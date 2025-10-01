Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 csodaszép európai tengerpart, amit ősszel is meg kell látogatnod – galéria

nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 08:45
külföldi utazásutazásüdüléseurópai tengerpartősz
A fürdőzős nyaralás szezonja nem ér véget augusztussal. Ezek az európai tengerpartok ősszel is elképesztőek.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Mutatjuk a legszebb őszi úti célokat, ha egy európai tengerparti kiruccanást tervezel.

Szicília, Olaszország, San Vito Lo Capo, európai tengerpart
Top 5 európai tengerpart ősszel
Fotó: Vadym Lavra / Shutterstock

5 csodaszép európai tengerpart, ahova ősszel is érdemes elutazni 

El tudod képzelni, hogy szeptember végén is meztelen lábakkal sétálsz a homokban, a háttérben pálmafák, a nap pedig olyan szelíden simogat, mint egy selyemsál? Az őszi tengerparti nyaralás már rég nem egy új hóbort, de egyre népszerűbb utazási trend. Főleg azok körében, akik nem kedvelik a nyári szezon zsúfoltságát, de mégis vágynak egy kis mediterrán romantikára. Ráadásul az őszi hónapokban nemcsak a tömeg tűnik el, de az árak is jóval barátibbra váltanak.

Most hoztunk 5 olyan európai tengerpartot, ahol ősszel is fürdőzhetsz, és elmenekülhetsz még egy pihenőre a szürke hétköznapok elől. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Lagos, Portugália, Praia do Camilo, tengerpart
Szicília, Olaszország, San Vito Lo Capo, tengerpart
Rodosz, Görögország, Tsambika Beach, tengerpart
Calabria, Olaszország, Tropea, tengerpart
Kréta, Görögország, Elafonissi Beach, tengerpart
Galéria: 5 csodaszép európai tengerpart, amit ősszel is meg kell látogatnod
1/5
Lagos, Portugália: Praia do Camilo sziklás öble egy külön kis világ

Lagos, Portugália – Praia do Camilo madártávlatból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu