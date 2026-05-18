Felejtsd el az unalmas tárlatokat – Ez az 5 múzeum alapjaiban forgatja fel a világodat

A Nemzetközi Múzeumi Tanács (ICOM) kezdeményezésére 1977 óta minden évben május 18-án rendezik meg a Múzeumi világnap eseménysorozatát, amely a közgyűjtemények társadalmi és kulturális fontosságára világít rá. Az esemény célja, hogy tudatosítsa: a múzeumok nem szimplán régi lomok raktárai, hanem az interkulturális csere és a kölcsönös megértés alapvető eszközei.

A Múzeumi világnap alkalmából világszerte izgalmas programokkal és tárlatvezetésekkel várják a látogatókat, hogy közelebb hozzák a múlt értékeit és a jelen művészetét. (képen: TeamLab)

Fotó: wikipedia DannyWithLove

Május 18.: a Múzeumi világnap 1977 óta világszerte több tízezer intézmény bevonásával mutatja meg, hogy a közgyűjtemények nem unalmas raktárak, hanem élő közösségi terek.

a Múzeumi világnap 1977 óta világszerte több tízezer intézmény bevonásával mutatja meg, hogy a közgyűjtemények nem unalmas raktárak, hanem élő közösségi terek. Extrém helyszínek a víz alatt és a digitális térben: a mexikói tengerfenék szobraitól a tokiói interaktív fényvilágig a modern technika és a természet formálja át a látogatói élményt.

a mexikói tengerfenék szobraitól a tokiói interaktív fényvilágig a modern technika és a természet formálja át a látogatói élményt. Érzelmek és kudarcok tárlata: létezik múzeum az összetört szívek emlékeinek és a legcsúnyább műalkotásoknak is, bebizonyítva, hogy a hétköznapi sorsok is lehetnek kiállítási tárgyak.

Miről szól a Múzeumi világnap?

A Múzeumi világnap programjai minden esztendőben más-más központi téma mentén szerveződnek, a részvétel pedig napjainkra globális méreteket öltött, hiszen évente több tízezer intézmény csatlakozik a felhíváshoz. A látogatókat ilyenkor különleges tárlatvezetésekkel és interaktív lehetőségekkel várják, hogy közelebb hozzák hozzájuk a múlt örökségét és a jövő innovációit.

A múzeumok összekötő hidak a múlt, a jelen és a jövő között. Gyakran építészeti megjelenésük is ezt tükrözi.

Fotó: wikipedia Diliff

Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy a közönség felfedezze az intézmények közösségépítő szerepét és a tudásátadás modern formáit. A kezdeményezés sikere azóta is töretlen, évről évre több ország és látogató kapcsolódik be a kulturális párbeszédbe.

A világnap alkalmából most öt olyan különleges gyűjteményt mutatunk be, amelyek örökre beírták nevüket a történelembe, egyben olyan élményt nyújtanak, amelyet még a világ leghíresebb, legnagyobb presztízsű múzeumainak többségében sem élhet át az ember. Különlegességük, egyediségük abban rejlik, hogy alapjaiban írják felül a „múzeum” szóról alkotott hagyományos képünket.

Ennigaldi-Nanna múzeuma: a múlt legkorábbi őrzője

A mai Irak területén, az ókori Ur városában alapított intézményt a történelem legelső ismert múzeumaként tartják számon, amely Kr. e. 530 körül jött létre. Az újbabiloni Ennigaldi-Nanna hercegnő gyűjteménye mezopotámiai régiségeket tartalmazott, amelyek rendszerezése a modern muzeológia korai előfutárának tekinthető. Az 1925-ös feltárások során, Sir Leonard Woolley brit régész által talált agyaghengereken három különböző nyelven voltak olvashatóak a tárgyak leírásai, bizonyítva a korabeli tudatos oktatási célzatot. A gyűjtemény darabjait ma az Iraki Nemzeti Múzeumban (Bagdad), a londoni British Múzeumban, valamint a philadelphiai Penn Múzeumban (USA) lehet megcsodálni.