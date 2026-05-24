Nem hiszed el, milyen titkokat rejtenek Európa legszebb nemzeti parkjai

Minden év május 24-én ünneplik az európai nemzeti parkok napját, amellyel a kontinens természeti értékeinek megóvására hívják fel a figyelmet. Ezt az emléknapot az Europarc Szövetség kezdeményezte 1999-ben, tisztelegve egy történelmi mérföldkő előtt.

Május 24-én ünnepeljük az európai nemzeti parkok napját (a képen az egyik legelső helyszín, a svédországi Stora Sjöfallet Nemzeti Park látható)

Mikor tartják az európai nemzeti parkok napját?

Európa legelső nemzeti parkjai Svédországban nyíltak meg, amikor a skandináv állam parlamentje 1909. május 24-én egyszerre kilenc védett területet hozott létre. Ez a radikális természetvédelmi lépés alapozta meg a modern európai hálózatot, amely azóta is mintaként szolgál a kontinens országai számára. Az európai nemzeti parkok napján alkalmából minden évben számos rendezvény várja a látogatókat, közelebb hozva az embereket az érintetlen vadonhoz.

Az ünnep célja, hogy tudatosítsa a társadalomban a védett területek fenntartásának fontosságát és a biológiai sokféleség megőrzését. Ennek apropóján mutatunk be öt különleges európai nemzeti parkot, amelyek természeti szépsége egészen magával ragadó.

Stora Sjöfallet Nemzeti Park

A svédországi Lappföldön elterülő Stora Sjöfallet a kontinens legidősebb védett területei közé tartozik, hiszen alapítása a történelmi 1909-es évhez kötődik. A vidék arculatát a monumentális, meredek hegycsúcsok, a mély völgyek és a hatalmas kiterjedésű fenyvesek határozzák meg, amelyek ma az UNESCO világörökség részét képezik. A terület központi eleme egykor egy hatalmas vízesés volt, a XX. századi vízerőmű-építések azonban jelentősen átalakították a tájat, de a vidék vadsága és kulturális jelentősége így is lenyűgöző.

Hamburgi Watt-tenger Nemzeti Park

A Németország északi részén, az Elba torkolatánál fekvő Hamburgi Watt-tenger egy egészen különleges, árapály által formált vízi világot oltalmaz. A homokos és iszapos síkságokból, valamint kis szigetekből álló ökoszisztéma kulcsfontosságú pihenőhelyként szolgál a vonuló madarak milliói számára. Az ide látogatók szakértő vezetők segítségével sétálhatnak a tengerfenéken az apály idején, megtapasztalva a dinamikusan változó tengerparti táj ritmusát.