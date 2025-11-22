Ez a top 5 legjobb vadaspark, ha családi programra vágysz

Ősszel kicsit beszűkülnek a családi programlehetőségek, de van egy, ami talán ilyenkor a legjobb: a vadasparkok. Az ott élő állatok számára pont megfelelő a hőmérséklet, nem bújnak el a meleg vagy a hideg elől, ezért jól megfigyelhetjük őket a természetes közegükben. A Fanny magazin összegyűjtötte a top 5 legjobb vadasparkot Magyarországon, amit érdemes meglátogatni.

Bemutatjuk a legjobb vadasparkokat Magyarországon

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Ezek a legjobb vadasparkok Magyarországon, ahová érdemes családi programot szervezni

Ragadozók kereszttüzében – Budakeszi Vadaspark

Budapesttől mindössze néhány kilométerre több mint ötven állatfajjal, állatsimogatóval, kalandparkkal és játszóterekkel várja az érdeklődőket a Budakeszi Vadaspark. A lakók biztosan nem okoznak csalódást senkinek, hiszen az aranysakáltól a hiúzon át barna medvéig a legkülönlegesebb állatok életébe leshetünk be ezen a helyen, ha pedig elég szemfülesek vagyunk, még mosómedvékkel és vadmacskákkal is találkozhatunk.

Jegyárak: felnőtt 4400 Ft, gyerek 2100 Ft, diák/nyugdíjas 3000 Ft, családi 9000 Ft

Hol: 2092 Budakeszi, Hrsz 0210/12.

Infó: www.budakeszivadaspark.hu

A Budakeszi Vadaspark az egyik legkedveltebb családi program ősszel

Fotó: Hatlaczki Balázs

A madarak rajongóinak – Szigethalmi Vadaspark

A madarak szerelmesei biztosan jól fogják érezni magukat a Szigethalmi Vadasparkban, hiszen olyan ritka szárnyasok is helyet kaptak a parkban, mint Európa egyik legnagyobb ragadozó madara, a réti sas, vagy éppen a papagájfélék családjába tartozó arakanga. Vadmentő Központja pedig az első hivatalosan működtetett ilyen intézménye hazánkban, amelynek területe mintegy 110 ezer négyzetméter, lakói pedig csak és kizárólag mentésből és befogadásból származó példányok.

Jegyárak: felnőtt 4000 Ft, gyerek 2500 Ft, diák/nyugdíjas 2800 Ft, családi 9400 Ft

Hol: 2315 Szigethalom, Rákóczi u. 159.

Infó: www.szigethalmivadaspark.hu

A Szigethalmi Vadaspark izgalmas kikapcsolódást nyújt az egész családnak

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Élet a rőtvadak között – Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum

Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétumban természetes környezetükben figyelhetők meg az erdei nagyvad fajok, a gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, muflon és az őz, valamint náluk lelhető fel a legnagyobb szikaszarvas állomány is. A madárröpdében pedig különböző fácánfajokban, szajkókban, pávákban, szarkákban, foglyokban és gyöngytyúkokban gyönyörködhetünk, sőt, helyet kapott náluk a világ második legnagyobb madara az emu is, ahogy vadpulykából sincs itt hiány.