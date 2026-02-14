Ismered a világ hét csodáját? Ennek a története a sírig tartó szerelem alig ismert példája

Valahogy az emberek szíve ellágyul, amikor olyan grandiózus, örökké tartó szerelmekről hallanak, amelyek máig létező csodás épületeket hagytak maguk után. Ezek leghíresebb példája az indiai Taj Mahal, amely Shah Dzsahan, az uralkodó olthatatlan szerelmét hirdette elhunyt felesége, Mumtaz Mahal iránt. Hazai viszonylatban pedig a Bory-várat említhetnénk, amelyet Bory Jenő építtetett felesége iránt érzett örök szerelme emlékeként. Ezúttal egy harmadik épület történetéről mesélünk, amelyet bár sokan ismernek, mint a világ hét csodája egyikét, azonban háttérörténetéről kevesen hallottak.

A halikarnasszoszi mauzóleum a világ hét csodája egyike volt; maradványai ma Bodrumban láthatók

Fotó: EvrenKalinbacak / Shutterstock

Ezért vált Halikarnasszosz az ókori hatalom és emlékezet egyik központjává

Artemisia és Maosszolosz kapcsolata a mauzóleum építésének tükrében

Mi maradt mára a világ hét csodájából?

Egy mauzóleum a világ hét csodája közül

A mai Bodrum helyén álló Halikarnasszosz Kr. e. IV. században Kária fővárosa volt, miután Mausszólosz szatrapa ide helyezte át udvarát. Az uralkodó és nővére-felesége, II. Artemisia nagyszabású városfejlesztésbe kezdett: erődítések, középületek és szentélyek épültek, a legnagyobb vállalkozás azonban saját síremlékük lett. A mauzóleum Mausszólosz 353-ban bekövetkezett halála után készült el, Artemisia felügyelete alatt, aki férje emlékének és iránta érzett örök szerelmének kívánt maradandó formát adni.

A halikarnasszoszi mauzóleum – a világ hét csodájának egyike – templomszerű volt, görög, egyiptomi és lükiai stíluselemek ötvözésével. Alapzatát domborműves frízek borították, a tetején piramis emelkedett, csúcsán négyesfogat állt Mausszólosz és Artemisia szobraival. A több száz szoborral díszített síremlék mérete és gazdagsága miatt vált a világ hét csodája egyik legkülönlegesebb darabjává, és annyira meghatározóvá, hogy az ebből eredő „mauzóleum” szó ma is minden monumentális sírépítmény neve.

Artemisia és Mausszólosz szobra ma a londoni British Múzeumban látható a mauzóleum számos más részletével egyetemben

Fotó: Mistervlad / Shutterstock

Legendák élet és halál mögött

Artemisia nemcsak építtető volt, hanem uralkodó is: rövid ideig egyedül vezette Káriát, flottát irányított, és pompás temetési szertartásokat rendezett férje tiszteletére. A legenda szerint gyászában borba keverve itta meg Mausszólosz hamvait – ez a történet évszázadokon át megihlette az európai művészetet. Artemisia mindössze két évvel élte túl férjét, halálát már az ókorban is a túláradó gyásszal magyarázták, míg életét a férje iránt érzett örök szerelemmel.