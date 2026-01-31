Termálfürdő, mozaikok és alpesi nyugalom: ez Villach rejtett kincse, amit érdemes felfedezned

Villach egyik termálfürdője a római kor óta használt forrásokra épül.

A történelmi mozaikokkal díszített medencék és a modern spa együttese ritka élményt ad az Alpok déli peremén.

Városnézés, síelés és termálfürdőzés egy helyen érhető el, akár egy hétvége alatt is.

Villach déli városrészében található Warmbad-Villach, amely Karintia egyik legrégebbi termálfürdője. A régészeti leletek szerint már a rómaiak is használták a helyi meleg forrásokat, elsősorban izomfájdalom, ízületi panaszok és sérülések utáni felépülés céljából. A modern fürdőkultúra a 19. században indult újra, amikor az orvostudomány is egyre inkább felismerte a természetes termálvizek gyógyászati jelentőségét.

A villachi termálfürdő központi medencéje római kor óta feltörő forrásvízzel telik meg

Fotó: Christopher Moswitzer / Shutterstock

Termálfürdő, ahol ezer éve tör fel a meleg víz

Az első írásos emlék Warmbad-Villach-ról már Kr. u. 1000 körül született, Fontes Salinarum néven. A középkor végén a források vizét már medencékbe gyűjtötték, a gyógyhatás híre pedig messzire eljutott, még Napóleon figyelmét is felkeltette. Az 1800-as évek elején épült meg az első fürdőépület közvetlenül a sziklák közül feltörő termálvíz fölé, majd nem sokkal később mellette felhúzták a patinás Warmbaderhof szállodát, amely ma is ugyanannak a családnak a tulajdonában van.

A 19. században koronás főktől művészekig sokan megfordultak itt, a hely Európa-szerte ismert gyógyhellyé vált. A központi medence, a Thermal-Urquellbecken kizárólag természetes termálvízzel telik meg. A legmodernebb élményfürdőbe a víz hét forrásból érkezik, keverés nélkül, naponta akár 17 millió liter tör fel a felszínre, így a medence teljes vízmennyisége három–négy óránként megújul. A 25–29,9 Celsius-fokos vízhőmérséklet a balneológiai ajánlások szerint ideális hosszabb fürdőzéshez: ellazít, miközben nem terheli meg a keringést.

Hogyan hat a villachi termálvíz a szervezetre?

A villachi termálvíz kalciumban és magnéziumban gazdag, ami nemcsak az izmoknak és a csontoknak kedvez, hanem az idegrendszerre is nyugtató hatással lehet. Az ilyen összetételű termálvizek segíthetnek oldani az izomfeszülést, javíthatják az ízületek mozgékonyságát és támogathatják a regenerációt. Ebben sokat segít a tér hangulata is. A fürdőcsarnokot az 1930-as évekből származó, monumentális mozaikok határozzák meg, amelyek mitológiai jelenetekkel, vízmotívumokkal és mozgásban lévő emberi alakokkal idézik fel a régi fürdők világát.