„Láttam az alagutat, de nem láttam a fényt” - szívszorító vallomást tett a színész

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk: Jamie Foxx kórházba került, állapota pedig annyira súlyos volt, hogy a családját is berendelték hozzá.

Egy nyilvános eseményen beszélt betegségéről Jamie Foxx Fotó: NurPhoto via AFP

A színész időközben felgyógyult, sőt az Instagram-oldalán üzenetet is küldött, amelyben kifejezte háláját az orvosainak, akik segítettek rajta. Azt még mindig nem tudni, hogy Jamie Foxx-al pontosan mi történt, azonban a napokban először jelent meg a nyilvánosság előtt egy díjátadón, ahol maga is a díjazottak között volt. Köszönőbeszédében a betegségére is kitért.

Fél évvel ezelőtt ezt még nem tudtam volna megtenni, nem tudtam volna felsétálni a színpadra. És nem, nem egy klón vagyok. Tudom, hogy sokan azt mondják, klónoztak engem

− mondta viccelődve a sztár, aki így folytatta:

− Jó érzés itt lenni. Most már minden egyes percet megbecsülök. A legrosszabb ellenségemnek sem kívánom azt, amin keresztülmentem, mert nagyon kemény, amikor majdnem vége van, és látod az alagutat. Én láttam az alagutat, de nem láttam a fényt. Meleg volt abban az alagútban, és fogalmam sem volt, merre tartok. Arra gondoltam: a francba, jó helyre megyek?