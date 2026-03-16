3 nap alatt felfedeztük Dublin látnivalóit, íme a legjobb helyszínek

Március 17-én a Zöld sziget még zöldebb lesz, hiszen beköszönt Szent Patrik napja. Írország védőszentjének tiszteletére a helyiek és a turisták is zöld ruhákat viselnek és ne lepődj meg, ha mindenhol háromlevelű lóheréket látsz. Ha azonban kerülnéd a tömeget vagy éppen most nem tudsz repülőgépre pattanni, egy hosszú hétvégére bármikor érdemes elutazni Íroroszág fővárosába. Mutatjuk Dublin látnivalóit.

Dublinban sok élmény vár a Guinness sörről szóló izgalmas kiállítástól kezdve a Szent Patrik-székesegyházon át, a Trinity College-ig.

A történelmi emlékek mellett a modern kor vívmányaival is találkozhatsz, például a Dublin Portalon keresztül a világ különböző nagyvárosaiba vethetsz egy pillantást.

Érdemes egy kirándulást tenni Dublinból a tengerparti Howth-ba, ahol fókákat láthatunk és helyi fish and chipset kóstolhatunk.

Ezek Dublin legjobb pubjai, ahol garantált a jó hangulat és a finom ételek.

Dublin látnivalói – ezeket ne hagyd ki!

Akik az egyik streaming szolgáltató kínálatában nemrégiben fejezték be a Guinness család életéről szóló sorozatot, semmiképpen ne hagyják ki a híres ír sör titkaiba bevezető kiállítást. Egy igazán 21. századi tárlat, amely minden érzékszervünkre hat. A belépőn kívül – amelyet erősen ajánlott előre online lefoglalni –, megtanulhatjuk, hogyan kell tökéletesen sört csapolni és a sörhabra készíthetünk szelfit is.

Ha kedveled a különleges történelmi csemegéket, Dublin jó néhány izgalmas programot kínál. A Szent Patrik-székesegyházat a legenda szerint azon a helyen alapították, ahol a névadó megkeresztelte a dubliniakat. A gyönyörű templom minden irányban szolgál látnivalóval; a falon sorakozó zászlók közül akad, amelyik az 1600-as években vívott csatákból származik, de érdemes a lábunk alá is nézni: a színes padlócsempék fotótémát kínálnak.

A dublini Szent Patrik-székesegyház díszes járólapjait a 19. században restaurálták, a munkálatokhoz felhasználták az eredeti, középkori csempetöredékeket is

Elmagyarázzák azt is, miért a háromlevelű lóhere az írek jelképe; a történet úgy szól, hogy ezzel a kis növénnyel magyarázta el Szent Patrik a szentháromság lényegét. A székesegyházban nyugszik a Gulliver utazásai szerzője, Jonathan Swift, aki főesperesként szolgált a templomban és szerelme, Stella is.