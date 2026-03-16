3 nap alatt felfedeztük Dublin látnivalóit, íme a legjobb helyszínek

Írország
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 17:45
külföldi utazásdublin
Egy hosszú hétvége alatt is kaphatunk kóstolót az ír főváros pezsgéséből. Dublin látnivalói szinte sétatávolsággal bejárhatóak és jó néhány izgalmas csemegét tartogatnak a közeledő legnagyobb ír ünnep, Szent Patrik napja kapcsán is.
Március 17-én a Zöld sziget még zöldebb lesz, hiszen beköszönt Szent Patrik napja. Írország védőszentjének tiszteletére a helyiek és a turisták is zöld ruhákat viselnek és ne lepődj meg, ha mindenhol háromlevelű lóheréket látsz. Ha azonban kerülnéd a tömeget vagy éppen most nem tudsz repülőgépre pattanni, egy hosszú hétvégére bármikor érdemes elutazni Íroroszág fővárosába. Mutatjuk Dublin látnivalóit. 

Dublin látnivalói közé tartoznak a színes házak is.
Felfedeztük Dublin látnivalóit, tarts velünk!
  • Dublinban sok élmény vár a Guinness sörről szóló izgalmas kiállítástól kezdve a Szent Patrik-székesegyházon át, a Trinity College-ig.
  • A történelmi emlékek mellett a modern kor vívmányaival is találkozhatsz, például a Dublin Portalon keresztül a világ különböző nagyvárosaiba vethetsz egy pillantást.
  • Érdemes egy kirándulást tenni Dublinból a tengerparti Howth-ba, ahol fókákat láthatunk és helyi  fish and chipset kóstolhatunk.
  • Ezek Dublin legjobb pubjai, ahol garantált a jó hangulat és a finom ételek.

Dublin látnivalói – ezeket ne hagyd ki!

Akik az egyik streaming szolgáltató kínálatában nemrégiben fejezték be a Guinness család életéről szóló sorozatot, semmiképpen ne hagyják ki a híres ír sör titkaiba bevezető kiállítást. Egy igazán 21. századi tárlat, amely minden érzékszervünkre hat. A belépőn kívül – amelyet erősen ajánlott előre online lefoglalni –, megtanulhatjuk, hogyan kell tökéletesen sört csapolni és a sörhabra készíthetünk szelfit is. 

Ha kedveled a különleges történelmi csemegéket, Dublin jó néhány izgalmas programot kínál. A Szent Patrik-székesegyházat a legenda szerint azon a helyen alapították, ahol a névadó megkeresztelte a dubliniakat. A gyönyörű templom minden irányban szolgál látnivalóval; a falon sorakozó zászlók közül akad, amelyik az 1600-as években vívott csatákból származik, de érdemes a lábunk alá is nézni: a színes padlócsempék fotótémát kínálnak.

A dublini Szent Patrik-székesegyház díszes járólapjait a 19. században restaurálták, a munkálatokhoz felhasználták az eredeti, középkori csempetöredékeket is
Elmagyarázzák azt is, miért a háromlevelű lóhere az írek jelképe; a történet úgy szól, hogy ezzel a kis növénnyel magyarázta el Szent Patrik a szentháromság lényegét. A székesegyházban nyugszik a Gulliver utazásai szerzője, Jonathan Swift, aki főesperesként szolgált a templomban és szerelme, Stella is. 

A lenyűgöző Trinity College

Ha innen átsétálsz a Trinity College könyvtárába, ne lepődj meg, ha ismerősnek tűnik a tér, hiszen jó néhány fotóról visszaköszön a fejedelmi épület. Írország legrégebbi egyetemét I. Erzsébet királynő alapította azzal a céllal, hogy protestáns értelmiséget neveljen ki. Többek között itt tanult Oscar Wilde, Samuel Beckett, de a Trónok harcában Joffrey-t alakító – és a Guinness sorozatban is feltűnt – Jack Gleeson is itt hallgatott filozófiát és teológiát. A könyvtár belépőjeggyel látogatható, ám ajánlott jó előre lefoglalni a helyünket, ugyanis a szigorú tűzvédelmi előírások miatt csak egy adott számú látogató tartózkodhat egyszerre a teremben. Itt tekinthető meg a kellsi kódex is, amely az írek egyik legjelentősebb nyelvi emléke. És ha már a nyelvnél tartunk; a települések, utcák és útba igazító táblákon is a feliratok angol és eredeti ír nyelven is olvashatóak. A helyiek azt mondják, a nyolcvanas évek óta egyre kevesebben használják az ősi nyelvet, bár a mostani tinédzserek körében újra népszerű. 

Dublin Portal

A sok történelem után pedig vissza a 21. századba! Elképzelted már, hogy milyen lehet egy ugrással a világ több pontja között utazni? Ezt a tudományos fantasztikus filmekbe illő képet Dublinban megvalósították. A központi posta impozáns épületével szemben látható a Dublin Portal, ahol valós időben léphetünk kapcsolatba vadidegenekkel Varsóban, New Yorkban vagy éppen valamelyik távol-keleti országban. A kerek kijelzőn át integethetünk, és mivel ugyanebben a formában minket is látnak több ezer kilométerrel arrébb, a reakció nem marad el. 

A Dublin Portal kaput nyit más országokra
Tenger, fóka, fish and chips

Ha a belvárosból szeretnénk kisebb kirándulást tenni, érdemes ellátogatni a tengerparti Howth-ba, amely valójában Dublin része és félszigetként nyúlik bele a tengerbe. Ez nem maradhat ki egy írországi utazásból. A Connolly állomásról vonattal juthatunk ki a természeti szépségekben gazdag vidékre, ám készülj fel, hogy jó időben, különösen hétvégén elég sokan választják a dubliniak közül is ezt az úticélt. A magaslaton egy kellemes sétával érhetünk el a világítótoronyig – amely azonban kerítéssel el van zárva, így a partvonalról lehet lefotózni –, majd vissza a halászfalu hangulatú településre, ahol a frissen fogott halakat készítik el a vendégeknek ebédre. 

 Dublinból rövid idő alatt eljuthatunk a tengerhez
Ha szerencsénk van, a napfényes parton ülve ehetjük a fish and chipset, bár az írek állítják, hogy olyan nap nincs a szigeten, hogy ne esne az eső. Jó hír azonban, hogy a hirtelen záporok hamar továbbállnak, ám vízhatlan cipővel és esőkabáttal érdemes készülni a túrára. Nagy élmény lehet felnőtteknek és gyerekeknek is, hogy a környék vizeiben élő fókák gyakran beúsznak a kikötőbe, így közvetlen közelről nézhetjük meg őket természetes környezetükben. 

Finomságok és ír zene – Irány egy pub! 

Aki Dublinba látogat, természetes, hogy beül egy – vagy akár több – ír pubba. Ebédidőben még könnyebb helyet találni, de arra készülj fel, hogy az esti órákban akár másfél órát is kell várnod az asztalra. Ez azonban nem akadályoz meg abban, hogy elkortyolgasd egy pohárral a város jelképének számító Guinness sörből vagy a Baby Guinnessből, amely valójában ír krémlikőrből és kávéból készül. A gasztronómiai élmények közül a már említett fish and chips-szet, illetve a stew-t érdemes megkóstolni. A zöldségekből, marhahúsból sűrűre főtt finomság hasonló a mi pörköltünkhöz, ám a Worchester-szósz teszi igazán különlegessé. No meg esténként az élő zene, amely elengedhetetlen a pubokban. A leghíresebb közülük kétség kívül a The Temple Bar, de érdemes benézni az O’Donoghue’s-ba is, ahonnan a hatvanas években elindult a The Dubliners zenekar. 

Mókás időjárás előrejelzés Írországban
Ne lepődj meg, ha a helyiek az asztalukhoz invitálnak, ha van egy-két üres szék; szívesen beszélgetnek a turistákkal – a fiatalok és az idősek is –, és mesélnek, milyen volt régen Dublin és a kocsmák világa. Például, ha valaki dalra fakadt, a tömeg elhallgatott, hogy a művész teljes figyelmet kapjon. Ha pedig szerencséd van, akár a U2 frontemberével, Bonoval is összefuthatsz; elcsípték már őt a The Temple Barban is, de a kedvence a Dalkey-ban található Finnegan’s pub, ahol egy alkalommal Michelle Obamával ebédelt együtt. 

Írta: Ványik Dóra

Nézd meg videón, hogy fest Dublin felülnézetből:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
