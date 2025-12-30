Ezek a különleges országok kerültek be a legfelkapottabb úti célok közé 2026-ban

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 08:15
Rengeteg országot és várost súlyt a tömegturizmus, ám vannak olyan helyszínek, amelyek kifejezetten örülnének, ha még több turista érkezne hozzájuk. A legfelkapottabb úti célok közé 2026-ban, 5 egészen különleges ország került be, amelyek rendhagyó élményeket kínálnak az újdonságra vágyó utazóknak.
Mi is többször hírt adtunk már arról, hogy egyre több felkapott desztináció küzd a tömegturizmus árnyoldalaival. Spanyolországban és a Kanári-szigeteken rendszeresek a turistaellenes tömegtüntetések, Velencében pedig megemelt adókkal igyekeznek enyhíteni a helyzetükön. Viszont sok ország örülne az idegenforgalommal járó pozitív gazdasági mutatóknak. Mutatjuk a top 5 legfelkapottabb úti célt, amelyek 2026-ban tárt karokkal várják majd az utazókat.

  • 2026 új, legfelkapottabb úti céljai közé tartozik Madagaszkár, amely homokos tengerpartokkal és buja esőerdőkkel várja az utazókat.
  • Pakisztán Ghizer-körzetében eldugott, hegyi falvak várnak, ahol megismerhetjük a helyi kultúrát és ízeket.
  • Palau a világ egyik legkisebb országa, a Csendes-óceáni sziget fehér homokos tengerpartokkal, búvárkodási lehetőségekkel és esőerdei túrákkal vár.
  • Irak a Tigris és az Eufrátesz folyók között álló történelmi emlékekkel vár, de kockázatos lehet az odautazás. 
  • Tsuruoka, egy Japán város, ahová kevés turista jár, pedig gyönyörű táj és meleg vizű források veszik körül, meglátogathatók a sintoista szentélyei és különleges a gasztronómiája. 
Babilon kék városkapuja is a legfelkapottabb úti célok között van.
Mutatjuk a legfelkapottabb úti célokat 2026-ra, közéjük tartozik az iraki Babilon városa is / Fotó: Dynamoland /  Shutterstock 

Ezek a legfelkapottabb úti célok 2026-ban 

Madagaszkár

Madagaszkárt sokszor a 8. kontinensnek is nevezik, ugyanis az Afrika mellett fekvő sziget olyan páratlan biodiverzitással rendelkezik, amely lenyűgözi az oda utazókat. Az ott élő növények és állatok 90%-a máshol nem található meg. A sziget gyönyörű, homokos tengerpartokkal, zöld esőerdőkkel várja a pihenésre és kalandokra vágyó turistákat. Több nemzeti park is várja a látogatókat, ahol megtapasztalhatják az érintetlen természet csodáját. Ráadásul a turizmusból befolyó összeg nemcsak munkahelyeket teremt a helyieknek, hanem vissza tudják forgatni a természetvédelmi intézkedésekbe is. 

Madagaszkár bilbao fái.
Madagaszkár szigetén élnek a gyűrűsfarkú makik is / Fotó: 123RF

Ghizer-körzet, Pakisztán

Pakisztán eme eldugott, festői részén igazi időutazókká válhatunk. Megismerhetjük a helyiek kultúráját, miközben gyönyörködhetünk a fenséges hegyek és folyók látványában. Az iszmáilita kultúrájú falvakban élők többsége még mindig a sárgabarack termesztésből él, így a helyi gasztronómia is jócskán át van itatva ezzel az egészséges gyümölccsel. Az ott élők meleg szívvel várják a turistákat ezen a még szinte ismeretlen helyszínen, ahová ráadásul egyre könnyebbé válik a beutazás. 

alpesi kinézetű táj pakisztánban.
Pakisztánban alpesi tájak is várnak / Fotó: Musab Sherjan /  Shutterstock 

Palau 

Palau egy igazi kincses ékszerdoboz a Csendes-óceán közepén, amely a Fülöp-szigetektől keletre fekszik. A világ egyik legkisebb országát mesés, fehér homokos tengerpartok határolják. A kristálytiszta vizű lagúnák igazi búvárparadicsomok, aki viszont a víz tetején maradna, kajakkal szelheti a hullámokat. A szigetország belsejét zöld dzsungel borítja, amelyet vezetett túrák keretében lehet felfedezni. A különleges hely a történelemrajongóknak is kedvez, ugyanis még felfedezhetők a második világháború nyomai is. A legtöbb helyi lakos a turizmusból él, ezért is létfontosságú számukra, hogy felkerüljenek a világ turisztikai térképére. 

Szállodák Palau szigetén a tengerparton.
Palau, a varázslatos szigetország, ahol tárt karokkal várják a turistákat / Fotó: Fidelia AZ /  Shutterstock 

Irak

Irak hányattatott történelme miatt nem szerepel az utazók bakancslistáján, pedig számtalan csodát tartogat. A Tigris és az Eufrátesz folyók között ősi települések romjai pihennek, például Babilon. De a sivatagi tájak, a bazárok és a gyönyörű mecsetek szintén elvarázsolnak. Számos látnivaló várja az oda utazókat, ám az ország rossz hírneve sokakat elriaszt, aminek azért van némi valóságalapja. De ha valaki ezt a különleges úti célt választja, előtte alaposan tájékozódjon a Külügyminisztérium oldalán.

Babilon városa Irakban.
Irak egyik legismertebb látnivalója, a történelmi Babilon városa / Fotó: Dave Primov /  Shutterstock 

Tsuruoka, Japán

Számos utazó bakancslistáján előkelő helyet foglal el Japán. A többség viszont az ismert helyszíneket keresi fel, ahol viszont hömpölygő tömegre lehet számítani. Ám van egy különleges város, a Honsú északnyugati partján fekvő Tsuruoka, amely egykor kiemelt spirituális központ volt, ma már viszont jóval kevesebben keresik fel. Pedig bőven akad látnivaló annak, aki bele akar kóstolni Japán igazi esszenciájába. Itt olyan különleges gasztronómiai élmények várnak, amelyek Japánban is egyedülállók: hagyományos szakéfőzdék és fogadók, ahol a helyi gasztronómiába nyerhetünk ízletes betekintést. Több sintoista szentély várja a spirituális utazókat, de a várost körülvevő erdők és meleg vizű források is feltöltődést kínálnak. 

szentély a Tsuruoka közeli erdőben.
Ősi sintoista szentély a Tsuruoka közeli erdőben / Fotó: Bluesnaps /  Shutterstock 

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg erről az ősi japán városról:

