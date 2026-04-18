Öt különös műemlék a világ különböző helyszíneiről a műemlékek világnapján.

Miért kincs egy romos erőd a sivatagban? A műemléki világnap különleges titkai

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 08:45
Ismerd meg azokat a lenyűgöző építményeket, amelyek évszázadok óta hirdetik a mérnöki tudomány maradandóságát. Közös kincseink megóvása és a jövő generációinak átadása a cél: erről szól a műemléki világnap. Mutatunk 5 lenyűgöző helyszínt, amelyek izgalmas múlttal rendelkeznek.
A műemléki világnap több mint négy évtizedes múltra tekint vissza, hiszen az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, vagyis A Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa) kezdeményezésére 1984 óta ünnepeljük hivatalosan április 18-án. A következőkben öt olyan ikonikus helyszínt mutatunk be a nagyvilágból, amelyek hűen példázzák ezt az egyetemes értéket és a megőrzés fontosságát.

Fotó: Hyserb / Shutterstock
  • Közös érték: múltunk emlékei önbecsülésünk tartópillérei.
  • Táguló kör: ma már a modern és ipari épületeket is óvjuk.
  • Szemléletmód: a védelem nem pénz, hanem elkötelezettség kérdése.

Miért vált globális összefogássá a műemléki világnap?

A műemléki világnap elsődleges célja a következő: a kulturális örökség megóvása nem csupán szakmai feladat, hanem közös társadalmi ügy legyen. Múltunk emlékei nemcsak történelmi hagyományainkat őrzik, hanem jövőnk alapköveit és önbecsülésünk forrását is jelentik. A műemlékvédelem valójában a nemzeti és közösségi összetartozásunk egyik legerősebb szimbóluma, amely hitelesen közvetíti értékeinket a világ felé.

Az elmúlt évtizedekben az örökségvédelem köre jelentősen tágult, így ma már az ipari épületek és a modern építészet alkotásai is kiemelt figyelmet igényelnek. Az UNESCO és az ICOMOS nemzetközi összefogása biztosítja azt az egységes szakmai szemléletet, amely segít megőrizni egyetemes kincseinket az utókor számára. Ezen a jeles napon érdemes tudatosítanunk a következőt: épített örökségünk ápolása nem csupán pénz, hanem elkötelezett szemlélet kérdése.

Derawar-erőd, Pakisztán

A Cholistan-sivatag horizontját egy monumentális, negyven bástyával megerősített téglafal uralja, amelyek harminc méter magasan emelkednek a homokdűnék fölé. Az erőd belső udvarán az iszlám építészet precíz geometriai díszítései keverednek a korábbi korszakok védelmi stílusjegyeivel. Bár az építmény állapota a sivatagi klíma miatt folyamatosan romlik, méretei és elszigeteltsége ma is lenyűgöző látványt nyújtanak.

A pakisztáni Derawar-erőd gigantikus falai ma is az egykori hatalmat hirdetik. 
Csand Baori, India

Ez a Kr. u. 800 körül épült, tizenhárom emelet mélységbe nyúló lépcsős kút a világ egyik legmélyebb és legszebb víztározó építménye. A három oldalon futó 3500 hajszálpontosan megtervezett lépcsőfok biztosította, hogy a helyi közösség a legforróbb hónapokban is hozzáférjen a hűvösen tartott vízhez. A kút negyedik oldalán faragott fülkék és oszlopcsarnokok találhatók, amelyek rituális célokat is kiszolgáltak a sivatagi Rádzsasztán államban.

Az indiai Csand Baori kút a geometria csodája. 
A mada’in szálihi nabateus sírok, Szaúd-Arábia

A sivatagi homokkő sziklákba vájt több mint száz monumentális síremlék a nabateus civilizáció építészeti zsenialitásának tanúbizonysága. A homlokzatokon a görög, római és egyiptomi motívumok egyedülálló módon ötvöződnek a helyi művészeti hagyományokkal. Mivel a terület évszázadokon át szinte érintetlen maradt, a faragványok részletgazdagsága és a feliratok épsége párját ritkítja. Mada’in Szálih-ot a jordániai Petra kistestvérének is nevezik.

A mada’in szálihi sírok az ókoriban itt élt nabateus nép tehetségét és gazdagságát tükrözik, akik ebben a sivatagos környezetben is képesek voltak megélni. 
Cliff Palace, USA

A Mesa Verde Nemzeti Park legnagyobb sziklalakása több mint százötven helyiségével és huszonhárom rituális kiva-kamrájával az őslakos pueblo kultúra legfontosabb központja volt. Az építők a homokkő sziklafalak természetes bemélyedéseit használták ki, hogy megvédjék a vályogból és kőből emelt házaikat a szélsőséges időjárástól. A XII. századi mérnöki teljesítmény a közösségi élet és a védelem tökéletes összehangolását tükrözi.

A Coloradoban található Cliff Palace, amelyet 1888 decemberében fedezett fel Richard Wetherill amatőr régész.
Kizhi Pogost, Oroszország

Az Onyega-tó szigetén magasodó huszonkét hagymakupolás fatemplom, a Kizhi Pogost a világ egyik legkülönlegesebb vallási építménye. Az egész szerkezetet egyetlen szög felhasználása nélkül, kizárólag fejszével megmunkált rönkökből illesztették össze. A nyárfából készült zsindelyek az évek során ezüstös fényt kaptak, ami varázslatos megjelenést kölcsönöz az épületnek a víztükör mellett. 

A XVII-XVIII. században készült különleges Kizhi Pogost rönktemplom ma UNESCO Világörökség. 
