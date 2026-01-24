Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kihagyhatatlan grönlandi látnivalók – Meglepő és izgalmas helyszínek a világ peremén

Kihagyhatatlan grönlandi látnivalók – Meglepő és izgalmas helyszínek a világ peremén

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 14:15
Grönlandgleccser
Bolygónk legnagyobb szigetének tájai első pillantásra is nyersek és monumentálisak, ahol a jég, a kő és a tenger határozza meg a látványt. Ezek a grönlandi látnivalók jól érzékeltetik a sziget természeti és történeti sokszínűségét.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Grönland különleges földrajzi helyzete és szélsőséges természeti viszonyai olyan tájakat hoztak létre, amelyek Európából nézve szinte felfoghatatlanok. A jég által formált fjordok, a part mentén sodródó jéghegyek és az elszórt települések sajátos ritmust adnak a szigetnek. E grönlandi látnivalók között egyszerre jelenik meg az érintetlen természet és az ember több évszázados alkalmazkodása ehhez a szigorú, zord környezethez.

Grönlandi látnivalók színes házakkal, jéghegyekkel és zord tájakkal.
Ezek azok a grönlandi látnivalók, amelyekért megéri fázni is egy kicsit.
Fotó: Chris Christophersen /  Shutterstock 
  • Lenyűgöző grönlandi látnivalók a Disko-öböltől a déli fjordvidékig.
  • Jégfjordok, gleccserek és történelmi helyszínek egy válogatásban.
  • Hat ikonikus hely, amelyek Grönland zord arcát mutatják meg.

Melyek a legizgalmasabb grönlandi látnivalók?

Grönland egyes helyszínei a geológiai múlt miatt érdekesek, mások történelmi jelentőségük, vagy különleges fekvésük okán. Ami közös bennük, az időtlenség érzése és a lépték, amely minden mást háttérbe szorít. Az alábbi válogatás ezek közül emel ki néhány meghatározó helyet.

A Disko-öböl kincse, az Eqip Sermia gleccser

A Disko-öböl egyik legismertebb természeti látványossága az Eqip Sermia, a grönlandi jégsapka egyik hatalmas gleccsernyelve. A több tíz méter magas jégfal folyamatosan omlik a tengerbe, a jégborjak látványa egyszerre lenyűgöző és nyugtalanító.

Az Eqip Sermia gleccser a Disko-öbölnél, előtérben kis piros házakkal.
Az Eqip Sermia gleccser, a Disko-öböl legkülönlegesebb látványossága.
Fotó: Mathias Berlin /  Shutterstock 

Nuuk, ahol a történelem és a táj találkozik

Nuuk, Grönland fővárosa, kisvárosi léptékével és gazdag kulturális örökségével emelkedik ki. A Nemzeti Múzeum inuit emlékei és a Hans Egede-szobortól nyíló fjordpanoráma együtt adnak képet a sziget múltjáról és jelenéről.

Nuuk, Grönland fővárosa színes tengerparti házaival az éjféli nap idején.
Nuuk éjszaka: Grönland fővárosa színes házairól és az éjféli napról nevezetes.
Fotó: Kim Ries Jensen /  Shutterstock 

Prince Christian Sound, a déli fjordvilág

Grönland déli csücskén húzódik a Prince Christian Sound, egy keskeny, hegyekkel szegélyezett tengeri átjáró. A környező kőzetek a Föld legidősebbjei közé tartoznak, a meredek sziklafalak és gleccserek szinte közvetlenül a vízből emelkednek ki.

A Prince Christiane Sound fjord turistákkal, partra húzott gumicsónakokkal, hajóval és füves zöld partszakasszal.
A Prince Christiane Sound természeti látnivalóival csalogatja a turistákat.
Fotó: Mahaux /  Shutterstock 

Ilulissat és a világhírű jégfjord

Ilulissat neve elválaszthatatlan az Ilulissati jégfjordtól, amely az északi félteke egyik legismertebb gleccservidéke. A város közvetlen közeléből megfigyelhető hatalmas jégtömbök lassú vonulása az UNESCO világörökség része.

Ilulissat nyáron, szintén az éjféli nap idején.
Ilulissat nyáron, szintén az éjféli nap megvilágításában. 
Fotó: Arcticfoxfoto /  Shutterstock 

Qeqertarsuaq, színes település a Disko-szigeten

Qeqertarsuaq egy apró, szigetre épült városka a Disko-öböl bejáratánál. Színes házai, kis múzeuma és a part mentén sodródó jéghegyek látványa miatt önálló úti célként is figyelmet érdemel.

Piros dzsekis turista Qeqertarsuaq színes házait, és a borjadzó jégtömböket csodálja Grönlandon.
Qeqertarsuaq színes házacskái, a jégtömbök életre szóló élményt kínálnak a nyugodt világjárás iránt érdeklődők számára. 
Fotó: Yongyut Kumsri /  Shutterstock 

Qassiarsuk, Vörös Erik nyomában

Qassiarsuk Grönland egyik legfontosabb történelmi helyszíne, ahol Vörös Erik megalapította az első állandó európai települést. A rekonstruált templom és lakóépületek bepillantást engednek a viking korszak mindennapjaiba, miközben a környező táj ma is érintetlennek hat.

A történelmi örökségéről nevezetes Qassiarsuk, Dél-Grönland egyik legizgalmasabb vidéke, amely izgalmas túrázási lehetőségeket is kínál.
A történelmi örökségéről nevezetes Qassiarsuk, Dél-Grönland egyik legizgalmasabb vidéke, amely izgalmas túrázási lehetőségeket is kínál. 
Fotó: Julen Arabaolaza /  Shutterstock 

Nézd meg a videót is a gyönyörű, de zord Grönlandról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu