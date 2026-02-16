Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sosem hallott részlet Jim Morrison haláláról! Ez az utolsó pillanatokban is nála volt

Jim Morrison
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 22:15
A szakaszOliver Stone
Jim Morrison háborús hős is lehetett volna. Oliver Stone rendező küldött egy forgatókönyvet a Doors énekesének, aki már nem érhette meg az első csapót sem.

Oliver Stone nem akárkit szeretett volna legendás vietnami háborús filmjének főszerepében látni. A rendező a The Doors zenekar frontemberének, Jim Morrisonnak küldte el a forgatókönyv legkorábbi változatát, de választ sosem kapott. Pár évvel később, Jim halála után párizsi hotelszobájában megtalálták személyes tárgyai között Stone első vázlatát arról a filmről, ami A szakasz címen debütált 1986-ban. 

Oliver Stone, Charlie Sheen, Willem Dafoe és Tom Berrenger A szakasz évfordulójának fotózásán Cannes-ban.
Oliver Stone nem kímélte a stábot A szakasz forgatásán (Fotó: www.photopress.at)

Oliver Stone Jim Morrisont szemelte ki 

Oliver Stone A szakasz című filmje több szempontból is kiemelkedő a háborús filmek között, nagyjából Francis Ford Coppola Apokalipszis most című eposzával egy polcon helyezkedik el. Stone rendezése erőteljesen önéletrajzi ihletésű, a háromszoros Oscar-díjas rendező 1967 és 68 között végigcsinált egy turnust Vietnámban. Hazatérése után közvetlenül nekiugrott egy kezdetleges filmtervnek, ami akkor még Break munkacímen futott. Ezt a vázlatot küldte el Jim Morrison énekesnek, azzal a szándékkal, hogy a The Doors zenekar dalait használhassa, ha a film esetleg elkészül, illetve szívesen látta volna Morrisont a film főszerepében. Jim ebben az időszakban már egyre rosszabb állapotban volt, valószínűleg ez a legfőbb oka, hogy Stone nem kapott választ a felkérésre. 

1971 július 3-án Jim Morrisont holtan találták Párizsban a saját fürdőkádjában, a hivatalos jelentések szerint halálát szívinfarktus okozta. A rajongók és a Morrison életét kutatók körében a mai napig folyik a találgatás, hogy valójában kábítószer-túladagolás állt-e a háttérben, sőt, a legvadabb elképzelések szerint az amerikai kormány rendelte el Jim Morrison kiiktatását. Ezt a teóriát arra alapozzák, hogy Jim élete utolsó éveiben többször is hangoztatta, “ő lesz a harmadik.” A rajongók megfejtései szerint Jimi Hendrixre és Janis Joplinra utalt ezzel. 

A párizsi szobában találták meg a személyes tárgyai között Oliver Stone scriptjét, ami alapján 15 évvel később elkészült A szakasz című film. Ironikus módon a forgatókönyv első vázlata akkor került vissza Stone birtokába, amikor anyagot gyűjtött a Val Kilmer főszereplésével készült Doors filmhez, Jim Morrison egykori menedzsere pedig visszaszolgáltatta a rendezőnek a hotelben talált kezdetleges filmvázlatot. 

Jelenet a The Doors filmből, Jim Morrison szerepében Val Kilmer.
Jim Morrison halála mindent keresztbe vágott: Oliver Stone nem a legendával forgatni, úgyhogy 20 évvel később inkább elkészítette a Doors filmet (Fotó: Snap/ Northfoto)

Oliver Stone kegyetlenkedett A szakasz forgatásán  

A szakasz végül Charlie Sheen főszereplésével került a mozikba, azonban az odáig vezető út viszontagságos volt. A filmben olyan zseniális színészek nyújtottak Oscar-jelölést érdemlő alakítást, mint Willem Dafoe és Tom Berenger, de Johnny Depp is feltűnt, aki nem túl kellemes emlékeket vitt magával a forgatásról. 

A stábtagok közül többen is arról számoltak be, hogy Oliver Stone példátlan kegyetlenséggel viseltetett a színészei felé. Üvöltözött velük, abuzálta őket, a viselkedése már-már a pszichotikus állapotot súrolta. A külső szemlélők szerint ennek oka a kialvatlanság, a saját háborús élményei okozta poszttraumás stressz és az intenzív forgatási körülmények együttese volt. Maga Stone később azt nyilatkozta, pusztán azért volt ilyen kegyetlen, mert ki akarta kényszeríteni a színészekből azt az állapotot, amit a vietnami hadszíntéren harcolók átéltek. Johnny Depp sem volt elragadtatva a módszertől, később azt nyilatkozta, hogy egy különösen stresszes jelenet forgatása előtt annyira kikészült Oliver Stone agresszivitásától, hogy majdnem elhányta magát, de a rendezőt ez nem hatotta meg, sőt, az első felvétel után követelte, hogy vegyék fel újra a jelenetet. 

Az unortodox forgatási körülmények ellenére A szakasz a ‘80-as évek és a háborús filmek egyik legfontosabb darabja lett, összesen 4 Oscar-díjat söpört be az 1987-es Oscar-gálán.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
