A megszokott szobroktól a meghökkentő gyűjteményekig: ezek Európa legbizarrabb múzeumai

A klasszikus turistalátványosságok ideje lassan lejár – egyre több utazó keres valami szokatlant, valami meghökkentőt, amit nem lehet elfelejteni. Ezek a múzeumok nemcsak kiállítóterek, hanem tükrök is – megmutatják, mennyire sokszínű és furcsa az emberi természet. Mutatjuk Európa legbizarrabb múzeumait.
Izland fővárosában, Reykjavíkban található a világ egyetlen olyan múzeuma, amely teljes egészében a péniszek tudományos vizsgálatának és gyűjtésének szenteli magát. A gyűjtemény több mint 300 darabot számlál, köztük több mint 100 emlősfaj példányait – a bálnától a jegesmedvéig. A kuriózumot tovább fokozza, hogy az izlandi népmesékből ismert lények „képzeletbeli” testrészei is kiállításra kerültek, összesen 22 mitikus darab formájában.
A múzeum évente több ezer látogatót fogad, és ma már ugyanúgy fontos úti célja Reykjavíknak, mint a gejzírek és a hőforrások – csak kicsit más hőfokon.
Párizs felszíne alatt egy másik világ húzódik: a szennyvízcsatornák labirintusa, amely immár több mint másfél évszázada működik. Az Alma negyedben kialakított Csatornamúzeumban a látogatók mintegy 500 métert sétálhatnak a föld alatt, miközben megismerik, hogyan alakult ki a francia főváros modern vízelvezető rendszere.
A kiállítás bemutatja a csatornák történetét, az ott dolgozók mindennapjait, és azt is, hogyan vált a bűzös mély a város életének nélkülözhetetlen alappillérévé.
Amszterdam múzeumai közül ez a leghátborzongatóbb. A Kínzóeszközök Múzeuma több mint 40 különböző középkori kínzó- és büntetőeszközt mutat be, az inkvizíciós széktől egészen a guillotine-ig.
A hely nem próbálja elrejteni a történelem sötét oldalát – épp ellenkezőleg. A látogatókat arra hívja, hogy nézzenek szembe az emberi kegyetlenség múltjával. A tárlat egyszerre hátborzongató és elgondolkodtató élmény – nem a gyenge idegzetűeknek való.
A Hólmavík nevű kis izlandi településen működő múzeum a XVII. századi boszorkányperek történetét meséli el, amikor az országban tucatnyi embert vádoltak meg varázslással.
A kiállítás a fekete mágia tárgyi emlékeit, a korabeli varázskönyveket és népi hiedelmeket mutatja be, miközben a látogatók megismerhetik, hogyan keveredett a félelem, a babona és a vallásos őrület a mindennapokkal. A múzeum mottója egyszerű: „Mi a mágia történetét meséljük el.”
A cseh fővárosban működő Miniatűrök Múzeuma Európa egyik legkülönlegesebb gyűjteménye. A műalkotások némelyike annyira apró, hogy csak mikroszkóppal látható: tíz teve egy tű fokában, az Úr imája egyetlen hajszálra írva, vagy az Eiffel-torony, amely mindössze 2,5 milliméter magas.
A részletgazdagság és a türelem, amellyel ezek a miniatúrák készültek, szinte emberfeletti – a látogatók garantáltan más szemmel néznek majd a nagyvilágra.
Az edinburgh-i Sebészek Csarnoka az Egyesült Királyság egyik legnagyobb orvosi gyűjteménye, amely a XVIII. század végétől kezdve követi a gyógyászat fejlődését. A múzeumban valódi emberi maradványokat is kiállítanak, hogy bemutassák, miként változott az orvostudomány szemlélete az elmúlt évszázadok során.
A hely egyszerre történelmi és tudományos jelentőségű – az orvostudomány iránt érdeklődők számára kihagyhatatlan.
Zágrábban, Horvátország fővárosában található talán a legemberibb múzeum mind közül: a Megtört Kapcsolatok Múzeuma, ahol az elválások, szakítások emlékeit gyűjtik. A kiállítás tárgyai – egy hajszárító, egy kulcstartó, egy karóra – elsőre hétköznapinak tűnnek, ám mindegyik mögött egy személyes történet rejlik.
A kiállítók névtelenül mesélik el szerelmeik végét, néha szívszorítóan, máskor humorral. A látogatók nevetve és meghatódva távoznak – mert mindenki magára ismer egy kicsit.
