Meghökkentő tények a világ egyik legelzártabb országáról: Szaúd-Arábia, ahogy még a turisták sem tapasztalták

Mindig is vonzott Szaúd-Arábia. Talán az egzotikus, sivatagi hangulata, talán az, hogy egy tiltott, zárt világ, ahová csak kevesek léphettek be. Talán csak az, hogy képzeletben mindenféle fűszerillatú, datolyaízű álommal vontam körbe. De a valóságról persze fogalmam sem volt.

Szaúd-Arábia fővárosa egyszerre futurisztikus és hagyománykövető. A sörnyitóhoz hasonló Kingdom Centre Tower sky bridge-éről elképesztő panoráma nyílik a gyorsan fejlődő városra.

Fotó: wikipedia

Szaúd-Arábia, az elzárt világ

Pedig szeretem az arab világot, a kultúrát, számos iszlám országban jártam, így elméletben a szaúdi helyzettel is tisztában voltam. A wahhábita vallású – az iszlám egyik legszigorúbb, legkonzervatívabb irányzata – országban rendkívül kemény szabályok és törvények uralkodnak (igen, még mindig), ahol nem hogy turistaként nem láttak volna szívesen, de nőként – jó esetben – még láthatatlan is lettem volna.

Amikor aztán édesapám jó két évtizeddel ezelőtt Szaúdiba szerződött edzőnek, azt gondoltam, hogy eljött az én időm, most van itt a lehetőség, hogy végre a saját szememmel is láthassam ezt a különleges, elzárt világot. És hiába mondta apám, hogy valójában nem tudnék ott mit csinálni, hiszen a turizmus, mint olyan, nem létezik az országban, a nyilvános helyek nagy részén még női mosdók sincsenek, az utcára pedig én is csak mindent takaró ruházatban léphetnék ki, hajthatatlan maradtam. Menni akartam, méghozzá minden áron.

Miután beleszerettem Petrába, minden áron látni akartam szaúdi testvérvárosát, Madain Szalehet, a nabateus kultúra e gyönyörű emlékét.

Fotó: wikipedia

Amire ugyan családlátogatás címén már lett volna lehetőségem, de végül mégis meghiúsult az egész, mivel édesapám három év után eljött Szaúdiból, ami ezután még hosszú éveken át egy bezárkózott, dúsgazdag ország maradt, amelynek esze ágában sem volt az idegenforgalmi jellegű nyitás.

Turisztikai nyitás – egy új, felfedezésre váró desztináció

Így aztán én voltam legjobban meglepve, amikor 2019. szeptember 27-én, a turizmus világnapján a Rijád melletti Diriyahban bejelentették, hogy az ország először ad ki turizmusra vonatkozó vízumot – előtte ugyanis csak vallási (a haddzsra, vagyis a mekkai zarándoklatra, illetve az umrah-ra, ami a kis zarándoklat neve), illetve üzleti vagy hivatalos meghívás esetén lehetett oda belépni.

Szaúd-Arábia tehát végre megnyitotta kapuit a turisták előtt, így az eddig hermetikusan elzárt, de egzotikus és felfedezésre váró országot most az újdonság varázsa lengi körbe, amelyet addig érdemes átélni és megtapasztalni, amíg nem kell turisták tömegeit kerülgetni.