A legjobb program a téli szünetre: fénykiállítás hoz ragyogást a télbe 5 magyar városban

A téli időszak sokaknak a korai sötétedést és az otthonülést jelenti, pedig ilyenkor is vannak olyan programok, amelyekért érdemes kimozdulni otthonról. Az esti fénykiállítások remek családi élményt nyújthatnak a téli szünet napjaira. Idén 5 magyar városban is olyan fénykiállítás jött létre, amelyek nemcsak látványosak, de még történeteket is mesélnek.
A különböző helyszíneken több száz installáció jelenik meg, amelyek parkokat, kastélykerteket és szabadtéri múzeumokat alakítanak át. A fénykiállítás lényege, hogy kiemelje egy épület arányait vagy a tér hangulatát. Ettől lesz minden kiállítás különböző és nyújt egyedi élményt. A fénylő kompozícióknak köszönhetően egy kicsit másképp éljük meg ezt a sötét évszakot, ha csak egy kis időre is, elfelejtjük a szürke, borongós napokat.
Első alkalommal változik át a Zsolnay Kulturális Negyed varázslatos fényparkká. A fényekkel megrajzolt erdei motívumok és alakok sétára hívnak, a titokzatos ösvényeken tündérek, állatok, mesefigurák és varázslatos szimbólumok kelnek életre, miközben az ipari múlt emlékei is a látvány részévé válnak. A fénykiállítás játékos és álomszerű, ami jól illik a hely kreatív hangulatához. Az elvarázsolt mesevilág tökéletes helyszín egy családi kirándulás, romantikus séta vagy baráti találkozó számára.
Az ünnepek alatt, a szolnoki Bagolyvár Vadaspark válik különleges helyszínné. A fénnyel megformált állatok és erdei jelenetek különleges esti kirándulást kínálnak. Megcsodálhatjuk a rókákat és medvéket, az ezernyi LED-fénnyel ragyogó oroszlánok csapatát és az életnagyságú szarvasokat. A fénykiállítás tele van interaktív fotópontokkal, így a képeinket felejthetetlen emlékekké varázsolják. A fénykiállítás nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tartogat felfedeznivalót.
A gödöllői kastélykertben a fények a múlt hangulatát idézik meg, amint belépünk az Erzsébet királyné fénykertbe. A kivilágított kertben négy téma köré rendezett szobrok jelennek meg: a zene, a gyermeki világ, Sisi kertje és a barokk hangulat külön-külön is izgalmas állomásokat kínál. Az idei év egyik új eleme egy óriáskerék, ahonnan felülről is láthatóvá válik a fénybe boruló kastély és a park. Ez a fénykaland minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt.
A Göcseji Falumúzeumban az installációk a régi falusi élet képeit emelik ki, ahol fények ezrei találkoznak a hagyományos falu hangulatával. Az éjszakai égbolt alatt fényből formált alakok rajzolódnak ki: emberek, mesterségek, állatok és házak idézik meg a régi falusi világot. Világító kapukon és alagutakon át vezet az út, mintha lépésről lépésre haladnánk vissza az időben, egy mai szemmel újragondolt térben. A mindennapok jelenetei fényinstallációk formájában kelnek életre, és minden korosztálynak mást adnak hozzá az élményhez.
Fertődön az Esterházy-kastély parkja ad otthont az élménynek. A barokk kert esti díszlete ezúttal kortárs fényinstallációkkal egészül ki, új nézőpontból mutatva meg a jól ismert környezetet. A sétányokon több tucat, akár nyolc méter magas, fényből formált alkotás jelenik meg: állatok, hintók, alagutak és jelenetszerű kompozíciók. A látvány együtt él a kastélykert hangulatával, finoman kapcsolva össze a történelmi múltat és a mai vizuális gondolkodást. A kiállítás esti programként kicsiknek és nagyoknak egyaránt csodás élményt ad.
Nézd meg videón a fertődi fénykiállítást az Esterházy-kastélyban:
