Hová tűntek a grönlandi vikingek? Egy évszázados rejtély nyomában

A grönlandi vikingek 984-ben érkeztek a szigetre, amikor Vörös Erik (Erik Thorvaldsson) száműzetése után új földet keresett magának és követőinek. A „zöld föld” elnevezés tudatos túlzás volt részéről, mégis működött: Izlandról és Norvégiából családok százai keltek útra a nyomában. A nyugati parton két településrendszer jött létre, a kisebb Nyugati Telep a mai Nuuk-fjordnál, valamint a jóval népesebb Keleti Telep Dél-Grönland területén. Ezek a közösségek Európa legészakibb és legelszigeteltebb keresztény társadalmai lettek, amelyek több mint négyszáz éven át fennmaradtak.

A Hvalsey-templom romjai Qaqortukulooqban, amely a grönlandi vikingek egyik legjelentősebb kulturális emléke.

Fotó: Michelle van Dijk / Shutterstock

Több mint 400 évig éltek Európa legelszigeteltebb viking közösségei Grönlandon.

A lehűlés, a kis jégkorszak és a kereskedelem összeomlása végzetesnek bizonyult.

Máig nem tudni, elmenekültek-e vagy lassan eltűntek a sarkvidéken.

Hogyan éltek túl a fagyban a grönlandi vikingek?

Grönland vikingjeinek életmódja tudatosan kialakított rendszer volt. A mezőgazdaság, az állattartás, a vadászat és az európai kereskedelem egymástól függtek. A rövid nyár alatt kellett elegendő szénát betakarítani, hogy a hosszú tél idején életben maradjanak a marhák, juhok és kecskék. Egyetlen rossz termés vagy hosszabb tél könnyen felboríthatta az egyensúlyt.

Az első grönlandi viking templom másolata.

Fotó: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

A föld adottságai eleve korlátozottak voltak. A szarvasmarha-tartás nehezen alkalmazkodott a hideghez, ezért a vikingek fokozatosan a vadászatra támaszkodtak: rénszarvasra, fókára, később rozmárra. Bár kapcsolatba kerültek az inuitokkal, vadászati technikáikat – például a kajakhasználatot – nem vették át teljes mértékben, ami hosszú távon hátrányt jelenthetett.

Egy viking falu másolata Izlandon, amely jól tükrözi a korabeli viking építészetet. Ehhez hasonló telepeken éltek Grönlandon is.

Fotó: mmphoto_travel / Shutterstock

Lehűlés, kis jégkorszak és elszigetelődés

A X-XIII. században – amikor a vikingek itt éltek – Grönland éghajlata viszonylag enyhe volt, ám a XIV. századtól fokozatos lehűlés kezdődött. A kis jégkorszak idején a nyarak rövidebbek és hűvösebbek lettek, a tengeri jég pedig egyre gyakrabban zárta el az Atlanti-óceán hajóútjait. A Norvégiával fenntartott kapcsolat megritkult, majd szinte teljesen megszűnt.

Fából készült viking szobor, amely az izlandi örökséget és a norvég kultúrát jelképezi, amelyet a grönlandi vikingek is magukénak tudtak.

Fotó: LeeSensei / Shutterstock

Ez nemcsak gazdasági, hanem társadalmi válságot is okozott. A rozmáragyar iránt Európában csökkent a kereslet, miközben Norvégia a fekete halál következményeivel küzdött. A püspök halála után már nem érkezett új egyházi vezető, a keresztelések és egyházi temetések elmaradtak, ami egy középkori keresztény közösség számára súlyos megrendülést jelentett.