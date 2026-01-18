Íme Európa trópusi szigete, ahova útlevél sem kell

Van egy trópusi sziget, amely hivatalosan az Európai Unió része, mégis kevesen ismerik.

A sziget személyi igazolvánnyal elérhető, a hivatalos fizetőeszköz az euró.

A szigetet nem érte el a tömegturizmus, pedig különleges természeti adottságokkal rendelkezik.

Ha valaki egzotikus úti célról álmodik, ritkán gondol arra, hogy az Európai Unión belül is rátalálhat egy igazán vonzó trópusi szigetre. Mayotte, a lagúnákkal, korallzátonyokkal és fehér homokos partokkal szegélyezett sziget alig több mint egy évtizede tartozik az unióhoz. Nemigen hallunk róla, pedig a természeti adottságai alapján a legismertebb egzotikus célpontokkal is felvenné a versenyt.

Mayotte egy trópusi sziget az EU területén.

Fotó: Peter Giovannini / GettyImages

Az Európai Unió trópusi szigete Kelet-Afrika partjainál

Mayotte a földrajzi besorolás szerint a Comore-szigetekhez tartozik az Indiai-óceánon, nagyjából félúton Madagaszkár és Mozambik között. Politikai értelemben azonban Franciaország része, és 2014 óta az Európai Unió legkülső régiói közé sorolják. A szigetcsoport története messzire nyúlik vissza. Francia fennhatóság alá a 19. század közepén került, majd a hetvenes években, amikor a térség más szigetei a függetlenséget választották, Mayotte lakói inkább a francia kapcsolatok fenntartása mellett döntöttek. Ennek eredményeként 2011-ben Franciaország egyik tengerentúli megyéje lett, néhány évvel később pedig hivatalosan is EU-terület. A lakosság nagyjából fele húsz év alatti. Az itt élők többsége afrikai gyökerű, a helyi mahori – más néven szuahéli – közösséghez tartozik. Rajtuk kívül kisebb számban francia, európai származású lakosok is élnek a szigeten.

Euró, személyi igazolvány és trópusi klíma

Mayotte különlegessége, hogy miközben több ezer kilométerre fekszik Európától, az utazás adminisztratív része meglepően egyszerű. Az euró a hivatalos fizetőeszköz és uniós állampolgárként elegendő a személyi igazolvány a belépéshez. A távolság viszont nem kicsi: Európából csak hosszú repülőúttal lehet eljutni ide, jellemzően franciaországi átszállással. A fáradságot azonban bőven kárpótolja a látvány. A szigetet körülölelő lagúna az egyik legnagyobb érintetlen hely az Indiai-óceánon, a korallzátonyoknál tengeri teknősök és színes halrajok bukkannak fel, a part mentén pedig gyakran teljesen üres, érintetlen strandok húzódnak.