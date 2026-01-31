Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Termálfürdő, mozaikok és alpesi nyugalom: ez Villach rejtett kincse, amit érdemes felfedezned

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 09:15
Az Alpok déli peremén van egy város, ahol egy napba belefér a hegyi túra, egy városi kávé és egy római időket idéző fürdőzés is. Villach egyik termálfürdője Karintia legmodernebb élményfürdő komplexuma.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Villach egyik termálfürdője a római kor óta használt forrásokra épül.
  • A történelmi mozaikokkal díszített medencék és a modern spa együttese ritka élményt ad az Alpok déli peremén.
  • Városnézés, síelés és termálfürdőzés egy helyen érhető el, akár egy hétvége alatt is.

Villach déli városrészében található Warmbad-Villach, amely Karintia egyik legrégebbi termálfürdője. A régészeti leletek szerint már a rómaiak is használták a helyi meleg forrásokat, elsősorban izomfájdalom, ízületi panaszok és sérülések utáni felépülés céljából. A modern fürdőkultúra a 19. században indult újra, amikor az orvostudomány is egyre inkább felismerte a természetes termálvizek gyógyászati jelentőségét. 

villachi termálfürdőben pancsolók lábai télen.
A villachi termálfürdő központi medencéje római kor óta feltörő forrásvízzel telik meg
Fotó: Christopher Moswitzer /  Shutterstock 

Termálfürdő, ahol ezer éve tör fel a meleg víz 

Az első írásos emlék Warmbad-Villach-ról már Kr. u. 1000 körül született, Fontes Salinarum néven. A középkor végén a források vizét már medencékbe gyűjtötték, a gyógyhatás híre pedig messzire eljutott, még Napóleon figyelmét is felkeltette. Az 1800-as évek elején épült meg az első fürdőépület közvetlenül a sziklák közül feltörő termálvíz fölé, majd nem sokkal később mellette felhúzták a patinás Warmbaderhof szállodát, amely ma is ugyanannak a családnak a tulajdonában van. 

A 19. században koronás főktől művészekig sokan megfordultak itt, a hely Európa-szerte ismert gyógyhellyé vált. A központi medence, a Thermal-Urquellbecken kizárólag természetes termálvízzel telik meg. A legmodernebb élményfürdőbe a víz hét forrásból érkezik, keverés nélkül, naponta akár 17 millió liter tör fel a felszínre, így a medence teljes vízmennyisége három–négy óránként megújul. A 25–29,9 Celsius-fokos vízhőmérséklet a balneológiai ajánlások szerint ideális hosszabb fürdőzéshez: ellazít, miközben nem terheli meg a keringést.

Hogyan hat a villachi termálvíz a szervezetre?

A villachi termálvíz kalciumban és magnéziumban gazdag, ami nemcsak az izmoknak és a csontoknak kedvez, hanem az idegrendszerre is nyugtató hatással lehet. Az ilyen összetételű termálvizek segíthetnek oldani az izomfeszülést, javíthatják az ízületek mozgékonyságát és támogathatják a regenerációt. Ebben sokat segít a tér hangulata is. A fürdőcsarnokot az 1930-as évekből származó, monumentális mozaikok határozzák meg, amelyek mitológiai jelenetekkel, vízmotívumokkal és mozgásban lévő emberi alakokkal idézik fel a régi fürdők világát.

Spa- és szaunavilág

A mintegy 2000 négyzetméteres spa-részleg egyik legnagyobb vonzereje az autentikus törökfürdő, a hamam. Emellett többféle szauna is helyet kapott, köztük egy finn típusú panorámaszauna a tetőteraszon, ahonnan fürdés közben is nyílik kilátás a környező hegyekre. Az osztrák szaunakultúrához igazodva a teljes szaunavilág fürdőruha nélküli, a nők számára pedig külön, kizárólag hölgyek által használható szaunarész is rendelkezésre áll.

Faaker See télen
A Faaker See a karintiai-tóvidék negyedik legnagyobb kiterjedésű tava
Fotó: SSKH-Pictures /  Shutterstock 

Városnézés, síelés és termálfürdő egy helyen

Villach egyik nagy előnye, hogy a termálfürdő és a belváros nincs messze egymástól. Egy órája még a termálvízben ülsz, aztán már az óvárosban sétálsz, kávézol a Dráva közelében, vagy autóba ülsz, és elindulsz a környező tavak és hegyek felé. A Faaker See, az Ossiachi-tó és több túraútvonal is könnyen elérhető innen.
A környéken síelőknek külön bónusz a Warmbad-Villach termálfürdő közelsége, ugyanis a Gerlitzen Alpe vagy a Dreiländereck síterepeire érvényes napijeggyel vagy síbérlettel rendelkezőknek 20 százalék kedvezmény jár a 17 órától használható élményfürdő- és szaunabelépőre. Egy aktív nap után már önmagában elég ok arra, hogy a fürdő felé vegyük az irányt.

Nézd meg a termálfürdőt belülről is:

Ezek a cikkek is édekelhetnek:

 

 

