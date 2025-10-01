5 csodaszép európai tengerpart, amit ősszel is meg kell látogatnod – galéria

Mutatjuk a legszebb őszi úti célokat, ha egy európai tengerparti kiruccanást tervezel.

Top 5 európai tengerpart ősszel

Fotó: Vadym Lavra / Shutterstock

5 csodaszép európai tengerpart, ahova ősszel is érdemes elutazni

El tudod képzelni, hogy szeptember végén is meztelen lábakkal sétálsz a homokban, a háttérben pálmafák, a nap pedig olyan szelíden simogat, mint egy selyemsál? Az őszi tengerparti nyaralás már rég nem egy új hóbort, de egyre népszerűbb utazási trend. Főleg azok körében, akik nem kedvelik a nyári szezon zsúfoltságát, de mégis vágynak egy kis mediterrán romantikára. Ráadásul az őszi hónapokban nemcsak a tömeg tűnik el, de az árak is jóval barátibbra váltanak.

Most hoztunk 5 olyan európai tengerpartot, ahol ősszel is fürdőzhetsz, és elmenekülhetsz még egy pihenőre a szürke hétköznapok elől. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: