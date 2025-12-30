Ezek a különleges országok kerültek be a legfelkapottabb úti célok közé 2026-ban

Mi is többször hírt adtunk már arról, hogy egyre több felkapott desztináció küzd a tömegturizmus árnyoldalaival. Spanyolországban és a Kanári-szigeteken rendszeresek a turistaellenes tömegtüntetések, Velencében pedig megemelt adókkal igyekeznek enyhíteni a helyzetükön. Viszont sok ország örülne az idegenforgalommal járó pozitív gazdasági mutatóknak. Mutatjuk a top 5 legfelkapottabb úti célt, amelyek 2026-ban tárt karokkal várják majd az utazókat.

2026 új, legfelkapottabb úti céljai közé tartozik Madagaszkár, amely homokos tengerpartokkal és buja esőerdőkkel várja az utazókat.

Pakisztán Ghizer-körzetében eldugott, hegyi falvak várnak, ahol megismerhetjük a helyi kultúrát és ízeket.

Palau a világ egyik legkisebb országa, a Csendes-óceáni sziget fehér homokos tengerpartokkal, búvárkodási lehetőségekkel és esőerdei túrákkal vár.

Irak a Tigris és az Eufrátesz folyók között álló történelmi emlékekkel vár, de kockázatos lehet az odautazás.

Tsuruoka, egy Japán város, ahová kevés turista jár, pedig gyönyörű táj és meleg vizű források veszik körül, meglátogathatók a sintoista szentélyei és különleges a gasztronómiája.

Mutatjuk a legfelkapottabb úti célokat 2026-ra, közéjük tartozik az iraki Babilon városa is / Fotó: Dynamoland / Shutterstock

Ezek a legfelkapottabb úti célok 2026-ban

Madagaszkár

Madagaszkárt sokszor a 8. kontinensnek is nevezik, ugyanis az Afrika mellett fekvő sziget olyan páratlan biodiverzitással rendelkezik, amely lenyűgözi az oda utazókat. Az ott élő növények és állatok 90%-a máshol nem található meg. A sziget gyönyörű, homokos tengerpartokkal, zöld esőerdőkkel várja a pihenésre és kalandokra vágyó turistákat. Több nemzeti park is várja a látogatókat, ahol megtapasztalhatják az érintetlen természet csodáját. Ráadásul a turizmusból befolyó összeg nemcsak munkahelyeket teremt a helyieknek, hanem vissza tudják forgatni a természetvédelmi intézkedésekbe is.

Madagaszkár szigetén élnek a gyűrűsfarkú makik is / Fotó: 123RF

Ghizer-körzet, Pakisztán

Pakisztán eme eldugott, festői részén igazi időutazókká válhatunk. Megismerhetjük a helyiek kultúráját, miközben gyönyörködhetünk a fenséges hegyek és folyók látványában. Az iszmáilita kultúrájú falvakban élők többsége még mindig a sárgabarack termesztésből él, így a helyi gasztronómia is jócskán át van itatva ezzel az egészséges gyümölccsel. Az ott élők meleg szívvel várják a turistákat ezen a még szinte ismeretlen helyszínen, ahová ráadásul egyre könnyebbé válik a beutazás.