Jamie Oliver 50 éves lett, ez a receptje a sikerhez

Jamie Olivernek és feleségének 5 gyermeke van (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Jamie Oliver, a közétkeztetés egyik megreformálója

Jamie Oliver nem elégedett meg azzal, hogy saját magának gyűjti be az elismeréseket. A brit sztárséf eltökélt szándékkal próbált segíteni másokon. Egyik szívügye a közétkeztetés volt, aminek ő lett az egyik nagy újítója az Egyesült Királyságban. Szerette volna, hogy az iskolai étkeztetés egészségesebb formát öltsön és elszakadjon a rántott húsos szendvics világától. Jamie Oliver 2005-ben indította útjára a Jamie's School Dinners című dokumentum sorozatát, amelyben megmutatta az iskolai étkeztetés akkori helyzetét. A műsor akkora visszhangot keltett, hogy az Egyesült Királyságban kénytelenek voltak változtatni a berögzült rossz szokásokon.

Jamie Oliver, a hátrányos helyzetű fiatalok megmentője

De a brit sztárszakács nem állt meg ennél. Másik szívügye a hátrányos helyzetű fiatalok segítése volt. Jamie Oliver ugyanis szintén hendikeppel indult az életben. Diszlexiája miatt az olvasás mindig is kihívás volt számára. A brit séf úgy érezte, hogy a hatalmas sikere által felelősséggel tartozik mások iránt, különösen azokért, akik hátrányos helyzetükkel nehezebben boldogulnak. Így 2002-ben létrehozta a Fifteen Alapítványt, ahol a gasztronómiát próbálta ötvözni a társadalmi felelősségvállalással. A program évente 15 fiatal képzését tűzte ki, akik lehetőséget kaptak beletanulni a gasztronómia és a vendéglátás világába.

Jamie Olivernek 25 étterméből 22-t kellett bezárnia a Covid alatt (Fotó: Gustavo Valiente/i-Images/Northfoto)

Jamie Oliver bukása

A televíziós személyiségből lett reformer birodalmát terjesztve belevágott az étteremlánc működtetésébe is. A kezdeti sikerek ellenére azonban a Covid időszak teljesen padlóra küldte a sztárszakácst. Jamie Olivernek 25 étterméből 22-t kellett bezárnia annak érdekében, hogy ne menjen teljesen tönkre. A hatalmas pofon ellenére sikerült talpra állnia még ebből is. 50. születésnapjára vissza tudta építeni magát annyira, hogy jelenleg tucatnyi étterme működik világszerte. Többek között a hazánkban is közkedvelt, a Budai Várban lévő Jamie's Italian Budapest is.