Ez a top 5 legjobb vadaspark, ha családi programra vágysz

Ősszel kicsit beszűkülnek a családi programlehetőségek, de van egy, ami talán ilyenkor a legjobb: a vadasparkok. Az ott élő állatok számára pont megfelelő a hőmérséklet, nem bújnak el a meleg vagy a hideg elől, ezért jól megfigyelhetjük őket a természetes közegükben. A Fanny magazin összegyűjtötte a top 5 legjobb vadasparkot Magyarországon, amit érdemes meglátogatni.
Budapesttől mindössze néhány kilométerre több mint ötven állatfajjal, állatsimogatóval, kalandparkkal és játszóterekkel várja az érdeklődőket a Budakeszi Vadaspark. A lakók biztosan nem okoznak csalódást senkinek, hiszen az aranysakáltól a hiúzon át barna medvéig a legkülönlegesebb állatok életébe leshetünk be ezen a helyen, ha pedig elég szemfülesek vagyunk, még mosómedvékkel és vadmacskákkal is találkozhatunk.
Jegyárak: felnőtt 4400 Ft, gyerek 2100 Ft, diák/nyugdíjas 3000 Ft, családi 9000 Ft
Hol: 2092 Budakeszi, Hrsz 0210/12.
Infó: www.budakeszivadaspark.hu
A madarak szerelmesei biztosan jól fogják érezni magukat a Szigethalmi Vadasparkban, hiszen olyan ritka szárnyasok is helyet kaptak a parkban, mint Európa egyik legnagyobb ragadozó madara, a réti sas, vagy éppen a papagájfélék családjába tartozó arakanga. Vadmentő Központja pedig az első hivatalosan működtetett ilyen intézménye hazánkban, amelynek területe mintegy 110 ezer négyzetméter, lakói pedig csak és kizárólag mentésből és befogadásból származó példányok.
Jegyárak: felnőtt 4000 Ft, gyerek 2500 Ft, diák/nyugdíjas 2800 Ft, családi 9400 Ft
Hol: 2315 Szigethalom, Rákóczi u. 159.
Infó: www.szigethalmivadaspark.hu
Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétumban természetes környezetükben figyelhetők meg az erdei nagyvad fajok, a gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, muflon és az őz, valamint náluk lelhető fel a legnagyobb szikaszarvas állomány is. A madárröpdében pedig különböző fácánfajokban, szajkókban, pávákban, szarkákban, foglyokban és gyöngytyúkokban gyönyörködhetünk, sőt, helyet kapott náluk a világ második legnagyobb madara az emu is, ahogy vadpulykából sincs itt hiány.
Jegyárak: felnőtt 3000 Ft, gyerek/diák/nyugdíjas 1500 Ft, családi 6000 Ft
Hol: 8095 Pákozd, Mészeg hegy 1.
Infó: www.pakozdipagony.vadex.hu
A Vácdukai Vadaspark családi vállalkozásként üzemel és fő céljuk az állatok védelme, befogadása, ellátása és ha szükséges, akkor kezelése. Több mint ötven fajjal találkozhatunk itt, akik elsősorban a hazai háztáji kedvencek és az erdeinkben őshonos vadak alkotják, mint például a szarvas, róka, liba, csirke és sertés. A természetközeli környezetnek hála a látogatók testközelből ismerhetik meg Magyarország növény- és állatvilágát, így különleges élményekkel és tudással gazdagodhatnak.
Jegyárak: felnőtt 2700 Ft, gyerek 1500 Ft, diák 1800 Ft, nyugdíjas 1900 Ft, családi 9150 Ft
Hol: 2167 Vácduka, Bacsahegyi Kovács Tanya 1.
Infó: www.vacdukaivadaspark.hu
Magyar házitáji állatok – Hortobágy Pusztai Állatpark
A Hortobágy Pusztai Állatparkot közel harminc évvel ezelőtt azért hozták létre, hogy bemutassa régi magyar háziállatainkat, illetve hogy elősegítse ezeknek a fajtáknak a fenntartását és népszerűsítését hazánkban. Tehát, ha ellátogatunk ebbe a különleges alföldi mesevilágba, akkor nemcsak közelebbi kapcsolatba kerülhetünk rackákkal, mangalicákkal és házi bivalyokkal, hanem hozzá is járulhatunk ezek tenyésztéséhez. Ráadásul az állatok mellett kézműves foglalkozásokkal is várják a látogatókat.
Jegyárak: felnőtt 700 Ft, gyerek/diák/nyugdíjas 500 Ft, családi 2100 Ft
Hol: 4071 Hortobágy, Tornyi domb 1.
Infó: www.pusztaiallatpark.hu
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Tehát, ezek Magyarország legjobb vadasparkjai, amiket érdemes felkeresned:
Az alábbi videóból megismerheted a Hortobágyi Nemzeti Park izgalmas történetét:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.