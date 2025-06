Hihetetlenül olcsón nyaralhatsz ezen a helyen - Fedezd fel velünk a bolgár tengerpart szépségét

Görögország és Horvátország kétségkívül gyönyörű, de az áraik az utóbbi években az égbe szöktek. Ha családdal utazunk, akkor meg végképp megérzi az ember a különbségeket. Éppen ezért érdemes újra felfedezni a bolgár tengerpartot, ami a szocializmus vége felé az olcsóbb Románia és a „menőbb” Jugoszlávia mellett az egyik fő tengerparti úti cél volt a magyaroknak, de a rendszerváltás után valahogy elfeledkeztünk róla.

A bolgár tengerpart ideális választás lehet, ha olcsóbb nyaralást tervezünk Fotó: Forrás: Pixabay

Pedig Bulgária még mindig gyönyörű, és ami nem mellékes, pénztárcabarát opció lehet, ha az ember a tengerparton szeretne pihenni.

A Fekete-tenger partján ugyanis még mindig találunk olyan helyeket, ahol a szállás, az étkezés és a programok is kedvező áron vannak anélkül, hogy a minőségből engedned kellene. Sőt, azóta az ország is rengeteget fejlődött, így semmi oka nincs rá, hogy ne fedezzük fel újra!

Miért érdemes a bolgár tengerpartot választani?

A bolgár tengerpart tényleg egy rejtett gyöngyszem. Sokan még mindig a rendszerváltás előtti, kopott emlékekkel asszociálnak rá, pedig az ország hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben.

Modern szállodák, rendezett strandok, finom ételek, és hihetetlenül kedves emberek várnak. Ráadásul a nyár itt is hosszú és napfényes, a víz pedig kellemesen meleg. Arról nem is beszélve, hogy történelmi és kulturális látnivalókban is bővelkedik a környék, így a strandolás mellett bőven lesz mit felfedezni.

Gyere velünk a bolgár tengerpart öt legszebb helyére, ahol garantáltan felejthetetlen élmények várnak!

Neszebár UNESCO Világörökségi óvárosa igazi időutazást kínál Fotó: SCStock / Shutterstock

Neszebár: az ókori kisváros, ahol megállt az idő

Neszebár egy igazi időutazás. Ez a kis félszigeten fekvő városka az UNESCO Világörökség része, és nem véletlenül! Szűk, macskaköves utcácskái, régi oszmán kori házai és évszázados templomai egyedi hangulatot árasztanak. Mintha egy festménybe csöppenne az ember. Itt aztán tényleg érdemes órákat andalogni, elveszni a sikátorok labirintusában, és felfedezni minden apró zugot.

A várost körülvevő tengerpartok is gyönyörűek, homokosok, és a víz lassan mélyül, így gyerekekkel is ideális. A kikötőben rengeteg hajókirándulásra van lehetőség, amivel a környező öblöket és rejtett strandokat is felfedezhetjük. Este pedig a hangulatos éttermekben kóstolhatjuk meg a helyi specialitásokat, miközben a naplementében gyönyörködünk. Ne hagyd ki a helyi halpiacot sem, ahol friss tengeri herkentyűket kóstolhatsz! Neszebár egy olyan hely, ahol a történelem és a tengerpartok szerelmesei is megtalálják a számításukat.