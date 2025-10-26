BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A megszokott szobroktól a meghökkentő gyűjteményekig: ezek Európa legbizarrabb múzeumai

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 14:45
A világutazók egyre kevésbé érik be a szokásos látnivalókkal – ma már az számít igazán, ami meglep, megnevettet vagy zavarba hoz. Ilyen élményeket kínálnak Európa legbizarrabb múzeumai, ahol a különc gyűjtemények épp annyira tanítanak, mint amennyire szórakoztatnak.
A klasszikus turistalátványosságok ideje lassan lejár – egyre több utazó keres valami szokatlant, valami meghökkentőt, amit nem lehet elfelejteni. Ezek a múzeumok nemcsak kiállítóterek, hanem tükrök is – megmutatják, mennyire sokszínű és furcsa az emberi természet. Mutatjuk Európa legbizarrabb múzeumait.

Európa legbizarrabb múzeumainak egyike a zágrábi Megtört Kapcsolatok Múzeuma
Európa legbizarrabb múzeumai között a zágrábi Megtört Kapcsolatok Múzeuma is helyet kapott
Fotó: BalkansCat /  Shutterstock 

A megszokottól a meghökkentőig – utazás Európa legbizarrabb múzeumaiban 

  • Izlandi Fallosz Múzeum

Izland fővárosában, Reykjavíkban található a világ egyetlen olyan múzeuma, amely teljes egészében a péniszek tudományos vizsgálatának és gyűjtésének szenteli magát. A gyűjtemény több mint 300 darabot számlál, köztük több mint 100 emlősfaj példányait – a bálnától a jegesmedvéig. A kuriózumot tovább fokozza, hogy az izlandi népmesékből ismert lények „képzeletbeli” testrészei is kiállításra kerültek, összesen 22 mitikus darab formájában.

Az izlandi Fallosz Múzeum sem hétköznapi
Amit eddig nem mertél megkérdezni, most megtudhatod: mekkora egy bálna, vagy egy bölény legnemesebb testrésze?
Fotó: trabantos /  Shutterstock 

A múzeum évente több ezer látogatót fogad, és ma már ugyanúgy fontos úti célja Reykjavíknak, mint a gejzírek és a hőforrások – csak kicsit más hőfokon.

  • Párizsi Csatornamúzeum

Párizs felszíne alatt egy másik világ húzódik: a szennyvízcsatornák labirintusa, amely immár több mint másfél évszázada működik. Az Alma negyedben kialakított Csatornamúzeumban a látogatók mintegy 500 métert sétálhatnak a föld alatt, miközben megismerik, hogyan alakult ki a francia főváros modern vízelvezető rendszere.

A párizsi Csatornamúzeum a francia főváros mélyére vezet
A párizsi Csatornamúzeum a francia főváros mélyére kalauzol, ahol egy egészen más világ tárul fel az ember előtt
Fotó: JeanLucIchard /  Shutterstock 

A kiállítás bemutatja a csatornák történetét, az ott dolgozók mindennapjait, és azt is, hogyan vált a bűzös mély a város életének nélkülözhetetlen alappillérévé.

  • Kínzóeszközök Múzeuma, Amszterdam

Amszterdam múzeumai közül ez a leghátborzongatóbb. A Kínzóeszközök Múzeuma több mint 40 különböző középkori kínzó- és büntetőeszközt mutat be, az inkvizíciós széktől egészen a guillotine-ig.

Az amszterdami kínzóeszközök múzeuma a középkor kegyetlenségével ismertet meg
A középkor legkegyetlenebb kínzóeszközeit ismerhejük meg azamszterdami múzeumban
Fotó: ColorMaker /  Shutterstock 

A hely nem próbálja elrejteni a történelem sötét oldalát – épp ellenkezőleg. A látogatókat arra hívja, hogy nézzenek szembe az emberi kegyetlenség múltjával. A tárlat egyszerre hátborzongató és elgondolkodtató élmény – nem a gyenge idegzetűeknek való.

  • Izlandi Mágia és Boszorkányság Múzeuma

A Hólmavík nevű kis izlandi településen működő múzeum a XVII. századi boszorkányperek történetét meséli el, amikor az országban tucatnyi embert vádoltak meg varázslással.

A kiállítás a fekete mágia tárgyi emlékeit, a korabeli varázskönyveket és népi hiedelmeket mutatja be, miközben a látogatók megismerhetik, hogyan keveredett a félelem, a babona és a vallásos őrület a mindennapokkal. A múzeum mottója egyszerű: „Mi a mágia történetét meséljük el.”

  • Miniatűrök Múzeuma, Prága

A cseh fővárosban működő Miniatűrök Múzeuma Európa egyik legkülönlegesebb gyűjteménye. A műalkotások némelyike annyira apró, hogy csak mikroszkóppal látható: tíz teve egy tű fokában, az Úr imája egyetlen hajszálra írva, vagy az Eiffel-torony, amely mindössze 2,5 milliméter magas.
A részletgazdagság és a türelem, amellyel ezek a miniatúrák készültek, szinte emberfeletti – a látogatók garantáltan más szemmel néznek majd a nagyvilágra.

  • Sebészek Csarnoka, Edinburgh

Az edinburgh-i Sebészek Csarnoka az Egyesült Királyság egyik legnagyobb orvosi gyűjteménye, amely a XVIII. század végétől kezdve követi a gyógyászat fejlődését. A múzeumban valódi emberi maradványokat is kiállítanak, hogy bemutassák, miként változott az orvostudomány szemlélete az elmúlt évszázadok során.

A hely egyszerre történelmi és tudományos jelentőségű – az orvostudomány iránt érdeklődők számára kihagyhatatlan.

  • Megtört Kapcsolatok Múzeuma, Zágráb

Zágrábban, Horvátország fővárosában található talán a legemberibb múzeum mind közül: a Megtört Kapcsolatok Múzeuma, ahol az elválások, szakítások emlékeit gyűjtik. A kiállítás tárgyai – egy hajszárító, egy kulcstartó, egy karóra – elsőre hétköznapinak tűnnek, ám mindegyik mögött egy személyes történet rejlik.

A kiállítók névtelenül mesélik el szerelmeik végét, néha szívszorítóan, máskor humorral. A látogatók nevetve és meghatódva távoznak – mert mindenki magára ismer egy kicsit.

