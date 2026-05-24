Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek Európa legszebb nemzeti parkjai.

Nem hiszed el, milyen titkokat rejtenek Európa legszebb nemzeti parkjai

emléknap
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 14:45
Nemzeti Parkok napEurópa
Fedezd fel Európa leglenyűgözőbb természeti kincseit a vadregényes hegycsúcsoktól a tengerparti sziklákig. Kerekedj fel, és látogass el a kontinens legszebb vidékeire, hiszen e védett nemzeti parkok felejthetetlen élményeket tartogatnak minden kiránduló számára.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Minden év május 24-én ünneplik az európai nemzeti parkok napját, amellyel a kontinens természeti értékeinek megóvására hívják fel a figyelmet. Ezt az emléknapot az Europarc Szövetség kezdeményezte 1999-ben, tisztelegve egy történelmi mérföldkő előtt.

Az európai nemzeti parkok egyike a svédországi Stora Sjöfallet Nemzeti Park.
Május 24-én ünnepeljük az európai nemzeti parkok napját (a képen az egyik legelső helyszín, a svédországi Stora Sjöfallet Nemzeti Park látható)
Fotó:   shutterstock
  • Május 24. az ünnep: ekkor tartják az európai nemzeti parkok napját az 1909-es első svéd alapítások emlékére. 
  • Változatos tájak: a skandináv hegyektől az északi-tengeri árapály-síkságokon át a mediterrán sziklákig terjed a kínálat. 
  • Természet és kultúra: a vadvilág megóvása mellett ezek a védett övezetek történelmi emlékhelyeket is rejtenek.

Mikor tartják az európai nemzeti parkok napját?

Európa legelső nemzeti parkjai Svédországban nyíltak meg, amikor a skandináv állam parlamentje 1909. május 24-én egyszerre kilenc védett területet hozott létre. Ez a radikális természetvédelmi lépés alapozta meg a modern európai hálózatot, amely azóta is mintaként szolgál a kontinens országai számára. Az európai nemzeti parkok napján alkalmából minden évben számos rendezvény várja a látogatókat, közelebb hozva az embereket az érintetlen vadonhoz.

Az ünnep célja, hogy tudatosítsa a társadalomban a védett területek fenntartásának fontosságát és a biológiai sokféleség megőrzését. Ennek apropóján mutatunk be öt különleges európai nemzeti parkot, amelyek természeti szépsége egészen magával ragadó.

Stora Sjöfallet Nemzeti Park

A svédországi Lappföldön elterülő Stora Sjöfallet a kontinens legidősebb védett területei közé tartozik, hiszen alapítása a történelmi 1909-es évhez kötődik. A vidék arculatát a monumentális, meredek hegycsúcsok, a mély völgyek és a hatalmas kiterjedésű fenyvesek határozzák meg, amelyek ma az UNESCO világörökség részét képezik. A terület központi eleme egykor egy hatalmas vízesés volt, a XX. századi vízerőmű-építések azonban jelentősen átalakították a tájat, de a vidék vadsága és kulturális jelentősége így is lenyűgöző.

A svéd Stora Sjöfallet Nemzeti Park ősszel.
A Stora Sjöfallet Nemzeti Park őszi színekben pompázva
Fotó: STF Saltoluokta Fjällstation / wikipédia

Hamburgi Watt-tenger Nemzeti Park

A Németország északi részén, az Elba torkolatánál fekvő Hamburgi Watt-tenger egy egészen különleges, árapály által formált vízi világot oltalmaz. A homokos és iszapos síkságokból, valamint kis szigetekből álló ökoszisztéma kulcsfontosságú pihenőhelyként szolgál a vonuló madarak milliói számára. Az ide látogatók szakértő vezetők segítségével sétálhatnak a tengerfenéken az apály idején, megtapasztalva a dinamikusan változó tengerparti táj ritmusát.

A Hamburgi Watt-tenger Nemzeti Park árapály síksága.
A Hamburgi Watt-tenger Nemzeti Park különös árapály környezetéről nevezetes
Fotó: Sina Ettmer Photography / wikipédia

Gran Paradiso Nemzeti Park

Olaszország legelső nemzeti parkját, a Gran Paradisot a Nyugati-Alpokban alapították, eredetileg azzal a céllal, hogy megmentsék a kihalástól a ritka alpesi kőszáli kecskét. A több mint 4000 méter magasba törő Gran Paradiso csúcs környezetében mély gleccservölgyek, alpesi rétek és zord sziklafalak váltják egymást. A terület ma is a vadvilág biztonságos menedéke, ahol a túrázók mormotákkal, kőszáli kecskékkel és sasokkal is találkozhatnak a jól kiépített ösvényeken.

Az olaszországi Gran Paradiso Nemzeti Park ősszel.
Az olaszországi Gran Paradiso Nemzeti Park a kőszáli kecskék menedéke
Fotó: Fulvio Spada / wikipédia

Calanques Nemzeti Park

Marseille és Cassis között húzódik a Calanques, amely Dél-Franciaország egyik leglátványosabb szárazföldi és tengeri védett övezete. A park legfőbb jellegzetességei a tengerből merőlegesen kiemelkedő, fehér mészkősziklák, amelyek keskeny, fjordokhoz hasonló tengeröblöket fognak közre. A türkizkék víz és a mediterrán növényzet kombinációja rendkívül népszerűvé teszi a sziklamászók, a búvárok és a tengeri kajakosok körében.

A francia Calanques Nemzeti Park egyik tengeröble madártávlatból.
A Calanques Nemzeti Park lenyűgöző mészkőformációival varázsolja el a túrázókat
Fotó: wikipédia

Kozara Nemzeti Park

Bosznia-Hercegovina északi részén található a sűrű erdőségeiről és történelmi emlékhelyeiről ismert Kozara, amelyet zöld oázis névvel is illetnek. A sűrű bükk- és fenyveserdők borította lankás hegyvidék gazdag vadállománynak ad otthont, emellett kitűnő túra- és kerékpárútvonalakat kínál a természetjáróknak. A park szívében álló monumentális emlékmű a második világháborús eseményeknek állít emléket, különleges kulturális réteget adva a természeti környezetnek.

A bosznia-hercegovinai Kozara Nemzeti Park látképe.
A bosznia-hercegovinai Kozara Nemzeti Park kitűnő túrázó és kerékpáros úti cél 
Fotó: elektronak / wikipédia

Nézz további gyönyörű nemzeti parkokat az alábbi videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu