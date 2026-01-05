Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Pergamon-oltár: elképesztően izgalmas, digitális időutazás nyílik Berlin világhírű műemlékéhez

Berlin
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 20:45
múzeummesterséges intelligenciadigitalizáció
Berlin egyik legfontosabb kulturális attrakciója, a Pergamon Múzeum ikonikus műtárgya új formában válik hozzáférhetővé a nagyközönség számára. A Pergamon-oltár digitális feldolgozása 2026-tól interaktív, háromdimenziós élményt kínál, jóval azelőtt, hogy a felújítás alatt álló múzeum 2027-ben részlegesen újranyitna.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Pergamon-oltár köré épülő digitális projekt célja, hogy a látogatók már a fizikai megnyitás előtt bejárhassák és részleteiben megismerhessék a monumentális alkotást. A Siemens és a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány együttműködésében készülő alkalmazás több százezer nagy felbontású felvétel alapján hoz létre egy fotórealisztikus, valós időben bejárható virtuális környezetet.

A Pergamon-oltár frízének egy részlete.
A Pergamon-oltár fríze, amely a gigászok harcát ábrázolja az istenek ellen.
Fotó: Anna Pakutina / Shutterstock
  • A Pergamon-oltár 3D-ben, a múzeum újranyitása előtt válik elérhetővé.
  • Részletgazdag frízek, szabadon bejárható virtuális térben.
  • AI-alapú magyarázatok teszik élővé az ókori történeteket.

Pergamon-oltár: új nézőpontok egy ókori mesterműhöz

A digitális térben a Pergamon-oltár teljes egészében körbejárható lesz, beleértve két legismertebb díszítőelemét is. A több mint 110 méter hosszú Gigantomakhia-fríz az istenek és az óriások mitikus küzdelmét ábrázolja lenyűgöző részletességgel, míg a kisebb Telephos-fríz Pergamon városának és uralkodó Attalida-dinasztiájának eredetmondáját meséli el. A virtuális bejárás során a látogatók szabadon mozoghatnak a térben, közelről vizsgálhatják a jeleneteket, és kontextusba helyezett magyarázatokat kapnak.

A fejlesztés mesterséges intelligenciára épülő elemeket is alkalmaz: a rendszer személyre szabott információkat kínál, később pedig digitális avatárok segítségével párbeszédes formában ismerhető meg a műemlék története és jelentősége. A megoldás nemcsak a múzeumi élményt bővíti, hanem új lehetőségeket teremt az oktatásban és a tudományos kutatásban is.

A berlini Pergamon Múzeumban kiállított Pergamon-oltár szemből.
Hatalmas méretek: a ma Berlinben látható Pergamon-oltár 35,46 méter széles volt, 33,40 méter mély, csak a lépcső ebből 20 méter.
Fotó: pio3 / Shutterstock

Mi is volt a Pergamon-oltár?

A Pergamon-oltár a Kr. e. II. században épült Kis-Ázsiában, az ókori Pergamon városában, és a hellenisztikus művészet egyik legkiemelkedőbb alkotásának tartják. Monumentális lépcsős felépítménye és gazdagon faragott frízei politikai és vallási üzenetet is hordoznak: az isteni rend győzelmét a káosz felett. A XIX. század végén feltárt oltár Berlinbe került, ahol 1930 óta a Pergamon Múzeum központi darabja.

A most készülő digitális változat különösen azok számára jelent majd vonzó turisztikai élményt, akik a felújítás idején nem juthatnak be a múzeumba. A Pergamon-oltár most már nemcsak a múzeumban lesz látható, hanem bárki számára elérhető digitálisan, miközben történelmi jelentőségét is megőrzi. 

Nézd meg videón is ezt a gyönyörű műemléket, hogy milyen lehetett az eredeti helyén:

