolja meg a határok feszegetésében. Ők pontosan tudják, hogy a legszebb élményekért sokszor a komfortzónán túlra kell merészkedni.

A dél-amerikai utazás, amelyen Luk és férje, Nico részt vettek, a híres Aconcagua, Amerika legmagasab csúcsa alatt kanyargott.

Fotó: Luk

Kerékpárral a borúton: a házaspár Mendoza híres malbec ültetvényeit és gyümölcsöseit két keréken fedezte fel az autós túra előtt.

a házaspár Mendoza híres malbec ültetvényeit és gyümölcsöseit két keréken fedezte fel az autós túra előtt. Chilei kitérő: az Atacama-sivatagban napfelkeltekor feltörő gőzfelhők és fényszennyezéstől mentes, kristálytiszta csillagos égbolt várta őket.

az Atacama-sivatagban napfelkeltekor feltörő gőzfelhők és fényszennyezéstől mentes, kristálytiszta csillagos égbolt várta őket. Szürreális vulkáni tájak: a Puna-régióban hatezer méteres óriásvulkán krátere, fehér kőlabirintus és flamingóktól hemzsegő magaslati tavak között jártak.

Ilyen volt Luk és Nico vadregényes dél-amerikai utazása

Pontosan ilyen nem mindennapi utazásra vállalkozott egy belga házaspár, Luk és Nico. A hetvenes éveik végén járó utazók nem a megszokott tengerparti pihenést választották: Dél-Amerika egyik legvadregényesebb, legmagasabb vidékét, az Andok északi részét hódították meg. Hatalmas sós sivatagok, többszínű hegyek és hatezer méteres vulkánok között autóztak. Tapasztalataikról, a kezdeti félelmekről és a megélt csodákról meséltek most nekünk.

A pár végül bérelt autóval vágott neki a nem mindennapi kalandnak, amely Argentína és Chile távoli útjaira vitte őket.

Fotó: Luk

Nem ez volt az első utatok Dél-Amerikában, hiszen a kontinens déli részét már jól ismertétek. Miért éppen a magas Andok vidékét választottátok a bakancslistátok következő állomásának?

Valóban, Argentína klasszikus látnivalói már mögöttünk voltak: láttuk a nyüzsgő Buenos Airest, a tangó fővárosát, a dübörgő Iguazú-vízesést, sőt lent délen a Tűzföldet és Patagónia hatalmas gleccsereit is. Úgy éreztük azonban, hogy a bakancslistánk mégsem teljes. Az Andok északi vonulatai, az argentin-chilei határvidék egészen Bolíviáig egy teljesen más, titokzatos világot ígért. A zord, magashegyi táj és a kietlen fennsíkok vonzottak bennünket, így nem volt kérdés, hogy ide is el kell jutnunk.