Hétvégi kirándulást terveztek a családdal? Itt a tökéletes úti cél, ahol a természet találkozik az alpesi életmóddal

Az Aurach Vadaspark Kitzbüheltől néhány kilométerre, 1080 méteres magasságban fekszik a tiroli hegyvidéken. A vadaspark közel sem a klasszikus állatkerti élményt nyújtja; Aurach egy óriási vad terület, ahol természetes környezetben láthatjátok az ott élő állatokat, és egy nyugodt, frissítő, de szemet kápráztató kirándulásban lehet részetek.

Az Aurach Vadaspark Ausztriában, Tirolban található.

A vadaspark területén körülbelül 250 állat él.

Könnyű útvonalak, festői környezet, állatsimogató és egy játszótér is várja a családokat.

Aurach Vadaspark: alpesi környezet, jól bejárható útvonalakkal

A park fő útvonala egy kör alakú sétaösvény, amely nagyjából 1 óra alatt kényelmesen teljesíthető. Az útvonal végig jól bejárható, többnyire széles, de helyenként emelkedőkre lehet számítani. Babakocsival nem minden szakasz ideális, de óvodás és kisiskolás gyerekek számára gond nélkül járható az egész szakasz, így tökéletes helyszínt nyújt egy aktív családi kikapcsolódáshoz.

Az Aurach Vadaspark állatai

Az Aurach Vadaspark területén körülbelül 250 állat él. Rengeteg állatfajt csodálhattok meg a séta során: gímszarvasokat, dámszarvasokat, muflonokat, kőszáli kecskéket, de vaddisznókat, vadmacskákat, hiúzokat és különféle madárfajokat is láthattok. Emellett egzotikusabb állatokkal is találkozhattok, például jakokkal, kengurukkal vagy berber makákókkal, amiket a gyerekek egyszerűen imádnak.

Fontos szabály, hogy a parkban az állatok etetése tilos. Ugyanakkor minden nap 14:30-kor etetést tartanak az etetőállomásnál. Ez jó alkalom arra, hogy közelebbről is megfigyelhessétek az állatokat. Érkezzetek időben, nehogy lemaradjatok róla!

Aurach Vadaspark gyerekekkel

A park egyik legnépszerűbb eleme az állatsimogató. Itt háziállatokkal és szelídebb fajokkal találkozhattok: kecskékkel, juhokkal, nyulakkal, pónikkal, alpakákkal és lámákkal. Sokszor állatkölykök is szaladgálnak a karámokban.

A park bejárata mellett egy játszótér is található, ahol a gyerekek megállhatnak még egy kis szórakozásra a túra előtt vagy után.