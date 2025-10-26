A megszokott szobroktól a meghökkentő gyűjteményekig: ezek Európa legbizarrabb múzeumai

A klasszikus turistalátványosságok ideje lassan lejár – egyre több utazó keres valami szokatlant, valami meghökkentőt, amit nem lehet elfelejteni. Ezek a múzeumok nemcsak kiállítóterek, hanem tükrök is – megmutatják, mennyire sokszínű és furcsa az emberi természet. Mutatjuk Európa legbizarrabb múzeumait.

Európa legbizarrabb múzeumai között a zágrábi Megtört Kapcsolatok Múzeuma is helyet kapott

Fotó: BalkansCat / Shutterstock

A megszokottól a meghökkentőig – utazás Európa legbizarrabb múzeumaiban

Izlandi Fallosz Múzeum

Izland fővárosában, Reykjavíkban található a világ egyetlen olyan múzeuma, amely teljes egészében a péniszek tudományos vizsgálatának és gyűjtésének szenteli magát. A gyűjtemény több mint 300 darabot számlál, köztük több mint 100 emlősfaj példányait – a bálnától a jegesmedvéig. A kuriózumot tovább fokozza, hogy az izlandi népmesékből ismert lények „képzeletbeli” testrészei is kiállításra kerültek, összesen 22 mitikus darab formájában.

Amit eddig nem mertél megkérdezni, most megtudhatod: mekkora egy bálna, vagy egy bölény legnemesebb testrésze?

Fotó: trabantos / Shutterstock

A múzeum évente több ezer látogatót fogad, és ma már ugyanúgy fontos úti célja Reykjavíknak, mint a gejzírek és a hőforrások – csak kicsit más hőfokon.

Párizsi Csatornamúzeum

Párizs felszíne alatt egy másik világ húzódik: a szennyvízcsatornák labirintusa, amely immár több mint másfél évszázada működik. Az Alma negyedben kialakított Csatornamúzeumban a látogatók mintegy 500 métert sétálhatnak a föld alatt, miközben megismerik, hogyan alakult ki a francia főváros modern vízelvezető rendszere.

A párizsi Csatornamúzeum a francia főváros mélyére kalauzol, ahol egy egészen más világ tárul fel az ember előtt

Fotó: JeanLucIchard / Shutterstock

A kiállítás bemutatja a csatornák történetét, az ott dolgozók mindennapjait, és azt is, hogyan vált a bűzös mély a város életének nélkülözhetetlen alappillérévé.

Kínzóeszközök Múzeuma, Amszterdam

Amszterdam múzeumai közül ez a leghátborzongatóbb. A Kínzóeszközök Múzeuma több mint 40 különböző középkori kínzó- és büntetőeszközt mutat be, az inkvizíciós széktől egészen a guillotine-ig.

A középkor legkegyetlenebb kínzóeszközeit ismerhejük meg azamszterdami múzeumban

Fotó: ColorMaker / Shutterstock

A hely nem próbálja elrejteni a történelem sötét oldalát – épp ellenkezőleg. A látogatókat arra hívja, hogy nézzenek szembe az emberi kegyetlenség múltjával. A tárlat egyszerre hátborzongató és elgondolkodtató élmény – nem a gyenge idegzetűeknek való.

Izlandi Mágia és Boszorkányság Múzeuma

A Hólmavík nevű kis izlandi településen működő múzeum a XVII. századi boszorkányperek történetét meséli el, amikor az országban tucatnyi embert vádoltak meg varázslással.