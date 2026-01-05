Pergamon-oltár: elképesztően izgalmas, digitális időutazás nyílik Berlin világhírű műemlékéhez

A Pergamon-oltár köré épülő digitális projekt célja, hogy a látogatók már a fizikai megnyitás előtt bejárhassák és részleteiben megismerhessék a monumentális alkotást. A Siemens és a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány együttműködésében készülő alkalmazás több százezer nagy felbontású felvétel alapján hoz létre egy fotórealisztikus, valós időben bejárható virtuális környezetet.
A digitális térben a Pergamon-oltár teljes egészében körbejárható lesz, beleértve két legismertebb díszítőelemét is. A több mint 110 méter hosszú Gigantomakhia-fríz az istenek és az óriások mitikus küzdelmét ábrázolja lenyűgöző részletességgel, míg a kisebb Telephos-fríz Pergamon városának és uralkodó Attalida-dinasztiájának eredetmondáját meséli el. A virtuális bejárás során a látogatók szabadon mozoghatnak a térben, közelről vizsgálhatják a jeleneteket, és kontextusba helyezett magyarázatokat kapnak.
A fejlesztés mesterséges intelligenciára épülő elemeket is alkalmaz: a rendszer személyre szabott információkat kínál, később pedig digitális avatárok segítségével párbeszédes formában ismerhető meg a műemlék története és jelentősége. A megoldás nemcsak a múzeumi élményt bővíti, hanem új lehetőségeket teremt az oktatásban és a tudományos kutatásban is.
A Pergamon-oltár a Kr. e. II. században épült Kis-Ázsiában, az ókori Pergamon városában, és a hellenisztikus művészet egyik legkiemelkedőbb alkotásának tartják. Monumentális lépcsős felépítménye és gazdagon faragott frízei politikai és vallási üzenetet is hordoznak: az isteni rend győzelmét a káosz felett. A XIX. század végén feltárt oltár Berlinbe került, ahol 1930 óta a Pergamon Múzeum központi darabja.
A most készülő digitális változat különösen azok számára jelent majd vonzó turisztikai élményt, akik a felújítás idején nem juthatnak be a múzeumba. A Pergamon-oltár most már nemcsak a múzeumban lesz látható, hanem bárki számára elérhető digitálisan, miközben történelmi jelentőségét is megőrzi.
Nézd meg videón is ezt a gyönyörű műemléket, hogy milyen lehetett az eredeti helyén:
