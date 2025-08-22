UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Túlértékelt úti cél, Tömegturizmus egy kisvárosban

Luxus, tömegturizmus és szemét: a leginkább túlértékelt úti célok, amelyeket nyugodtan kihagyhatsz a bakancslistádról

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 09:45
A világon rengeteg olyan túlértékelt város van, amelyről sok mindent közvetít a közösségi média, csak az igazságot nem. Érdemes inkább elkerülni ezeket a túlárazott, turistákkal agyontömött helyeket, és választani egy kevésbé populáris, de még élvezhető nyaralós helyszínt! Cikkünkben összeszedtük azokat az úti célokat, amelyeket jobb, ha messziről elkerülsz.
Sok utazó bakancslistáján szerepelnek a világ legismertebb városai és látnivalói. Előfordul azonban, hogy a valóság egészen más, mint amit a prospektusok és az Instagram-fotók ígérnek. A túl magas árak, a turistatömeg, a hosszas sorban állás vagy éppen a kiábrándító látvány könnyen elronthatja az élményt. Mutatunk néhány olyan úti célt, amely sokak szerint inkább túlértékelt, semmint kihagyhatatlan. 

Dubaj, turista nő, luxus, úti cél
Dubaj, mint úti cél, az extravagáns luxus egyik szinonimájává vált, köszönhetően a luxusépítészeti csodáinak, a luxus bevásárlóközpontjainak, a világszínvonalú 5 csillagos szállodáinak és az olyan ikonikus látnivalóknak, mint a Burj Khalifa.
Fotó: frantic00 /  Shutterstock 

Amikor a bakancslistás úti cél csalódássá válik 

Velence – romantika helyett tömegnyomor

A lagúnák városa kétségtelenül egyedülálló, de ma már sokak számára inkább a tömeg és a turistacsapdák gyűjtőhelye. A szűk utcákon nehéz közlekedni, a főbb nevezetességek környékén órákig kell sorban állni, a gondolázás ára pedig az egekben van. Ráadásul a helyiek is egyre inkább kiszorulnak a városból a tömegturizmus miatt, ami az autentikus élményt is rontja.

Bangkok – a káosz fővárosa

Nemcsak Thaiföld, de a fővárosa is egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazai viszonylatban is, mivel a borsosabb árú repülőjegyek után a kinti lét filléres. Mégsem mindenki találja meg benne a varázst. A város egyszerre vibráló és kimerítő: a hatalmas forgalom, szemét, szmog és a lüktető zaj rengeteg utazót elriaszt. Az éjszakai piacok és a templomok ugyan különlegesek, de gyakran túlzsúfoltak. Ráadásul a hőség és a magas páratartalom miatt a város felfedezése igazi kihívás lehet, főleg monszun időszakban.  

Dubaj – csillogás, de valódi tartalom nélkül

Dubaj sokak számára a modern luxus szimbóluma, felhőkarcolókkal, bevásárlóközpontokkal és mesterséges szigetekkel. Ugyanakkor sok utazó úgy érzi, hogy a város inkább egy hatalmas díszlet, ahol kevés a valódi kulturális élmény. A homokos strandok és a luxus bevásárlás mellett kevés az autentikus program, a hőség pedig sokszor elviselhetetlen.

Pisa – egyetlen toronyra épülő turizmus

A ferde torony kétségtelenül ikonikus látványosság, de azon túl a város sokakat csalódásként ér. A környék tele van szuvenir árusokkal, a fotózkodó turisták hada miatt szinte lehetetlen nyugodtan élvezni a látványt. Ha valaki csak emiatt utazik Pisába, könnyen úgy érezheti, hogy a hely többet ígért, mint amennyit ad. 

Nem arról van szó, hogy ezek a helyek ne lennének szépek vagy érdekesek, sokkal inkább arról, hogy a túlzott elvárások és a tömegturizmus miatt könnyen csalódást okozhatnak. Érdemes tehát a bakancslista összeállításakor nemcsak a legismertebb úti célokra fókuszálni, hanem felfedezni kevésbé felkapott, ám annál autentikusabb helyeket is. Sokszor egy kisváros, egy rejtett tengerpart vagy egy hangulatos falu több maradandó élményt adhat, mint a világ legismertebb látványosságai. 

Az alábbi videóból többet megtudhatsz arról, hogyan árnyékolja be a tömegturizmus Velence fényét:

