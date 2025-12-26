KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A legjobb program a téli szünetre: fénykiállítás hoz ragyogást a télbe 5 magyar városban

A legjobb program a téli szünetre: fénykiállítás hoz ragyogást a télbe 5 magyar városban

fénykiállítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 09:45
utazásmagyar várostéli szünetélmény
Télen elegünk van a sötétségből és egyre inkább vágyunk a fényre. 5 magyar város kínál fénykiállításaival izgalmas programlehetőséget a téli szünetre, ahol bőven feltöltődhetünk fénnyel és élményekkel.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Öt vidéki városban vár látványos téli fénykiállítás.
  • Parkok, kastélykertek és múzeumi terek kapnak új arcot a sötétedés után.
  • A fényinstallációk igazi családi élményt adnak.

A téli időszak sokaknak a korai sötétedést és az otthonülést jelenti, pedig ilyenkor is vannak olyan programok, amelyekért érdemes kimozdulni otthonról. Az esti fénykiállítások remek családi élményt nyújthatnak a téli szünet napjaira. Idén 5 magyar városban is olyan fénykiállítás jött létre, amelyek nemcsak látványosak, de még történeteket is mesélnek.

Fénykiállítás Pécsen
A fénykiállítások kicsiknek és nagyoknak is remek kikapcsolódást nyújtanak.
Fotó: Ruprech Judit / MTI

Fénykiállítások országszerte

A különböző helyszíneken több száz installáció jelenik meg, amelyek parkokat, kastélykerteket és szabadtéri múzeumokat alakítanak át. A fénykiállítás lényege, hogy kiemelje egy épület arányait vagy a tér hangulatát. Ettől lesz minden kiállítás különböző és nyújt egyedi élményt. A fénylő kompozícióknak köszönhetően egy kicsit másképp éljük meg ezt a sötét évszakot, ha csak egy kis időre is, elfelejtjük a szürke, borongós napokat.

Pécs

Első alkalommal változik át a Zsolnay Kulturális Negyed varázslatos fényparkká. A fényekkel megrajzolt erdei motívumok és alakok sétára hívnak, a titokzatos ösvényeken tündérek, állatok, mesefigurák és varázslatos szimbólumok kelnek életre, miközben az ipari múlt emlékei is a látvány részévé válnak. A fénykiállítás játékos és álomszerű, ami jól illik a hely kreatív hangulatához. Az elvarázsolt mesevilág tökéletes helyszín egy családi kirándulás, romantikus séta vagy baráti találkozó számára.

Fénykiállítás Pécsen.
Látványos fénykiállítás vár Pécsen.
Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

Szolnok

Az ünnepek alatt, a szolnoki Bagolyvár Vadaspark válik különleges helyszínné. A fénnyel megformált állatok és erdei jelenetek különleges esti kirándulást kínálnak. Megcsodálhatjuk a rókákat és medvéket, az ezernyi LED-fénnyel ragyogó oroszlánok csapatát és az életnagyságú szarvasokat. A fénykiállítás tele van interaktív fotópontokkal, így a képeinket felejthetetlen emlékekké varázsolják. A fénykiállítás nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tartogat felfedeznivalót.

Szolnok belvárosa karácsonyi fényekkel
Szolnok városa is karácsonyi fényekben pompázik.
Fotó: Mészáros János / Új néplap

Gödöllő

A gödöllői kastélykertben a fények a múlt hangulatát idézik meg, amint belépünk az Erzsébet királyné fénykertbe. A kivilágított kertben négy téma köré rendezett szobrok jelennek meg: a zene, a gyermeki világ, Sisi kertje és a barokk hangulat külön-külön is izgalmas állomásokat kínál. Az idei év egyik új eleme egy óriáskerék, ahonnan felülről is láthatóvá válik a fénybe boruló kastély és a park. Ez a fénykaland minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt.

Gödöllői kastélykert fénykiállítás lovas hintóval
A gödöllői kastélykertben történelmi tematikájú fénykiállítás vár.
Fotó: Komka Péter / MTI

Zalaegerszeg

A Göcseji Falumúzeumban az installációk a régi falusi élet képeit emelik ki, ahol fények ezrei találkoznak a hagyományos falu hangulatával. Az éjszakai égbolt alatt fényből formált alakok rajzolódnak ki: emberek, mesterségek, állatok és házak idézik meg a régi falusi világot. Világító kapukon és alagutakon át vezet az út, mintha lépésről lépésre haladnánk vissza az időben, egy mai szemmel újragondolt térben. A mindennapok jelenetei fényinstallációk formájában kelnek életre, és minden korosztálynak mást adnak hozzá az élményhez.

Zalaegerszeg falusi élet fénykiállítás
Zalaegerszegen a falusi élet elevenedik meg a fénykiállításon.
Fotó: Katona Tibor / MTI

Fertőd

Fertődön az Esterházy-kastély parkja ad otthont az élménynek. A barokk kert esti díszlete ezúttal kortárs fényinstallációkkal egészül ki, új nézőpontból mutatva meg a jól ismert környezetet. A sétányokon több tucat, akár nyolc méter magas, fényből formált alkotás jelenik meg: állatok, hintók, alagutak és jelenetszerű kompozíciók. A látvány együtt él a kastélykert hangulatával, finoman kapcsolva össze a történelmi múltat és a mai vizuális gondolkodást. A kiállítás esti programként kicsiknek és nagyoknak egyaránt csodás élményt ad.

Eszterházy-kastély parkja
A fertődi Eszterházy-kastély parkja ad otthont a fénykiállításnak.
Fotó: Filep István / MTI

Nézd meg videón a fertődi fénykiállítást az Esterházy-kastélyban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu