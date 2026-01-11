Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vajon miért tűntek el Grönlandról a vikingek?

Hová tűntek a grönlandi vikingek? Egy évszázados rejtély nyomában

viking kor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 13:30
kis jégkorszakrejtélyGrönlandfagyhideg
Az északi viking telepek eltűnése a középkori történelem egyik leginkább vitatott kérdése. A grönlandi vikingek hanyatlása évszázadokon át halmozódó problémákról, lehűlésről, elszigetelődésről és nehéz döntésekről szólt. Ennek a rejtélynek eredtünk most nyomába.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A grönlandi vikingek 984-ben érkeztek a szigetre, amikor Vörös Erik (Erik Thorvaldsson) száműzetése után új földet keresett magának és követőinek. A „zöld föld” elnevezés tudatos túlzás volt részéről, mégis működött: Izlandról és Norvégiából családok százai keltek útra a nyomában. A nyugati parton két településrendszer jött létre, a kisebb Nyugati Telep a mai Nuuk-fjordnál, valamint a jóval népesebb Keleti Telep Dél-Grönland területén. Ezek a közösségek Európa legészakibb és legelszigeteltebb keresztény társadalmai lettek, amelyek több mint négyszáz éven át fennmaradtak.

A grönlandi vikingek egyik legfontosabb emléke, a Hvalsey-templom romjai.
A Hvalsey-templom romjai Qaqortukulooqban, amely a grönlandi vikingek egyik legjelentősebb kulturális emléke.
Fotó: Michelle van Dijk /  Shutterstock 
  • Több mint 400 évig éltek Európa legelszigeteltebb viking közösségei Grönlandon.
  • A lehűlés, a kis jégkorszak és a kereskedelem összeomlása végzetesnek bizonyult.
  • Máig nem tudni, elmenekültek-e vagy lassan eltűntek a sarkvidéken.

Hogyan éltek túl a fagyban a grönlandi vikingek?

Grönland vikingjeinek életmódja tudatosan kialakított rendszer volt. A mezőgazdaság, az állattartás, a vadászat és az európai kereskedelem egymástól függtek. A rövid nyár alatt kellett elegendő szénát betakarítani, hogy a hosszú tél idején életben maradjanak a marhák, juhok és kecskék. Egyetlen rossz termés vagy hosszabb tél könnyen felboríthatta az egyensúlyt.

viking templom másolata Grönlandon.
Az első grönlandi viking templom másolata.
Fotó: Bildagentur Zoonar GmbH /  Shutterstock 

A föld adottságai eleve korlátozottak voltak. A szarvasmarha-tartás nehezen alkalmazkodott a hideghez, ezért a vikingek fokozatosan a vadászatra támaszkodtak: rénszarvasra, fókára, később rozmárra. Bár kapcsolatba kerültek az inuitokkal, vadászati technikáikat – például a kajakhasználatot – nem vették át teljes mértékben, ami hosszú távon hátrányt jelenthetett.

Viking falu másolata Izlandon.
Egy viking falu másolata Izlandon, amely jól tükrözi a korabeli viking építészetet. Ehhez hasonló telepeken éltek Grönlandon is.
Fotó: mmphoto_travel /  Shutterstock 

Lehűlés, kis jégkorszak és elszigetelődés

A X-XIII. században – amikor a vikingek itt éltek – Grönland éghajlata viszonylag enyhe volt, ám a XIV. századtól fokozatos lehűlés kezdődött. A kis jégkorszak idején a nyarak rövidebbek és hűvösebbek lettek, a tengeri jég pedig egyre gyakrabban zárta el az Atlanti-óceán hajóútjait. A Norvégiával fenntartott kapcsolat megritkult, majd szinte teljesen megszűnt.

fából készült viking szobor Izlandon.
Fából készült viking szobor, amely az izlandi örökséget és a norvég kultúrát jelképezi, amelyet a grönlandi vikingek is magukénak tudtak. 
Fotó: LeeSensei /  Shutterstock 

Ez nemcsak gazdasági, hanem társadalmi válságot is okozott. A rozmáragyar iránt Európában csökkent a kereslet, miközben Norvégia a fekete halál következményeivel küzdött. A püspök halála után már nem érkezett új egyházi vezető, a keresztelések és egyházi temetések elmaradtak, ami egy középkori keresztény közösség számára súlyos megrendülést jelentett.

Eltűnés vagy lassú feladás?

A Nyugati Telep a XIV. század közepén eltűnt, okai máig bizonytalanok: éhínség, elvándorlás vagy inuit támadás egyaránt felmerül. A Keleti Telep még évtizedekig működött, az utolsó biztos adat 1408-ból származik. Ezután a források elnémulnak.

Leiff Eriksson szobra Reykyavíkban.
A grönlandi viking telepeket alapító Vörös Erik fia, Leiff Erikson, aki később elsőként érte el Észak-Amerikát. Leiff szobra ma Reykyavíkban látható. 
Fotó: Ivan Marc /  Shutterstock 

Ma a legtöbb kutató úgy gondolja, hogy nem hirtelen összeomlás, hanem lassú feladás jelentette a viking kor végét Grönlandon. A grönlandi vikingek alkalmazkodóak voltak, de a lehűlés, a gazdasági elszigetelődés és a csökkenő kereskedelmi szerep együtt végül felőrölte a társadalmat. Lehet, hogy egy részük elhagyta a szigetet, mások pedig egyszerűen ott haltak meg. Vörös Erik fia, Leiff Eriksson pedig Amerika felé vette az útját.

A grönlandi vikingek története máig szóló tanulság: még a legkitartóbb közösségek is sebezhetővé válnak, ha az éghajlat, a gazdaság és a külvilág egyszerre fordul ellenük.

Nézd meg a videót is a vikingek eltűnéséről Grönlandról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu