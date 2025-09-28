Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szívek szállodája személyiségteszt: melyik Gilmore-lány lennél?

Szívek szállodája
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 20:45
Te is imádod a Szívek szállodája című ikonikus őszi sorozatot? Akkor töltsd ki a személyiségtesztet, és nézd meg kire hasonlítasz leginkább!
Itt az ősz, és jön a bekuckózós, forró kakaós, nassolós sorozat-maratonok időszaka. De mielőtt újra elkezdenéd lepörgetni a Szívek szállodája összes évadát, töltsd ki ezt a személyiségtesztet, és nézd meg, melyik karakterre hasonlítasz a leginkább.

Személyiségteszt: melyik Gilmore-lányra hasonlítasz a legjobban a Szívek szállodájából?
Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency /  Northfoto

A Szívek szállodájánál kevés sorozat hozza jobban az őszi hangulatot. De nem csak a mesébeillő atmoszférfája, és imádnivaló karakterei fogják meg a nézőket. A népszerűségének kulcsa valahol abban rejlik, hogy minden korosztály képes megtalálni benne azt, akivel azonosulni tud. De ez sokszor nem is olyan egyértelmű, mint amilyennek tűnik. 

Neked is volt egy kedvenc szereplőd? Tán a meglepően felelősségteljes és szorgalmas Rory Gilmore? Vagy inkább az örök szabadságra vágyó, önálló és magabiztos Lorelai az, akivel sikerült megtalálnod a közös hangot? De az is lehet, hogy Emily, a legidősebb nőideál áll a legközelebb a szívedhez. 

Bárhogy is gondolod, ebből a személyiségtesztből most kiderül, melyikük az, aki a leginkább passzol a te személyiségedhez. 

Szívek szállodája személyiségteszt 

Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, és nézd meg, melyik Gilmore-lányra hasonlítasz a leginkább!

Rory, Lorelai vagy Emily Gilmore személyiségjegyeit hordozod inkább magadban?
Fotó: Warner /  Northfoto
  1. Hogyan töltenéd legszívesebben egy őszi szombat estédet?
    a) Egy tea, egy jó könyv, egy meleg pokróc. Ennyi a képlet.
    b) A barátaimmal, és pár csésze forró kávéval.
    c) Egy elegáns vacsorán.
  2. Mi a legfontosabb az életben?
    a) A tudás és a fejlődés.
    b) Hogy ne felejtsünk el élni és mosolyogni.
    c) A család és az összetartás.
  3. Milyen ital nélkül nem tudnál élni? 
    a) Latte. 
    b) Kávé. Minden mennyiségben. 
    c) Egy jó pohár száraz fehér bor.
  4. Mit gondolsz a szabályokról?
    a) Ezek adnak biztonságot. Mindig próbálom magam tartani hozzájuk. 
    b) Csak útmutató jellegűek.
    c) Egyetemes szabályok vannak az életben, amiket mindenkinek illik követni. Nem véletlenül léteznek.
  5. Mit viselsz legszívesebben egy kora őszi napon?
    a) Kényelmes kötött pulcsi és farmer.
    b) Valami színeset, amitől jó kedvem lesz.
    c) Egy elegáns ruhát és a kedvenc harisnyámat.
  6. Hogyan kezeled a konfliktusokat?
    a) Mindent megteszek, hogy nyugodtan és empatikusan kommunikáljak. A megértés a kulcs.
    b) Ameddig lehet kerülöm. Főleg humorral térek ki a bajos válaszok elől.
    c) Határozottan megvédem az állapotomat.
  7.  Mi az álommelód?
    a) Újságíró vagy tanár.
    b) Valamilyen szerelemprojekt. Egy saját vállalkozás.
    c) Üzletasszony vagy lakberendező.

Eredmények 

A legtöbb válasz: a) 

Rory Gilmore

személyiségteszt, Gilmore, girls, szívek szállodája, rory, lorelai
a) Rory Gilmore, az érzékeny
Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency /  Northfoto

Te azért élsz, hogy folyamatosan fejlődj, tanulj, és több legyél annál, mint aki előző nap voltál. Érzékeny vagy a külvilágra és más emberek érzésire is, de épp ezért tudod megérinteni őket. 

A legtöbb válasz: b)  

Lorelai Gilmore

személyiségteszt, Gilmore, girls, szívek szállodája, rory, lorelai
b) Lorelai Gilmore, a szabadszellemű
Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency /  Northfoto

Ki nem állhatod, ha korlátok közé szorítanak. Igazi szabadszellemű nő vagy, aki mindig tudja mit kell mondani, és akinek a társaságában soha senki nem unatkozik. Találékonyságod is páratlan; ha valaki, hát te képes vagy a legreménytelenebb helyzetből is a lehető legtöbbet kihozni. 

A legtöbb válasz: c) 

Emily Gilmore

személyiségteszt, Gilmore, girls, szívek szállodája, emily
c) Emily Gilmore, a keménykezű
Fotó: BEI/Northfoto /  Northfoto

Keménykezű ember vagy, akinek mindenről meg van a véleménye, és csak keveseknek engeded, hogy megpróbáljanak meggyőzni az ellenkezőjéről. Még kevesebben járnak sikerrel ebben a küldetésben. De nem is baj, mert általában igazad van, hiszen alapos megfontolással hozol döntéseket. Fontos neked a rend és a részletek.

Tölts ki még több tesztet:

Tölts ki még több tesztet:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

