Lofoten szigetein a túlélésért küzdenek - Norvégia legfestőibb helye örökre eltűnhet a föld színéről

Norvégia északi részén, az Északi-sarkkörön túl fekvő Lofoten-szigeteket néhány év alatt özönlötték el a turisták. Aki régen bringával felfedezendő viking emlékeket keresett, ma parkolóhelyet. Ami régen egy halászfalvakból álló, elzárt világ volt, ma a túlterheltség határán billegő Instagram-helyszín. És a helyiek egyre kevésbé tűrik szó nélkül.

Lofoten a túlélésért küzd, amióta felfedezte magának az Instagram

Fotó: Pawel Uchorczak

Lofoten ma már egymillió látogatóval küzd évről évre

A Lofoten-szigetek a semmiből lettek világhíresek. Az egykori viking- és halászközpontként ismert vidéket a közösségi média tette fel a térképre: az örök nappal, a méregzöld fjordok és a valószínűtlenül kék víz kontrasztja gyorsan „a világ legszebb szigetei” címkéhez juttatta a térséget. A 300 kilométerrel az Északi-sarkkörön túl elhelyezkedő szigetek varázsához nem kell sok képzelőerő – de egyre több türelem az ott élők részéről.

Lofoten korábban szezonális célpont volt, az elmúlt húsz évben azonban a turizmus igazán berobbant. A közúti és kompösszeköttetések fejlesztése, majd, miután a közösségi média felfedezte magának, ma már évi egymillió látogató érkezik ide – miközben a szigetcsoport állandó lakossága alig 25 ezer fő.

A turisták tömegei olyan méretet öltöttek, amit sem a természet, sem az infrastruktúra nem bír el. A legnagyobb problémát a viselkedés okozza: lakóautók torlaszolják el a szűk, fjord menti utakat, a legnépszerűbb túrahelyszínek parkolói már kora este megtelnek, a hulladék pedig évről évre egyre több. A híres Reinebringen kilátóhoz vezető majdnem kétezer lépcsőn estefelé olyan a tömeg, mint egy pláza nyitási akcióján.

A turisták lassan sorba állnak a leghíresebb kilátó pontok eléréséhez, ami nem tesz jót Lofoten környezetének.

Fotó: fokke baarssen

Ez nem egy Facebook háttér, hanem a mi utcánk

„Amikor régen azt mondtam, Lofotenből jöttem, az emberek csak néztek. Ma már mindenki látott róla képet online” – mondja Astrid Haugen helyi lakos. „Csak épp azt felejtik el, hogy ez nem egy fotózásra berendezett díszlet, hanem a mi otthonunk.” Társa, Frida Berg hozzáteszi: „Ha valaki az út közepén áll meg szelfizni, vagy szemetel a parton, nem tudom kedvesen nézni. Ez már nem vendégség, ez betörés.”