Íme Európa trópusi szigete, ahova útlevél sem kell

Ha valaki egzotikus úti célról álmodik, ritkán gondol arra, hogy az Európai Unión belül is rátalálhat egy igazán vonzó trópusi szigetre. Mayotte, a lagúnákkal, korallzátonyokkal és fehér homokos partokkal szegélyezett sziget alig több mint egy évtizede tartozik az unióhoz. Nemigen hallunk róla, pedig a természeti adottságai alapján a legismertebb egzotikus célpontokkal is felvenné a versenyt.
Mayotte a földrajzi besorolás szerint a Comore-szigetekhez tartozik az Indiai-óceánon, nagyjából félúton Madagaszkár és Mozambik között. Politikai értelemben azonban Franciaország része, és 2014 óta az Európai Unió legkülső régiói közé sorolják. A szigetcsoport története messzire nyúlik vissza. Francia fennhatóság alá a 19. század közepén került, majd a hetvenes években, amikor a térség más szigetei a függetlenséget választották, Mayotte lakói inkább a francia kapcsolatok fenntartása mellett döntöttek. Ennek eredményeként 2011-ben Franciaország egyik tengerentúli megyéje lett, néhány évvel később pedig hivatalosan is EU-terület. A lakosság nagyjából fele húsz év alatti. Az itt élők többsége afrikai gyökerű, a helyi mahori – más néven szuahéli – közösséghez tartozik. Rajtuk kívül kisebb számban francia, európai származású lakosok is élnek a szigeten.
Mayotte különlegessége, hogy miközben több ezer kilométerre fekszik Európától, az utazás adminisztratív része meglepően egyszerű. Az euró a hivatalos fizetőeszköz és uniós állampolgárként elegendő a személyi igazolvány a belépéshez. A távolság viszont nem kicsi: Európából csak hosszú repülőúttal lehet eljutni ide, jellemzően franciaországi átszállással. A fáradságot azonban bőven kárpótolja a látvány. A szigetet körülölelő lagúna az egyik legnagyobb érintetlen hely az Indiai-óceánon, a korallzátonyoknál tengeri teknősök és színes halrajok bukkannak fel, a part mentén pedig gyakran teljesen üres, érintetlen strandok húzódnak.
Mayotte nem üdülőparadicsom a szó klasszikus értelmében. Kevés a szállás, ritkák a közvetlen járatok, évente nagyjából ötvenezer turista érkezik ide. A szegényebb lakónegyedek és a rendezettebb körülmények között élők világa élesen elválik egymástól, ami jól mutatja a sziget mindennapjainak valóságát. Habár Mayotte Franciaországhoz tartozik, a hangulata egészen más, mint egy európai településé. Zebuk sétálnak át az úton, a gyerekek a házak előtt játszanak, a helyi nők pedig színes salouvát viselnek.
Ezt érdemes tudni a közbiztonságról
A sziget túlnépesedése, az illegális bevándorlás és az ebből fakadó lakhatási és infrastrukturális gondok feszültségeket okoznak, főként a városiasabb területeken. Ez együtt jár a bűnözés növekedésével és időszakos tüntetésekkel is. Utazóként érdemes néhány alapvető óvintézkedést betartani. A helyiek és az idegenvezetők azt javasolják, hogy sötétedés után ne egyedül közlekedjünk, az értéktárgyakat ne hagyjuk őrizetlenül a strandokon, és kerüljük azokat a környékeket, ahova ritkán járnak turisták. Szervezett programokon vagy egy helyi vezetővel való közlekedés biztonságosabb választás, különösen Mamoudzou egyes negyedeiben.
Az éghajlat trópusi tengeri, egész évben meleg időjárással. Napközben általában 23–30 fok van, a leghűvösebb hónap augusztus, amikor estére 20 fok köré hűlhet a levegő. Májustól novemberig jellemzően szárazabb az idő, kevesebb esővel és alacsonyabb páratartalommal. Júniustól szeptemberig különösen stabil az időjárás, ez a időszak kifejezetten kedvez a strandolásnak, a sznorkelezésnek és más vízi programoknak. Utazás szempontjából a legideálisabb az áprilistól októberig tartó időszak. Ilyenkor a hőség még elviselhető, az eső ritkább, és könnyebb a szigeten közlekedni. Mivel a hőmérséklet egész évben hasonló, a látogatás időzítését elsősorban az esős időszak és az ezzel járó körülmények határozzák meg.
