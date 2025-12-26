A legjobb program a téli szünetre: fénykiállítás hoz ragyogást a télbe 5 magyar városban

Öt vidéki városban vár látványos téli fénykiállítás.

Parkok, kastélykertek és múzeumi terek kapnak új arcot a sötétedés után.

A fényinstallációk igazi családi élményt adnak.

A téli időszak sokaknak a korai sötétedést és az otthonülést jelenti, pedig ilyenkor is vannak olyan programok, amelyekért érdemes kimozdulni otthonról. Az esti fénykiállítások remek családi élményt nyújthatnak a téli szünet napjaira. Idén 5 magyar városban is olyan fénykiállítás jött létre, amelyek nemcsak látványosak, de még történeteket is mesélnek.

A fénykiállítások kicsiknek és nagyoknak is remek kikapcsolódást nyújtanak.

Fotó: Ruprech Judit / MTI

Fénykiállítások országszerte

A különböző helyszíneken több száz installáció jelenik meg, amelyek parkokat, kastélykerteket és szabadtéri múzeumokat alakítanak át. A fénykiállítás lényege, hogy kiemelje egy épület arányait vagy a tér hangulatát. Ettől lesz minden kiállítás különböző és nyújt egyedi élményt. A fénylő kompozícióknak köszönhetően egy kicsit másképp éljük meg ezt a sötét évszakot, ha csak egy kis időre is, elfelejtjük a szürke, borongós napokat.

Pécs

Első alkalommal változik át a Zsolnay Kulturális Negyed varázslatos fényparkká. A fényekkel megrajzolt erdei motívumok és alakok sétára hívnak, a titokzatos ösvényeken tündérek, állatok, mesefigurák és varázslatos szimbólumok kelnek életre, miközben az ipari múlt emlékei is a látvány részévé válnak. A fénykiállítás játékos és álomszerű, ami jól illik a hely kreatív hangulatához. Az elvarázsolt mesevilág tökéletes helyszín egy családi kirándulás, romantikus séta vagy baráti találkozó számára.

Látványos fénykiállítás vár Pécsen.

Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

Szolnok

Az ünnepek alatt, a szolnoki Bagolyvár Vadaspark válik különleges helyszínné. A fénnyel megformált állatok és erdei jelenetek különleges esti kirándulást kínálnak. Megcsodálhatjuk a rókákat és medvéket, az ezernyi LED-fénnyel ragyogó oroszlánok csapatát és az életnagyságú szarvasokat. A fénykiállítás tele van interaktív fotópontokkal, így a képeinket felejthetetlen emlékekké varázsolják. A fénykiállítás nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tartogat felfedeznivalót.

Szolnok városa is karácsonyi fényekben pompázik.

Fotó: Mészáros János / Új néplap

Gödöllő

A gödöllői kastélykertben a fények a múlt hangulatát idézik meg, amint belépünk az Erzsébet királyné fénykertbe. A kivilágított kertben négy téma köré rendezett szobrok jelennek meg: a zene, a gyermeki világ, Sisi kertje és a barokk hangulat külön-külön is izgalmas állomásokat kínál. Az idei év egyik új eleme egy óriáskerék, ahonnan felülről is láthatóvá válik a fénybe boruló kastély és a park. Ez a fénykaland minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt.