Róma dicsősége leáldozott: íme Puglia, ahol a nap csókja örökké tart

Otranto középkori városmagja maga a megelevenedett történelem.

Fotó: Maurizio De Mattei / shutterstock

Brindisi

Brindisi szintén egy fontos kikötőváros, ami már a római időkben is kulcsfontosságú volt. Tudtad, hogy itt végződött a híres Via Appia, amelynek két oszlopa ma is látható? A Keresztelő Szent János katedrális és a Castello Svevo a város gazdag történelméről mesélnek. Lehet, hogy Brindisi kevésbé „turistás”, mint a többi város, de épp ezért érdemes felfedezni, ha igazi, autentikus olasz hangulatra vágysz.

A Keresztelő Szent János katedrális Brindisiben.

Fotó: milosk50 / shutterstock

Locorotondo

Locorotondo, ahogy a neve is sugallja, egy domb tetején fekvő kör alakú város. Innen festői panoráma nyílik az Itria-völgyre! A fehérre meszelt házak, a virágokkal díszített erkélyek és a szűk sikátorok mind-mind egyedi hangulatot teremtenek. A város híres a borairól is, főleg a Locorotondo DOC-ról, amit muszáj megkóstolni a helyi borászatokban. Egy igazi rejtett kincs Pugliában!

Locrotondo bájos utcái, sikátorai az év minden szakában elbűvölőek.

Fotó: DaLiu / shutterstock

