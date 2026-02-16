Sosem hallott részlet Jim Morrison haláláról! Ez az utolsó pillanatokban is nála volt

Oliver Stone nem akárkit szeretett volna legendás vietnami háborús filmjének főszerepében látni. A rendező a The Doors zenekar frontemberének, Jim Morrisonnak küldte el a forgatókönyv legkorábbi változatát, de választ sosem kapott. Pár évvel később, Jim halála után párizsi hotelszobájában megtalálták személyes tárgyai között Stone első vázlatát arról a filmről, ami A szakasz címen debütált 1986-ban.

Oliver Stone nem kímélte a stábot A szakasz forgatásán (Fotó: www.photopress.at)

Oliver Stone Jim Morrisont szemelte ki

Oliver Stone A szakasz című filmje több szempontból is kiemelkedő a háborús filmek között, nagyjából Francis Ford Coppola Apokalipszis most című eposzával egy polcon helyezkedik el. Stone rendezése erőteljesen önéletrajzi ihletésű, a háromszoros Oscar-díjas rendező 1967 és 68 között végigcsinált egy turnust Vietnámban. Hazatérése után közvetlenül nekiugrott egy kezdetleges filmtervnek, ami akkor még Break munkacímen futott. Ezt a vázlatot küldte el Jim Morrison énekesnek, azzal a szándékkal, hogy a The Doors zenekar dalait használhassa, ha a film esetleg elkészül, illetve szívesen látta volna Morrisont a film főszerepében. Jim ebben az időszakban már egyre rosszabb állapotban volt, valószínűleg ez a legfőbb oka, hogy Stone nem kapott választ a felkérésre.

1971 július 3-án Jim Morrisont holtan találták Párizsban a saját fürdőkádjában, a hivatalos jelentések szerint halálát szívinfarktus okozta. A rajongók és a Morrison életét kutatók körében a mai napig folyik a találgatás, hogy valójában kábítószer-túladagolás állt-e a háttérben, sőt, a legvadabb elképzelések szerint az amerikai kormány rendelte el Jim Morrison kiiktatását. Ezt a teóriát arra alapozzák, hogy Jim élete utolsó éveiben többször is hangoztatta, “ő lesz a harmadik.” A rajongók megfejtései szerint Jimi Hendrixre és Janis Joplinra utalt ezzel.

A párizsi szobában találták meg a személyes tárgyai között Oliver Stone scriptjét, ami alapján 15 évvel később elkészült A szakasz című film. Ironikus módon a forgatókönyv első vázlata akkor került vissza Stone birtokába, amikor anyagot gyűjtött a Val Kilmer főszereplésével készült Doors filmhez, Jim Morrison egykori menedzsere pedig visszaszolgáltatta a rendezőnek a hotelben talált kezdetleges filmvázlatot.