Ezek a különleges országok kerültek be a legfelkapottabb úti célok közé 2026-ban

Mi is többször hírt adtunk már arról, hogy egyre több felkapott desztináció küzd a tömegturizmus árnyoldalaival. Spanyolországban és a Kanári-szigeteken rendszeresek a turistaellenes tömegtüntetések, Velencében pedig megemelt adókkal igyekeznek enyhíteni a helyzetükön. Viszont sok ország örülne az idegenforgalommal járó pozitív gazdasági mutatóknak. Mutatjuk a top 5 legfelkapottabb úti célt, amelyek 2026-ban tárt karokkal várják majd az utazókat.
Madagaszkárt sokszor a 8. kontinensnek is nevezik, ugyanis az Afrika mellett fekvő sziget olyan páratlan biodiverzitással rendelkezik, amely lenyűgözi az oda utazókat. Az ott élő növények és állatok 90%-a máshol nem található meg. A sziget gyönyörű, homokos tengerpartokkal, zöld esőerdőkkel várja a pihenésre és kalandokra vágyó turistákat. Több nemzeti park is várja a látogatókat, ahol megtapasztalhatják az érintetlen természet csodáját. Ráadásul a turizmusból befolyó összeg nemcsak munkahelyeket teremt a helyieknek, hanem vissza tudják forgatni a természetvédelmi intézkedésekbe is.
Pakisztán eme eldugott, festői részén igazi időutazókká válhatunk. Megismerhetjük a helyiek kultúráját, miközben gyönyörködhetünk a fenséges hegyek és folyók látványában. Az iszmáilita kultúrájú falvakban élők többsége még mindig a sárgabarack termesztésből él, így a helyi gasztronómia is jócskán át van itatva ezzel az egészséges gyümölccsel. Az ott élők meleg szívvel várják a turistákat ezen a még szinte ismeretlen helyszínen, ahová ráadásul egyre könnyebbé válik a beutazás.
Palau egy igazi kincses ékszerdoboz a Csendes-óceán közepén, amely a Fülöp-szigetektől keletre fekszik. A világ egyik legkisebb országát mesés, fehér homokos tengerpartok határolják. A kristálytiszta vizű lagúnák igazi búvárparadicsomok, aki viszont a víz tetején maradna, kajakkal szelheti a hullámokat. A szigetország belsejét zöld dzsungel borítja, amelyet vezetett túrák keretében lehet felfedezni. A különleges hely a történelemrajongóknak is kedvez, ugyanis még felfedezhetők a második világháború nyomai is. A legtöbb helyi lakos a turizmusból él, ezért is létfontosságú számukra, hogy felkerüljenek a világ turisztikai térképére.
Irak hányattatott történelme miatt nem szerepel az utazók bakancslistáján, pedig számtalan csodát tartogat. A Tigris és az Eufrátesz folyók között ősi települések romjai pihennek, például Babilon. De a sivatagi tájak, a bazárok és a gyönyörű mecsetek szintén elvarázsolnak. Számos látnivaló várja az oda utazókat, ám az ország rossz hírneve sokakat elriaszt, aminek azért van némi valóságalapja. De ha valaki ezt a különleges úti célt választja, előtte alaposan tájékozódjon a Külügyminisztérium oldalán.
Számos utazó bakancslistáján előkelő helyet foglal el Japán. A többség viszont az ismert helyszíneket keresi fel, ahol viszont hömpölygő tömegre lehet számítani. Ám van egy különleges város, a Honsú északnyugati partján fekvő Tsuruoka, amely egykor kiemelt spirituális központ volt, ma már viszont jóval kevesebben keresik fel. Pedig bőven akad látnivaló annak, aki bele akar kóstolni Japán igazi esszenciájába. Itt olyan különleges gasztronómiai élmények várnak, amelyek Japánban is egyedülállók: hagyományos szakéfőzdék és fogadók, ahol a helyi gasztronómiába nyerhetünk ízletes betekintést. Több sintoista szentély várja a spirituális utazókat, de a várost körülvevő erdők és meleg vizű források is feltöltődést kínálnak.
