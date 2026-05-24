Nem hiszed el, milyen titkokat rejtenek Európa legszebb nemzeti parkjai

Minden év május 24-én ünneplik az európai nemzeti parkok napját, amellyel a kontinens természeti értékeinek megóvására hívják fel a figyelmet. Ezt az emléknapot az Europarc Szövetség kezdeményezte 1999-ben, tisztelegve egy történelmi mérföldkő előtt.
Európa legelső nemzeti parkjai Svédországban nyíltak meg, amikor a skandináv állam parlamentje 1909. május 24-én egyszerre kilenc védett területet hozott létre. Ez a radikális természetvédelmi lépés alapozta meg a modern európai hálózatot, amely azóta is mintaként szolgál a kontinens országai számára. Az európai nemzeti parkok napján alkalmából minden évben számos rendezvény várja a látogatókat, közelebb hozva az embereket az érintetlen vadonhoz.
Az ünnep célja, hogy tudatosítsa a társadalomban a védett területek fenntartásának fontosságát és a biológiai sokféleség megőrzését. Ennek apropóján mutatunk be öt különleges európai nemzeti parkot, amelyek természeti szépsége egészen magával ragadó.
A svédországi Lappföldön elterülő Stora Sjöfallet a kontinens legidősebb védett területei közé tartozik, hiszen alapítása a történelmi 1909-es évhez kötődik. A vidék arculatát a monumentális, meredek hegycsúcsok, a mély völgyek és a hatalmas kiterjedésű fenyvesek határozzák meg, amelyek ma az UNESCO világörökség részét képezik. A terület központi eleme egykor egy hatalmas vízesés volt, a XX. századi vízerőmű-építések azonban jelentősen átalakították a tájat, de a vidék vadsága és kulturális jelentősége így is lenyűgöző.
A Németország északi részén, az Elba torkolatánál fekvő Hamburgi Watt-tenger egy egészen különleges, árapály által formált vízi világot oltalmaz. A homokos és iszapos síkságokból, valamint kis szigetekből álló ökoszisztéma kulcsfontosságú pihenőhelyként szolgál a vonuló madarak milliói számára. Az ide látogatók szakértő vezetők segítségével sétálhatnak a tengerfenéken az apály idején, megtapasztalva a dinamikusan változó tengerparti táj ritmusát.
Olaszország legelső nemzeti parkját, a Gran Paradisot a Nyugati-Alpokban alapították, eredetileg azzal a céllal, hogy megmentsék a kihalástól a ritka alpesi kőszáli kecskét. A több mint 4000 méter magasba törő Gran Paradiso csúcs környezetében mély gleccservölgyek, alpesi rétek és zord sziklafalak váltják egymást. A terület ma is a vadvilág biztonságos menedéke, ahol a túrázók mormotákkal, kőszáli kecskékkel és sasokkal is találkozhatnak a jól kiépített ösvényeken.
Marseille és Cassis között húzódik a Calanques, amely Dél-Franciaország egyik leglátványosabb szárazföldi és tengeri védett övezete. A park legfőbb jellegzetességei a tengerből merőlegesen kiemelkedő, fehér mészkősziklák, amelyek keskeny, fjordokhoz hasonló tengeröblöket fognak közre. A türkizkék víz és a mediterrán növényzet kombinációja rendkívül népszerűvé teszi a sziklamászók, a búvárok és a tengeri kajakosok körében.
Bosznia-Hercegovina északi részén található a sűrű erdőségeiről és történelmi emlékhelyeiről ismert Kozara, amelyet zöld oázis névvel is illetnek. A sűrű bükk- és fenyveserdők borította lankás hegyvidék gazdag vadállománynak ad otthont, emellett kitűnő túra- és kerékpárútvonalakat kínál a természetjáróknak. A park szívében álló monumentális emlékmű a második világháborús eseményeknek állít emléket, különleges kulturális réteget adva a természeti környezetnek.
Nézz további gyönyörű nemzeti parkokat az alábbi videóban is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.