Kiverte a biztosítékot a Netflix: mesterséges intelligenciával keltették életre a Willy Wonka elhunyt sztárját

A nézők dühösen reagáltak arra, hogy mesterséges intelligenciát használtak Gene Wilder hangjának újraalkotására egy új Netflix-játékban. A vetélkedő a Wonka's The Golden Ticket címet kapta, és szeptember 23-án jelenik meg. A műsort egyedülálló valóságshowként emlegetik, ahol szerencsés játékosok lépnek be Willy Wonka csokigyárába, hogy kiszámíthatatlan játékokkal, próbákkal és kísértésekkel nézzenek szembe. Azonban már megjelenése előtt kiverte a biztosítékot a rajongóknál.

Mesterséges intelligenciával keltették életre a Willy Wonka sztárját. Fotó: Courtesy of ABC Family

Mesterséges intelligenciával keltették életre a Willy Wonka sztárját

Hatalmas vitákat váltott ki az új műsor, miután kiderült, hogy generatív mesterséges intelligenciát használtak Gene Wilder hangjának újraalkotására, aki Willy Wonkát alakította az 1971-es Willy Wonka és a csokigyár című filmben, amely Roald Dahl könyvének adaptációja volt.

A nézők nem kímélték a streamingóriást a mesterséges intelligencia ilyen jellegű felhasználása miatt. Illetlenségnek nevezték az egészet, hozzátéve, hogy nincs lelke és nincs mélysége.

A mesterséges intelligencia által generált narráció során ez hallható: „A való életbeli aranyjegy-tulajdonosok egy teljesen új generációja fog versengeni egy életre szóló főnyereményért, vagy kényszerül a legszomorúbb búcsúra. Csodáld meg a varázslatot, amire még emlékszel, és lelj örömet a képzeletet is felülmúló, legújabb csodáimban. A Föld legrendkívülibb versenye hamarosan elkezdődik.”

Gene Wilder hagyatéka is részt vett a műsor gyártásában. A színész felesége, Karen B. Wilder elmondta: „Több mint öt évtizeddel azután, hogy Gene életre keltette Willy Wonkát, a világ minden táján minden korosztály és hátterű ember továbbra is örömöt, nevetést és inspirációt talál az előadásában.”

Gene figyelemre méltó képességgel rendelkezett ahhoz, hogy humort, csodát és szeretetet vigyen az emberek életébe, és ez a kapcsolat generációkon át fennmaradt.

A műsor szinopszisa szerint 12 aranyjegy-nyertes fog versenyezni, de a végén csak egy nyerheti el Wonka díját. A gyártásban részt vesz az ElevenLabs mesterséges intelligencia fejlesztő cég is, akik újraalkotják Wilder hangját, de ennek a nézők nem örülnek.