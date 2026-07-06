71 éves korában elhunyt Moritz Borman. A legendás producer többek között számos Oliver Stone-film, valamint a Terminátor 3. – A gépek lázadása, a Terminátor: Megváltás, A holló 3. – A megváltás és számos más alkotás producere volt. Július 1-jén, Münchenben érte a halál, ahol éppen egy készülő filmen dolgozott.

Gyászol Hollywood: meghalt a Terminátor-filmek legendája – éppen egy új filmen dolgozott Fotó: freepik.com

Gyászol Hollywood: meghalt a Terminátor-filmek legendája – éppen egy új filmen dolgozott

Hosszú ideje vele együtt dolgozó producertársai megerősítették, hogy természetes okok miatt hunyt el. Eric Kopeloff és Philip Schulz-Deyle, akik Bormannel John Lee Hancock egyelőre cím nélküli, a Monsantóról szóló Netflix-filmjén dolgoztak, megrendítő közleményben méltatták a producer nagylelkűségét és a filmművészet iránti rendíthetetlen szenvedélyét.

A Deadline-nak így nyilatkoztak:

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy elhunyt Moritz Borman, aki hosszú éveken át volt produceri partnerünk. Moritz generációja egyik legsikeresebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő független producere volt. Több mint négy évtizedes pályafutása során több mint 25 nagyjátékfilmet készített, és gyakran dolgozott együtt Oliver Stone-nal. Filmjei közé tartozik A vulkán alatt, A csendes amerikai, Terminátor 3 .– A gépek lázadása, Terminátor: Megváltás, Nagy Sándor, World Trade Center, W. – George W. Bush élete, Vadállatok és a Snowden.

Közleményüket így folytatták: „Producerként és vállalkozóként Moritz meghatározó szerepet játszott a független filmgyártás fejlődésében, kreatív és pénzügyi hidat építve Európa és Hollywood között. Nemcsak szakmai eredményei miatt őrizzük meg emlékezetünkben, hanem nagylelkűségéért, optimizmusáért, becsületességéért és a filmművészet iránti rendíthetetlen szenvedélyéért is”.

Legutóbb Moritz minden energiáját annak szentelte, hogy John Lee Hancock készülő filmje megvalósulhasson. A projekt hosszú éveken át tartó előkészítése után óriási büszkeséggel töltötte el, hogy a produkció végre eljutott a forgatásig – írja a Daily Star.