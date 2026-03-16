3 nap alatt felfedeztük Dublin látnivalóit, íme a legjobb helyszínek

Március 17-én a Zöld sziget még zöldebb lesz, hiszen beköszönt Szent Patrik napja. Írország védőszentjének tiszteletére a helyiek és a turisták is zöld ruhákat viselnek és ne lepődj meg, ha mindenhol háromlevelű lóheréket látsz. Ha azonban kerülnéd a tömeget vagy éppen most nem tudsz repülőgépre pattanni, egy hosszú hétvégére bármikor érdemes elutazni Íroroszág fővárosába. Mutatjuk Dublin látnivalóit.
Akik az egyik streaming szolgáltató kínálatában nemrégiben fejezték be a Guinness család életéről szóló sorozatot, semmiképpen ne hagyják ki a híres ír sör titkaiba bevezető kiállítást. Egy igazán 21. századi tárlat, amely minden érzékszervünkre hat. A belépőn kívül – amelyet erősen ajánlott előre online lefoglalni –, megtanulhatjuk, hogyan kell tökéletesen sört csapolni és a sörhabra készíthetünk szelfit is.
Ha kedveled a különleges történelmi csemegéket, Dublin jó néhány izgalmas programot kínál. A Szent Patrik-székesegyházat a legenda szerint azon a helyen alapították, ahol a névadó megkeresztelte a dubliniakat. A gyönyörű templom minden irányban szolgál látnivalóval; a falon sorakozó zászlók közül akad, amelyik az 1600-as években vívott csatákból származik, de érdemes a lábunk alá is nézni: a színes padlócsempék fotótémát kínálnak.
Elmagyarázzák azt is, miért a háromlevelű lóhere az írek jelképe; a történet úgy szól, hogy ezzel a kis növénnyel magyarázta el Szent Patrik a szentháromság lényegét. A székesegyházban nyugszik a Gulliver utazásai szerzője, Jonathan Swift, aki főesperesként szolgált a templomban és szerelme, Stella is.
Ha innen átsétálsz a Trinity College könyvtárába, ne lepődj meg, ha ismerősnek tűnik a tér, hiszen jó néhány fotóról visszaköszön a fejedelmi épület. Írország legrégebbi egyetemét I. Erzsébet királynő alapította azzal a céllal, hogy protestáns értelmiséget neveljen ki. Többek között itt tanult Oscar Wilde, Samuel Beckett, de a Trónok harcában Joffrey-t alakító – és a Guinness sorozatban is feltűnt – Jack Gleeson is itt hallgatott filozófiát és teológiát. A könyvtár belépőjeggyel látogatható, ám ajánlott jó előre lefoglalni a helyünket, ugyanis a szigorú tűzvédelmi előírások miatt csak egy adott számú látogató tartózkodhat egyszerre a teremben. Itt tekinthető meg a kellsi kódex is, amely az írek egyik legjelentősebb nyelvi emléke. És ha már a nyelvnél tartunk; a települések, utcák és útba igazító táblákon is a feliratok angol és eredeti ír nyelven is olvashatóak. A helyiek azt mondják, a nyolcvanas évek óta egyre kevesebben használják az ősi nyelvet, bár a mostani tinédzserek körében újra népszerű.
A sok történelem után pedig vissza a 21. századba! Elképzelted már, hogy milyen lehet egy ugrással a világ több pontja között utazni? Ezt a tudományos fantasztikus filmekbe illő képet Dublinban megvalósították. A központi posta impozáns épületével szemben látható a Dublin Portal, ahol valós időben léphetünk kapcsolatba vadidegenekkel Varsóban, New Yorkban vagy éppen valamelyik távol-keleti országban. A kerek kijelzőn át integethetünk, és mivel ugyanebben a formában minket is látnak több ezer kilométerrel arrébb, a reakció nem marad el.
Ha a belvárosból szeretnénk kisebb kirándulást tenni, érdemes ellátogatni a tengerparti Howth-ba, amely valójában Dublin része és félszigetként nyúlik bele a tengerbe. Ez nem maradhat ki egy írországi utazásból. A Connolly állomásról vonattal juthatunk ki a természeti szépségekben gazdag vidékre, ám készülj fel, hogy jó időben, különösen hétvégén elég sokan választják a dubliniak közül is ezt az úticélt. A magaslaton egy kellemes sétával érhetünk el a világítótoronyig – amely azonban kerítéssel el van zárva, így a partvonalról lehet lefotózni –, majd vissza a halászfalu hangulatú településre, ahol a frissen fogott halakat készítik el a vendégeknek ebédre.
Ha szerencsénk van, a napfényes parton ülve ehetjük a fish and chipset, bár az írek állítják, hogy olyan nap nincs a szigeten, hogy ne esne az eső. Jó hír azonban, hogy a hirtelen záporok hamar továbbállnak, ám vízhatlan cipővel és esőkabáttal érdemes készülni a túrára. Nagy élmény lehet felnőtteknek és gyerekeknek is, hogy a környék vizeiben élő fókák gyakran beúsznak a kikötőbe, így közvetlen közelről nézhetjük meg őket természetes környezetükben.
Aki Dublinba látogat, természetes, hogy beül egy – vagy akár több – ír pubba. Ebédidőben még könnyebb helyet találni, de arra készülj fel, hogy az esti órákban akár másfél órát is kell várnod az asztalra. Ez azonban nem akadályoz meg abban, hogy elkortyolgasd egy pohárral a város jelképének számító Guinness sörből vagy a Baby Guinnessből, amely valójában ír krémlikőrből és kávéból készül. A gasztronómiai élmények közül a már említett fish and chips-szet, illetve a stew-t érdemes megkóstolni. A zöldségekből, marhahúsból sűrűre főtt finomság hasonló a mi pörköltünkhöz, ám a Worchester-szósz teszi igazán különlegessé. No meg esténként az élő zene, amely elengedhetetlen a pubokban. A leghíresebb közülük kétség kívül a The Temple Bar, de érdemes benézni az O’Donoghue’s-ba is, ahonnan a hatvanas években elindult a The Dubliners zenekar.
Ne lepődj meg, ha a helyiek az asztalukhoz invitálnak, ha van egy-két üres szék; szívesen beszélgetnek a turistákkal – a fiatalok és az idősek is –, és mesélnek, milyen volt régen Dublin és a kocsmák világa. Például, ha valaki dalra fakadt, a tömeg elhallgatott, hogy a művész teljes figyelmet kapjon. Ha pedig szerencséd van, akár a U2 frontemberével, Bonoval is összefuthatsz; elcsípték már őt a The Temple Barban is, de a kedvence a Dalkey-ban található Finnegan’s pub, ahol egy alkalommal Michelle Obamával ebédelt együtt.
Írta: Ványik Dóra
Nézd meg videón, hogy fest Dublin felülnézetből:
